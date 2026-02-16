КС разберется в сроках применения повышенных коэффициентов утильсбора

КС разберется в сроках применения повышенных коэффициентов утильсбораВ суд обратилась компания, заплатившая в 4 раза больше из-за пропуска срока в 21 день с момента вступления новых правил
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу ООО «Терра групп» – компания оспаривает положения из постановления правительства от 6 июня 2023 г., которым были внесены изменения в перечень и категории самоходных машин, попадающих под утильсбор, и о размере утильсбора. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, принятого к рассмотрению.
Заявитель просит проверить постановление правительства на соответствие Конституции: ООО «Терра групп» утверждает, что сейчас на практике действующие положения допускают применение повышенных коэффициентов утилизационного сбора ранее чем через месяц после официального опубликования постановления.
Как следует из материалов, в январе 2023 г. между ООО «Терра групп» и АО «Агромашхолдинг KZ» (Казахстан) был заключен договор на поставку сельскохозяйственной техники. В связи со срывом сроков производства в качестве компенсации стороны договорились о поставке альтернативной партии самоходных машин в июне 2023 г.
Как указывает заявитель, согласно соответствующим международным транспортным накладным трактора были поставлены под погрузку 29 июня 2023 г. и доставлены обществу на следующий день. В установленные сроки – уже 6 июля 2023 г. – ООО «Терра групп» в Центральную акцизную таможню (ЦАТ) был представлен расчет утилизационного сбора с применением коэффициента к базовой ставке 2,5, действовавшего на дату ввоза спорных самоходных машин. Но этот расчет не был принят таможенным органом с предложением представить расчет-корректировку исходя из базовой ставки и нового коэффициента 10,14 (установлен постановлением правительства 6 июня 2023 г.). В результате с лицевого счета заявителя в счет уплаты утилизационного сбора была списана сумма, более чем в 4 раза превышающая утильсбор, подлежащий уплате.
Заявитель обратился в суд, но все нижестоящие инстанции признали действия ЦАТ законными. По мнению судов, период в 21 день (с даты опубликования постановления) является достаточным временем, за которое компания могла и должна была учесть новое правовое регулирование, без права на «некий адаптационный период» и без учета длительного характера взаимоотношений с поставщиком.
Ситуация, описанная в жалобе ООО «Терра групп», – это классический пример конфликта между фискальными интересами государства и принципами правовой определенности, говорит управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.
По его мнению, заявитель столкнулся с ситуацией, которую даже при самом широком толковании сложно назвать справедливой: техника пересекла границу 30 июня, а уже с 1 июля вступили в силу новые правила, увеличивающие сбор более чем в 4 раза. Формально таможня и суды действовали в рамках новых правил, но, по сути, мы видим нарушение фундаментальных конституционных принципов, отмечает Жаров.
По словам эксперта, хотя утилизационный сбор формально не является налогом, по своей экономической природе он имеет квазиналоговый характер. Жаров напомнил, что КС неоднократно подчеркивал, что к таким сборам должны применяться общие принципы налогового законодательства, в частности принцип ст. 57 Конституции о законно установленных налогах и сборах. Поэтому, по его мнению, ссылка заявителя на ст. 5 Налогового кодекса, требующую месячного срока на адаптацию, абсолютно уместна.
Как собирают утильсбор
Действительно, в деле ООО «Терра групп» возникла «темпоральная» проблема – применение подзаконного акта к возникшим до его введения правоотношениям, согласился управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев. Формально заявитель успел провести ряд действий (сделок) до начала действия измененных норм постановления правительства о правилах взимания утильсбора, полагая при этом, что срок вступления в силу изменений составляет месяц. И в таком случае заявитель успел бы уплатить утильсбор по старой ставке, говорит Голенев.
Вопрос произвольности взимания утильсбора и адаптационного периода имеет перспективы рассмотрения, поскольку изменение регулирования существенно меняет экономический «расклад» для бизнеса, существенно увеличив издержки, заметил юрист. Поэтому разумный срок на уяснение правил у регулируемых субъектов должен быть, констатировал он.
Второй, не менее важный аспект, на который обращает внимание Жаров, – это применение новых ставок к сделке, которая фактически уже состоялась. Обязанность по уплате сбора возникает в момент пересечения границы и она не должна меняться в зависимости от того, в какой из последующих пяти рабочих дней плательщик подал декларацию, пояснил он. В противном случае возникает абсурдная ситуация, когда двое импортеров, ввезших идентичный товар в один день, платят абсолютно разные суммы только из-за скорости оформления документов, рассуждает юрист. Он считает, что это прямое нарушение конституционного принципа равенства всех перед законом и равного бремени публичных обязательств.
На практике проблема, поднятая «Терра групп», встречается все чаще, рассуждает Жаров. Правительство в последние годы активно использует механизм повышающих коэффициентов для регулирования рынка, но темпы этих изменений зачастую не успевают за деловой практикой, добавил он. По словам Жарова, импорт техники – процесс длительный, он не заканчивается в момент подписания контракта, а растягивается на месяцы. Таким образом, компании оказываются в ловушке между обязательствами перед иностранным партнером и внезапно изменившимися правилами игры на таможне.
Если КС согласится, что такая практика неконституционна, это будет означать, что плательщики имеют право применять ставки, действовавшие на день пересечения границы, что внесет долгожданную стабильность в правоотношения, резюмирует он. Это решение может стать знаковым для всего импортного сектора, затронув тысячи аналогичных споров, считает эксперт.
Оспариваемое постановление противоречит принципу «закон обратной силы не имеет» – а именно, позволяет увеличить коэффициент утилизационного сбора в отношении техники, которая была ввезена в РФ до момента вступления в силу соответствующего постановления, считает управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. Интересно, что, как указывает заявитель жалобы, в аналогичном постановлении правительства от 7 июля 2023 г. (вступило в силу 1 августа 2023 г.) прямо указано, что новые правила по утилизационному сбору применимы только в отношении той техники, которая была ввезена после вступления постановления в силу.