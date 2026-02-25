Инвесторов в рамках концессий обяжут соблюдать госстандарты медпомощи

Инвесторов в рамках концессий обяжут соблюдать госстандарты медпомощиЭто поможет согласовать цели государства, интересы бизнеса и права пациентов, считают эксперты
Инвесторов, которые будут заключать концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в отношении объектов здравоохранения, обяжут соблюдать все госстандарты оказания медпомощи. Такие поправки к законопроекту о концессиях и ГЧП в здравоохранении одобрила 24 февраля правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Концессия – это форма партнерства, при которой государство предоставляет частному партнеру право осуществлять определенную деятельность в обмен на его обязательства – например, инвестиции или предоставление услуг, пояснил управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. ГЧП – это сотрудничество государства и частного сектора для реализации проектов на равных условиях, часто в форме совместных предприятий или соглашений. При этом сам объект остается в государственной собственности, а частный партнер участвует в его создании, модернизации или эксплуатации, добавил он.
Изначальный законопроект правительства был принят Госдумой в декабре 2025 г. В нем предлагалось, что кабмин установит особенности подготовки, заключения, исполнения и изменения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП в отношении объектов здравоохранения. Согласно тексту инициативы, в концессию запрещается передавать имущество медорганизации, если она единственная в муниципалитете оказывает помощь по ряду социально значимых и затратных профилей: онкологии, кардиологии, нейрохирургии и др. Это должно предотвратить сокращение доступности помощи по программам госгарантий и ОМС, указывалось там же.
Правительство также должно будет установить максимальный объем бюджетных средств, которые могут быть вложены в проект. Помимо этого нужно будет зафиксировать требования к работе медучреждения на базе объекта, в том числе обеспечить непрерывное оказание помощи, а также прописать, на каких условиях государственная медорганизация может быть привлечена к управлению объектом и оказанию медицинской помощи.
Поправки, которые вносит Минэкономразвития, предлагают обязать госорганы и органы местного самоуправления вносить информацию о таких соглашениях в государственную автоматизированную систему «Управление». Кроме того, уточняется порядок изменения концессионных соглашений. Если меняются их существенные условия, такие изменения нужно согласовывать с Федеральной антимонопольной службой, даже если соглашение было заключено до вступления нового закона в силу. Наконец, поправки предусматривают перенос срока вступления закона в силу с 1 сентября 2025 г. на 1 сентября 2026 г.
Документ уравнивает требования к государственным и частным клиникам, работающим в рамках соглашений о ГЧП, отметил председатель правления АЮР Владимир Груздев. Теперь инвесторы будут обязаны соблюдать все государственные стандарты оказания медпомощи и предоставлять отчетность в том же объеме, что и бюджетные учреждения. По его словам, поправки также снижают административную нагрузку на бизнес. Теперь согласование с Федеральной антимонопольной службой потребуется только для тех изменений в соглашениях, которые ведут к увеличению бюджетных расходов. Ранее согласовывать приходилось любые изменения условий, заключил он.
Сохранение права собственности на медицинские учреждения является ключевым инструментом, позволяющим государству гарантировать населению бесперебойное оказание качественной помощи, отметил основатель и генеральный директор консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Особую значимость этот вопрос приобретает в ситуациях, когда организация является единственным поставщиком медицинских услуг по жизненно важным профилям в пределах конкретного муниципалитета или субъекта Федерации. Будь то амбулаторное звено или стационар, подобные уникальные учреждения не могут быть переданы в частные руки, так как это неизбежно нарушит баланс интересов между пациентом, государством и коммерческой структурой, пояснил он.
По мнению Ткаченко, основным вектором потенциальных споров здесь выступает традиционное стремление частного бизнеса к расширению своего участия в реализации медицинских услуг, в том числе через систему ОМС. При этом он считает, что возможность частных партнеров участвовать в концессионных соглашениях объектов здравоохранения – это позитивный этап для развития медицины и защиты здоровья граждан страны.