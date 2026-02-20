Газета
Главная / Общество /

Что известно о гибели туристов на Байкале

Под лед ушел УАЗ с восемью гражданами Китая
Инна Шульгина
simon / Unsplash
simon / Unsplash

Под лед озера Байкал провалился УАЗ «буханка», в котором находилась группа туристов. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, машина двигалась по мысу Хобой. Очевидцы сообщили, что один турист смог выбраться. Предварительно, остальные восемь человек – пассажиры и водитель – погибли. «Ведомости» собрали информацию о происшествии, известную на данный момент.

  • По данным Следственного комитета России, инцидент произошел днем 20 февраля. В УАЗе было девять человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

  • На месте ЧП работают следователи, сотрудники полиции и МЧС. Ведутся поисковые мероприятия, допрашиваются очевидцы и представители органов системы профилактики, обеспечивающие безопасность на водном объекте.

  • Shot пишет, что водитель УАЗа не заметил трещины во льду в районе мыса Саган-Хушун. По данным Telegram-канала, автомобилист выехал на ледовую переправу, которая была закрыта в течение нескольких недель. Предварительно, группа туристов не была официально зарегистрирована. По информации Shot, экскурсия на «буханке» по Байкалу могла стоить около 60 000 руб.

  • Кобзев отметил, что генконсульство КНР в Иркутске поставлено в известность о случившемся. Он также напомнил, что ледовая переправа на Ольхон остается закрытой: выезд на лед опасен и категорически запрещен.

  • Прокуратура Ольхонского района организовала проверку по факту случившегося. На место выехал прокурор района Павел Войкин. Будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Прокуратура также проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

