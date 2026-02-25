Устройствами дистанционного мониторинга здоровья обеспечены 1,5 млн россиян

Обеспечение первичного звена здравоохранения специализированной техникой производится в соответствии с запущенной в 2021 г. программой модернизации, рассказал «Ведомостям» директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Тем не менее, медицинского оборудования никогда не бывает достаточно, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, ключевая проблема заключается не в объемах закупок, а в эффективности использования имеющейся техники. В Росздравнадзоре, например, регулярно отмечают случаи простаивания аппаратуры, подчеркнула эксперт. При этом главной и практически не решаемой проблемой Попович назвала дефицит кадров в здравоохранении. Она уточнила, что во всем мире не хватает порядка 25 млн медработников, Россия здесь – не исключение.