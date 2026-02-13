Слуцкий рассказал Мишустину об отмене электричек в Воронежской области

«Вот смотрите, в Воронежской области сейчас... В регионе отменили 27 электричек. Под удар попали важные для жителей маршруты. Люди собирают тысячи подписей – мы уже эти документы с тысячами подписей получили с требованием вернуть электрички. Власть больше месяца пытается понять, почему так произошло, кто виноват, кто принял решение. Больше месяца решить проблему никто не может. Такое вращение проблемы вокруг самой себя деструктивно. Это только один из примеров», – заявил Слуцкий.