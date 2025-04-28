Минэкономразвития разобралось в медицинских экспериментах

205 000 подключенных устройств и 51 000 телемедицинских консультаций – вполне приличные показатели для российского рынка, особенно с учетом осторожности нашей медицины в вопросах инноваций, говорит основатель медтех-стартапа Unim Алексей Ремез. Главное качественное изменение в телемедицине – люди начали привыкать к дистанционному формату, говорит он: «Это важно, так как телемедицина и персональные помощники – это шаг в сторону proactive healthcare, когда система не ждет, пока пациент «сломается», а пытается держать ситуацию под контролем». Конечно, если сравнивать с международным опытом, например Omada Health или Livongo в США, где миллионы пользователей, российские показатели пока выглядят скромно, но это только начало, подчеркнул Ремез.