Владимирская область стала лидером по внедрению цифровых технологий в школах

Базовые возможности для цифровизации образовательного процесса есть почти в каждом регионе, считает ресурсный директор компании – разработчика программного обеспечения (ПО) «Девелоника» Олег Вылегжанин. Платформы и системы для онлайн-занятий были развернуты во время ковидных ограничений, напомнил он. По его мнению, лидеры по использованию дистанта – это регионы с большими территориями и дефицитом преподавателей. Здесь ученики используют онлайн-школы и платформы, компенсируя ограничения офлайн-обучения. Москва демонстрирует похожую логику: логистические сложности и высокий спрос на качественный учебный контент стимулируют дистанционные форматы, заключил он.