В РПЦ объяснили расширение влияния в Африке

Председатель миссионерского отдела экзархата Африки отметил в разговоре с «Ведомостями», что по переписи 2019 г. православными в Кении назвали себя более 200 000 человек. Он подчеркнул, что число осевших в Кении россиян не имеет отношения к росту числа приходов РПЦ: «Россияне разве что приходят на Пасху, но в основном и священники, и прихожане – кенийцы. Это все связано с обращением самих кенийцев в РПЦ».