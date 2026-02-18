Регионы смогут устанавливать правила для детских лагерей

Костенко отметила, что инициатива не запрещает доступ граждан на пляжи, но в тот момент, когда там находятся отдыхающие в лагерях дети, посторонних рядом не должно быть. Она рассказала также о текущей ситуации во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Смена» в поселке Сукко (близ Анапы), который охраняет Росгвардия. Там до сих пор не организован раздельный доступ на пляж туристов и отдыхающих в лагерях детей, они находятся там одновременно. Из-за этого охрана детей выполняется ненадлежащим образом: «Оксюморон получается в каком-то смысле. Росгвардия чуть ли не решетки требует установить на детских лагерях. С другой стороны, их [детей] на пляжах никто не охраняет», – сказала депутат. По ее словам, на пляжах «ловят педофилов» и детям «есть чего опасаться». Костенко также отметила, что у муниципалитетов должен быть стимул расширять пляжные территории.