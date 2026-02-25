Экзарх Африки рассказал об «окормлении» РПЦ «военной братии» на континенте

Экзарх Африки рассказал об «окормлении» РПЦ «военной братии» на континентеВ основном это верующие из Африканского корпуса Минобороны России в Сахеле
Священники Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) занимаются, кроме прочего, «окормлением» паствы из числа военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России на континенте. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский).
«В отношении общения с военной братией в Африке. Там, где мы появляемся, где знаем, что стоит наша часть, мы с помощником едем – там тоже знают о нашем приезде, совершаем богослужение для наших военных. Технически это организуется по-разному. Где-то есть уже часовня, где-то нет. Исходим из их возможностей. Занимаемся окормлением военных Африканского корпуса Минобороны России, священные таинства Церкви, освящаем воду, [проводим] заупокойные богослужения, беседы», – сказал патриарший экзарх Африки.
По его словам, он вел церковную деятельность, в том числе с российскими военными, стоящими в союзных России странах пустынного региона Сахель на краю Сахары. Это Мали, Буркина-Фасо, Нигер, которые входят в военный «Альянс государств Сахеля», созданный в сентябре 2023 г. в координации с Москвой.
«Я был в нашей [военной] части в [столице Мали] Бамако. Общался с нашей военной братией как священник, святил часовню, крестил людей, исповедовал. Совершал богослужение. Видел там наших русских верующих. Немного, но они есть. Задача у нас везде [одна], в том числе и в странах Сахеля, Мали и в Нигере. Там у нас, возможно, появится церковная община. Все предпосылки к этому есть. В Буркина-Фасо уже есть священник местный, местная община и для нее строится храм», – отметил митрополит Константин.
Патриарший экзарх подчеркнул, что с верующими из российского военного контингента в Африке он «действовал там так же, как и священник в Москве», но «внешние условия совершенно другие». «Надо понимать, насколько важно наше духовное окормление военной братии в Африке. Ведь это же взрослые люди, контрактники. Люди разных возрастов», – сказал митрополит Константин.
При этом в основном, по его словам, приходы РПЦ в Африке состоят из местных жителей и возглавляются ими. Они же решают проблемы, связанные с безопасностью общин в районах военных конфликтов, добавил митрополит Константин. Говоря о собственной безопасности при работе в районах с высокой военной опасностью, он отметил, что «страха не было», поскольку он «несемейный человек».
Африканский корпус Минобороны России появился в странах Северо-Западной Африки, в первую очередь в государствах Сахеля, на рубеже 2023 и 2024 гг. Как писали «Ведомости» в декабре 2023 г., это соединение создано на основе отрядов ЧВК «Вагнер».