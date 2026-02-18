Владимирская область стала лидером по внедрению цифровых технологий в школах

Владимирская область стала лидером по внедрению цифровых технологий в школахНа уровень цифровизации в регионах влияют возможности финансирования и инфраструктурные различия, считают эксперты
Владимирская и Тюменская области в 2024 г. были лидерами по уровню внедрения электронного образования и охвата им школьников. Доля детей, которые обучались с применением цифровых технологий, составила в этих регионах около 100 и 98% соответственно. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Ведомости» (для расчетов использовались статистические формы Минпросвещения без учета 12 регионов, в том числе Ингушетии, Адыгеи).
Под электронным обучением авторы подразумевают организацию учебного процесса с применением цифровых материалов, информационных технологий и интернета. Например, когда школьники выполняют онлайн-тестирование, интерактивные упражнения на образовательных платформах, смотрят видеолекции, участвуют в вебинарах, а успеваемость фиксируется в электронных дневниках и журналах.
Среди других субъектов с высоким охватом школьников электронным обучением: Сахалинская область – около 96% и Москва – 94%. В числе регионов с наименьшим внедрением такого образовательного формата находятся Еврейская автономная область и Тверская область – по 0,8% и Вологодская область – почти 0,7%.
По доле обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий в России лидируют Тюменская область, Москва и Ненецкий автономный округ. В этих регионах в 2024 г. она достигла около 98, 95 и 90% соответственно, говорится в исследовании. Доля школьников, использующих дистант, оказалась минимальной в Ставропольском крае и Пензенской области (по 0,1%), Северной Осетии и Сахалинской области (по 0,07%), а также в Вологодской области (0,04%).
Базовые возможности для цифровизации образовательного процесса есть почти в каждом регионе, считает ресурсный директор компании – разработчика программного обеспечения (ПО) «Девелоника» Олег Вылегжанин. Платформы и системы для онлайн-занятий были развернуты во время ковидных ограничений, напомнил он. По его мнению, лидеры по использованию дистанта – это регионы с большими территориями и дефицитом преподавателей. Здесь ученики используют онлайн-школы и платформы, компенсируя ограничения офлайн-обучения. Москва демонстрирует похожую логику: логистические сложности и высокий спрос на качественный учебный контент стимулируют дистанционные форматы, заключил он.
Основная причина столь серьезного разрыва в показателях регионов заключается в их разных инфраструктурных и финансовых возможностях, считает руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ксения Ахрамеева. У Тюменской области, Москвы и других лидеров есть высокоскоростной интернет, мощное современное компьютерное оборудование и достаточное финансирование для разработки или аренды онлайн-платформ дистанционного образования. По словам Ахрамеевой, в Сахалинской области, например, электронное обучение развито благодаря локальным платформам, а дистанционный формат широко не распространен из-за нестабильной связи на острове.
Главный эксперт компании по разработке ПО UserGate Ильдар Садыков считает, что расчет доли обучающихся, которые используют цифровые технологии, может превратиться в показатель формального охвата. «Можно выдать всем доступы, провести одну активность на платформе и получить высокий процент без устойчивой практики и без улучшения качества обучения», – пояснил он. Садыков считает, что для оценки уровня цифровизации нужны другие метрики: доля активных пользователей среди преподавателей и студентов, регулярность использования, доля заданий и оценивания через систему, качество контента, время реакции техподдержки и главное – образовательный эффект.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать результаты исследования.