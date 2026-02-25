Экзарх Африки рассказал об «окормлении» РПЦ «военной братии» на континенте

«Я был в нашей [военной] части в [столице Мали] Бамако. Общался с нашей военной братией как священник, святил часовню, крестил людей, исповедовал. Совершал богослужение. Видел там наших русских верующих. Немного, но они есть. Задача у нас везде [одна], в том числе и в странах Сахеля, Мали и в Нигере. Там у нас, возможно, появится церковная община. Все предпосылки к этому есть. В Буркина-Фасо уже есть священник местный, местная община и для нее строится храм», – отметил митрополит Константин.