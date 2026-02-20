Что известно о гибели туристов на Байкале

Что известно о гибели туристов на БайкалеПод лед ушел УАЗ с восемью гражданами Китая
Под лед озера Байкал провалился УАЗ «буханка», в котором находилась группа туристов. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, машина двигалась по мысу Хобой. Очевидцы сообщили, что один турист смог выбраться. Предварительно, остальные восемь человек – пассажиры и водитель – погибли. «Ведомости» собрали информацию о происшествии, известную на данный момент.
По данным Следственного комитета России, инцидент произошел днем 20 февраля. В УАЗе было девять человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
На месте ЧП работают следователи, сотрудники полиции и МЧС. Ведутся поисковые мероприятия, допрашиваются очевидцы и представители органов системы профилактики, обеспечивающие безопасность на водном объекте.
Shot пишет, что водитель УАЗа не заметил трещины во льду в районе мыса Саган-Хушун. По данным Telegram-канала, автомобилист выехал на ледовую переправу, которая была закрыта в течение нескольких недель. Предварительно, группа туристов не была официально зарегистрирована. По информации Shot, экскурсия на «буханке» по Байкалу могла стоить около 60 000 руб.
Кобзев отметил, что генконсульство КНР в Иркутске поставлено в известность о случившемся. Он также напомнил, что ледовая переправа на Ольхон остается закрытой: выезд на лед опасен и категорически запрещен.
Прокуратура Ольхонского района организовала проверку по факту случившегося. На место выехал прокурор района Павел Войкин. Будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Прокуратура также проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.