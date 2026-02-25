Устройствами дистанционного мониторинга здоровья обеспечены 1,5 млн россиян

Устройствами дистанционного мониторинга здоровья обеспечены 1,5 млн россиянУдаленное наблюдение поможет разгрузить медперсонал, считают эксперты
Почти 1,5 млн пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями обеспечены устройствами дистанционного мониторинга здоровья. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме. С помощью них врач может корректировать лечение удаленно – не дожидаясь обострения ситуации, уточнил он.
В 2025 г. правительство предложило модернизировать первичное звено здравоохранения (поликлиники, дневные стационары и т. д.), также рассказал Мишустин. Уже построено и отремонтировано более 3000 медицинских объектов, прежде всего в сельской местности и малых городах. В поликлиники за 2025 г. поступили «десятки тысяч единиц оборудования», уточнил премьер-министр.
Кроме того, в России улучшается система охраны детского и материнского здоровья, расширяется сеть женских консультаций, модернизируются перинатальные центры, отметил Мишустин. В прошлом году 75 перинатальных центров оснастили высокотехнологичным оборудованием, добавил он.
Медицину России спасли надбавки врачам и среднему медицинскому звену, которые ввел президент России Владимир Путин, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, они сделали более привлекательной работу в центральных районных больницах и сельских поселениях.
15,4 млрд руб.
Обеспечение первичного звена здравоохранения специализированной техникой производится в соответствии с запущенной в 2021 г. программой модернизации, рассказал «Ведомостям» директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Тем не менее, медицинского оборудования никогда не бывает достаточно, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, ключевая проблема заключается не в объемах закупок, а в эффективности использования имеющейся техники. В Росздравнадзоре, например, регулярно отмечают случаи простаивания аппаратуры, подчеркнула эксперт. При этом главной и практически не решаемой проблемой Попович назвала дефицит кадров в здравоохранении. Она уточнила, что во всем мире не хватает порядка 25 млн медработников, Россия здесь – не исключение.
С ней соглашается Шишкин. По его словам, в большинстве регионов России пациенты сталкиваются с трудностями при записи к врачам. Власти пытаются решать эту проблему разными способами, добавил эксперт. В стране действуют программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», были введены обязательные отработки для студентов-целевиков, получил развитие вахтовый метод работы. Последний охватывает уже порядка 3000 врачей, уточнил Шишкин, сославшись на слова вице-премьера Татьяны Голиковой. Также эксперт указал на необходимость существенного повышения оплаты труда медработников.
Попович подтвердила, что 1,5 млн пациентов с хроническими заболеваниями могли получить устройства для дистанционного мониторинга в рамках программы «Персональные медицинские помощники». Она работает уже несколько лет и предполагает обеспечение пациентов глюкометрами и мониторами артериального давления, пояснила эксперт. При этом большинство больных программой не охвачены. По словам Попович, в России официально зарегистрировано 6 млн пациентов с сахарным диабетом, а с учетом невыявленных больных их количество может достигать 9 млн. Тем не менее, обеспечивать устройствами всех пациентов не требуется. В них нуждаются лишь некоторые категории больных и дети, сказала эксперт.
Шишкин, в свою очередь, отметил необходимость дальнейших вложений в программу дистанционного мониторинга. По его словам, это не только обеспечит непрерывное наблюдение за пациентами, но и станет действенным инструментом разгрузки медицинского персонала. Часть помощи будет оказываться удаленно и потребность в личных визитах к врачу снизится, пояснил Шишкин.