Как отразится замедление Telegram на политических каналах

Рядовые пользователи вряд ли в курсе того, кто стоит за тем или иным анонимным каналом, говорит политолог Павел Склянчук. «Но в профессиональной среде уже научились вычислять, кто, с высокой вероятностью стоит за ними», – сказал он «Ведомостям». «Возможно, в «телеге» у каналов [теперь] не будет роста, как это всегда бывает под выборы, может быть, бюджеты перераспределят», – говорит еще один политконсультант.