Слуцкий рассказал Мишустину об отмене электричек в Воронежской области

Слуцкий рассказал Мишустину об отмене электричек в Воронежской областиРегиональные власти объявили о возобновлении железнодорожного сообщения по одному из маршрутов
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече членов думской фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным неожиданно поднял тему отмены пригородных электричек в Воронежской области. Стенограмма встречи размещена на сайте правительства России.
«Вот смотрите, в Воронежской области сейчас... В регионе отменили 27 электричек. Под удар попали важные для жителей маршруты. Люди собирают тысячи подписей – мы уже эти документы с тысячами подписей получили с требованием вернуть электрички. Власть больше месяца пытается понять, почему так произошло, кто виноват, кто принял решение. Больше месяца решить проблему никто не может. Такое вращение проблемы вокруг самой себя деструктивно. Это только один из примеров», – заявил Слуцкий.
По данным пригородной пассажирской компании «Черноземье», с 1 января 2026 г. в Воронежской области были отменены электрички по 27 маршрутам, в Липецкой области – по семи маршрутам, в Тамбовской и Курской областях – по двум маршрутам в каждой. В пресс-релизе компании говорилось, что обслуживающими субъектами России были утверждены соответствующие транспортные заказы на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на 2026 г.
Источник «Ведомостей» в органах власти Воронежской области признался, что в правительстве региона были удивлены заявлению, особенно после того, как вопрос вошел в плоскость практического решения.
12 февраля, практически одновременно со встречей Мишустина с фракцией ЛДПР, заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев по поручению губернатора Александра Гусева провел совещание на тему работы пригородного железнодорожного транспорта, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Речь, в частности, шла о пригородном железнодорожном сообщении по маршруту Лиски – Евдаково, электричку по которому отменили из-за резкого роста расходов на содержание, отмечается в том же пресс-релизе. Вместо электрички пустили автобус, но он не охватывает все населенные пункты по маршруту и оказался неудобен для части жителей.
«В ходе совещания принято решение о возобновлении работы электропоезда Лиски – Евдаково с 1 марта. До этого дня пассажиров продолжит перевозить автобус. Также профильное министерство и перевозчики обсуждают оптимальные варианты работы общественного транспорта, в том числе железнодорожного, на иных направлениях, которые были затронуты оптимизацией в начале текущего года», – говорится в сообщении. Отмечается также, что после совещания заместитель министра промышленности и транспорта Воронежской области Максим Захаров по поручению Верховцева посетил Лиски, где встретился с активистами и рассказал им о принятом на совещании решении.
На прошедших в 2025 г. выборах депутатов Воронежской областной думы ЛДПР заняла третье место с результатом 5,8%, уступив КПРФ и «Единой России» (второе и первое места соответственно). На выборах в гордуму Воронежа в том же году партия Слуцкого финишировала четвертой (10,44%). Первое, второе и третье места заняли соответственно «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди».
Источник в органах власти региона предположил, что партия может резко реагировать из-за результатов на выборах в городскую и областную думы. Вопрос, поднятый на встрече с Мишустиным в данном случае политических очков не добавит, ведь «проблема с электричками и так решается», сказал собеседник «Ведомостей».
ЛДПР ищет в регионах удобные инфоповоды, которые могли бы повысить ее рейтинг, говорит политолог Ростислав Туровский. Регион – крупный и имеет большое значение для электорального результата, отмечает он: «Поэтому для Слуцкого тема отмены воронежских электричек оказалась привлекательной. Тем не менее я думаю, что областные власти и железнодорожники купируют эту проблему, так что до думских выборов этот инфоповод не доживет».
ЛДПР в Воронежской области держится в пуле парламентской оппозиции, но демонстрирует довольно скромные результаты и хочет большего, говорит политолог Владимир Слатинов.