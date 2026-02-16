КС разберется в сроках применения повышенных коэффициентов утильсбора

Второй, не менее важный аспект, на который обращает внимание Жаров, – это применение новых ставок к сделке, которая фактически уже состоялась. Обязанность по уплате сбора возникает в момент пересечения границы и она не должна меняться в зависимости от того, в какой из последующих пяти рабочих дней плательщик подал декларацию, пояснил он. В противном случае возникает абсурдная ситуация, когда двое импортеров, ввезших идентичный товар в один день, платят абсолютно разные суммы только из-за скорости оформления документов, рассуждает юрист. Он считает, что это прямое нарушение конституционного принципа равенства всех перед законом и равного бремени публичных обязательств.