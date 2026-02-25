Инвесторов в рамках концессий обяжут соблюдать госстандарты медпомощи

Документ уравнивает требования к государственным и частным клиникам, работающим в рамках соглашений о ГЧП, отметил председатель правления АЮР Владимир Груздев. Теперь инвесторы будут обязаны соблюдать все государственные стандарты оказания медпомощи и предоставлять отчетность в том же объеме, что и бюджетные учреждения. По его словам, поправки также снижают административную нагрузку на бизнес. Теперь согласование с Федеральной антимонопольной службой потребуется только для тех изменений в соглашениях, которые ведут к увеличению бюджетных расходов. Ранее согласовывать приходилось любые изменения условий, заключил он.