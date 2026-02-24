Как отразится замедление Telegram на политических каналах

Как отразится замедление Telegram на политических каналахВозможно перераспределение бюджетов на другие направления работы, считают эксперты
Замедление Telegram почти не отразится на объеме распространяемой перед выборами в Госдуму в 2026 г. информации, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. На данный момент суммарная аудитория каналов категории «Политика» составляет 159 млн подписчиков, отмечают в TGStat (один человек может быть подписан на несколько каналов).
«Сливам» в Telegram-каналах охотно верят, это является проблемой, рассуждает президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «Несмотря на свою анонимность, есть вполне много анонимных адекватных качественных Telegram-каналов, которые обеспечивают и независимую дискуссию, и интересную подачу информации и т. д.», – сказал политолог «Ведомостям». Публикации в Telegram являются частью межэлитных войн и замедление мессенджера этот процесс не остановит, считает политтехнолог Юлия Милешкина.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко предостерегает от установки, что «Telegram – это такое средоточие» компромата. По его словам, мессенджер Павла Дурова сегодня – «одно из основных средств доведения в первую очередь позитивной информации». Негативные кампании в последние годы в основном проходили в «слуховом» формате, замечает Минченко. «В целом я не вижу проблем в распространении негативной информации старыми испытанными методами, включая рассылки в мессенджерах», – добавил эксперт.
Борьба Telegram
Обычные общественно-политические каналы, особенно анонимные, будут работать в Telegram до последней секунды, соглашается политтехнолог Анна Федорова. «В Max, конечно, резервные площадки создаются, причем создаются уже давно. <...> Моментально стала резко востребована услуга привлечения подписчиков Max», – сказала она «Ведомостям».
Рядовые пользователи вряд ли в курсе того, кто стоит за тем или иным анонимным каналом, говорит политолог Павел Склянчук. «Но в профессиональной среде уже научились вычислять, кто, с высокой вероятностью стоит за ними», – сказал он «Ведомостям». «Возможно, в «телеге» у каналов [теперь] не будет роста, как это всегда бывает под выборы, может быть, бюджеты перераспределят», – говорит еще один политконсультант.
Все думские партии пока продолжают работать в Telegram.
Социологи периодически проводят исследования о том, какие источники информации предпочитают россияне. Например, в начале 2023 г. 53% респондентов ВЦИОМа говорили, что доверяют центральному телевидению, 35% – сайтам, 33% – прессе, а 31% – Telegram-каналам. В ноябре 2025 г. СМИ публиковали данные из презентации ВЦИОМа, по которой телевидению доверяет 50% опрошенных, сайтам – 37%, Telegram-каналам – 33%, а прессе – 32%.
Объем рынка
В ФСБ заявили 21 февраля, что Вооруженные силы и спецслужбы Украины могут иметь доступ к информации в Telegram и получать ее в кратчайшие сроки. До этого, 10 февраля, Роскомнадзор сообщил о намерении продолжить ограничительные меры из-за нарушений требований российского законодательства. Среди них – размещение серверов на территории России, противодействие мошенничеству, экстремизму и проч.