Главная / Политика /

Как отразится замедление Telegram на политических каналах

Возможно перераспределение бюджетов на другие направления работы, считают эксперты
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости

Замедление Telegram почти не отразится на объеме распространяемой перед выборами в Госдуму в 2026 г. информации, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. На данный момент суммарная аудитория каналов категории «Политика» составляет 159 млн подписчиков, отмечают в TGStat (один человек может быть подписан на несколько каналов).

«Сливам» в Telegram-каналах охотно верят, это является проблемой, рассуждает президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «Несмотря на свою анонимность, есть вполне много анонимных адекватных качественных Telegram-каналов, которые обеспечивают и независимую дискуссию, и интересную подачу информации и т. д.», – сказал политолог «Ведомостям». Публикации в Telegram являются частью межэлитных войн и замедление мессенджера этот процесс не остановит, считает политтехнолог Юлия Милешкина.

Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко предостерегает от установки, что «Telegram – это такое средоточие» компромата. По его словам, мессенджер Павла Дурова сегодня – «одно из основных средств доведения в первую очередь позитивной информации». Негативные кампании в последние годы в основном проходили в «слуховом» формате, замечает Минченко. «В целом я не вижу проблем в распространении негативной информации старыми испытанными методами, включая рассылки в мессенджерах», – добавил эксперт.

Борьба Telegram

В 2026 г. Telegram заблокировал более полумиллиона каналов. 15 февраля блокировке подверглись 235 282 группы и канала, 23 января – 300 840. В Telegram отмечают, что система модерации с 2015 г. основывается на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с применением машинного обучения. В начале 2024 г. инструменты были дополнены решениями на базе искусственного интеллекта.

Обычные общественно-политические каналы, особенно анонимные, будут работать в Telegram до последней секунды, соглашается политтехнолог Анна Федорова. «В Max, конечно, резервные площадки создаются, причем создаются уже давно. <...> Моментально стала резко востребована услуга привлечения подписчиков Max», – сказала она «Ведомостям».

Алексей Орлов / Ведомости

Рядовые пользователи вряд ли в курсе того, кто стоит за тем или иным анонимным каналом, говорит политолог Павел Склянчук. «Но в профессиональной среде уже научились вычислять, кто, с высокой вероятностью стоит за ними», – сказал он «Ведомостям». «Возможно, в «телеге» у каналов [теперь] не будет роста, как это всегда бывает под выборы, может быть, бюджеты перераспределят», – говорит еще один политконсультант.

Все думские партии пока продолжают работать в Telegram.

Социологи периодически проводят исследования о том, какие источники информации предпочитают россияне. Например, в начале 2023 г. 53% респондентов ВЦИОМа говорили, что доверяют центральному телевидению, 35% – сайтам, 33% – прессе, а 31% – Telegram-каналам. В ноябре 2025 г. СМИ публиковали данные из презентации ВЦИОМа, по которой телевидению доверяет 50% опрошенных, сайтам – 37%, Telegram-каналам – 33%, а прессе – 32%.

Объем рынка

По данным аналитического сервиса TGStat, в Telegram сейчас насчитывается 23 876 политических каналов. С 1 января 2025 г. зарегистрировано 872 новых канала. Для примера: самые популярные тематические категории – блоги (164 260), новости и СМИ (81 903), игры (57 493), мода и красота (53 148), продажи (52 599), по данным на 1 января 2026 г.

В ФСБ заявили 21 февраля, что Вооруженные силы и спецслужбы Украины могут иметь доступ к информации в Telegram и получать ее в кратчайшие сроки. До этого, 10 февраля, Роскомнадзор сообщил о намерении продолжить ограничительные меры из-за нарушений требований российского законодательства. Среди них – размещение серверов на территории России, противодействие мошенничеству, экстремизму и проч.

