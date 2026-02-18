Регионы смогут устанавливать правила для детских лагерей

Регионы смогут устанавливать правила для детских лагерейЭта мера позволит обеспечить безопасность детей на пляжах, доступных для местных жителей и туристов
Российские регионы получат право устанавливать типовые правила нахождения на территории организаций отдыха детей и их оздоровления, а также ответственность за их нарушения. Сейчас такие правила устанавливают сами детские лагеря. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Инициативу внесли в нижнюю палату 15 июля 2025 г. зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, а также член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова и депутат, избранный в Краснодарском крае, Иван Демченко.
Информация о правилах посещения детских лагерей будет размещена на официальных сайтах организаций и в других доступных местах на его территории.
Из-за отсутствия санкций за нарушение правил нахождения на территории организации отдыха детей и их оздоровления встречаются случаи пребывания посторонних на пляжах детских лагерей, которые отказываются добровольно их покидать, говорится в тексте пояснительной записки. Меры принудительного воздействия применить к ним невозможно, поскольку ответственность за нарушение таких правил в правовых нормах не установлена, сказано там же.
В отзыве правительства на законопроект говорится, что он уже ранее рассматривался и замечания, изложенные в официальном отзыве от 26 ноября 2025 г., учтены. Вместе с тем в законопроекте остались технические недочеты, которые необходимо устранить. А именно – скорректировать срок вступления в силу законопроекта (сейчас он указан как 1 марта 2026 г.).
Как пояснила «Ведомостям» Костенко, инициатива рассчитана охватить не всю страну, а регионы, где есть детские лагеря с пляжами (речь, в частности, идет про побережье Краснодарского края). Она добавила, что на совещании по теме отдыха в детских лагерях представитель Минпросвещения поднимал тему безопасности.
Костенко отметила, что инициатива не запрещает доступ граждан на пляжи, но в тот момент, когда там находятся отдыхающие в лагерях дети, посторонних рядом не должно быть. Она рассказала также о текущей ситуации во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Смена» в поселке Сукко (близ Анапы), который охраняет Росгвардия. Там до сих пор не организован раздельный доступ на пляж туристов и отдыхающих в лагерях детей, они находятся там одновременно. Из-за этого охрана детей выполняется ненадлежащим образом: «Оксюморон получается в каком-то смысле. Росгвардия чуть ли не решетки требует установить на детских лагерях. С другой стороны, их [детей] на пляжах никто не охраняет», – сказала депутат. По ее словам, на пляжах «ловят педофилов» и детям «есть чего опасаться». Костенко также отметила, что у муниципалитетов должен быть стимул расширять пляжные территории.
На сайте «Смены» говорится, что с 17 мая 2024 г. лагерь установил новые правила пребывания третьих лиц на своем пляже. Обновленный график посещения побережья позволяет разграничивать пребывание на нем детей (обучающихся «Смены») и взрослых (гостей и жителей села Сукко). «Взрослые вторгались в личное пространство детей, оказывая негативное влияние на их психическое, духовное и нравственное развитие. С учетом геополитической обстановки и возросшей террористической активности существовавший подход создает прямые риски и угрозы жизни и здоровью детей», – говорил в 2023 г. директор «Смены» Игорь Журавлев.
Проблема безопасности пляжа в ВДЦ «Смена» давняя и законодательного решения требовала давно, отмечает советник руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Малов. Проблема заключается в том, что пляж «Смены» фактически объединен с городским пляжем, куда отдыхающие приходят в «абсолютно разном состоянии» и воздействовать на них не получается, продолжает он. Ограждать их от детей вожатые не могут, а сотрудников служб безопасности на всех не хватает, говорит Малов. Вероятно, не в каждый лагерь можно поставить достаточное количество сотрудников Росгвардии, но тогда те службы безопасности, которые занимаются безопасностью детей, должны быть квалифицированы. А это, в свою очередь, требует хорошего финансирования, сказал он.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева отмечает, что территория лагеря априори является охраняемой: попасть на нее могут только близкие родственники, родители или согласованные лица, занимающиеся воспитанием и образованием детей. По ее мнению, стоит ожидать увеличения числа лагерей, особенно в условиях, когда альтернативный отдых за границей стал недоступен для многих. Меркачева заметила, что крайне актуальны требования о физподготовке сотрудников службы безопасности. Вместе с этим, по ее словам, необходимо обеспечить наличие современного оборудования и видеонаблюдения для быстрой реакции в случае непредвиденных ситуаций.
Собеседник «Ведомостей», в 2025 г. работавший в детском военно-патриотическом лагере в Подмосковье, отмечает, что нужно усилить контроль и за соблюдением внутренних правил организаций отдыха и оздоровления детей. Во время своей работы он неоднократно замечал охранников детского лагеря в состоянии алкогольного опьянения.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы правительства Краснодарского края и «Смены», чтобы актуализировать, сохраняется ли в детских лагерях края проблема, которая затрагивается в законопроекте.