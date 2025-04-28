Минэкономразвития разобралось в медицинских экспериментах

Минэкономразвития разобралось в медицинских экспериментахВедомство оценило эффективность телемедицинских консультаций и носимых умных устройств
За 2024 г. более 28 000 граждан воспользовались телемедицинскими консультациями или дистанционным наблюдением за состоянием их здоровья. В совокупности за 2023 и 2024 гг. медицинскими онлайн-консультациями воспользовалось более 51 000 граждан, следует из доклада Минэкономразвития о результатах экспериментально-правовых режимов (ЭПР) за 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Согласно отчету, за весь период действия ЭПР по состоянию на март 2025 г. к платформе было подключено более 205 000 устройств, в том числе в 2024 г. 182 366 устройств. За аналогичное время услугами мониторинга состояния здоровья всего воспользовалась 31 000 пациентов, из которых 13 495 в 2024 г.
Минэкономразвития, Минздрав России, субъекты РФ, а также участники ЭПР «Персональные медицинские помощники» (ПМП) – медицинские организации ФМБА считают, что эксперимент прошел успешно, рассказал представитель Минэка. Среди предварительных результатов в министерстве отметили увеличение охвата населения медицинскими услугами, повышение эффективности и доступности медицинской помощи, снижение частоты осложнений и острых состояний у пациентов, а также формирование новых рынков сбыта продукции. В случае с ЭПР «Телемедицина» все субъекты подтвердили заинтересованность в расширении телемедицинских возможностей, таких как, например, постановка предварительного диагноза и назначение симптоматического лечения в рамках консультаций, проведенных онлайн, говорит собеседник. В ближайшее время предлагаемые изменения планируется обсудить с Минздравом для выработки оптимального решения по их реализации, уточнил представитель министерства.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав.
Сейчас в сфере медицины установлено два ЭПР сроком на три года. Пилотный проект по мониторингу состояния здоровья через дистанционные устройства и сервисы проводится Минздравом с января 2023 г. и действует до января 2026 г. До конца 2024 г. он реализовывался в рамках инициативы социально-экономического развития ПМП. С начала 2025 г. его преобразовали в одноименный федпроект, куратором которого стала вице-премьер Татьяна Голикова.
Пилот по дистанционному мониторингу ориентирован на людей с сахарным диабетом и гипертонией. Через дистанционные устройства и сервисы врачи проводят удаленное наблюдение за их показателями уровня глюкозы в крови и артериального давления. Оператором платформы ПМП (с ее помощью оказывается услуга мониторинга) является управляющая организация холдинга «Росэлектроника» АО «ОПК» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
В декабре 2024 г. правительство также расширило программу ПМП на беременных женщин, включая тех, у кого наблюдаются гестационный сахарный диабет (возникает на фоне беременности), отеки, гипертензивные расстройства и др.
К 2030 г. более 68 000 детей и 52 000 беременных женщин с сахарным диабетом будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, говорил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета по охране здоровья Госдумы в феврале 2025 г. Такую цель включили в федпроект «Борьба с сахарным диабетом», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» (реализуется с 2025 по 2030 г.), следовало из его выступления.
Пилотный мониторинг состояния здоровья пациентов с гипертонией и сахарным диабетом проводится в 10 субъектах: Иркутской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, Тюменской и Московской областях, а также в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Татарстан.
Всего гипертонией болело в 2022 г. 18,5 млн россиян, следует из доклада Росстата «Здравоохранение в России 2023». Сахарный диабет выявлен у 6 млн россиян, из них около 67 000 – дети, говорила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на круглом столе Госдумы в марте 2024 г.
Еще в восьми субъектах дополнительно отслеживается состояние беременных женщин – в Республике Алтай, Башкирии и Якутии, а также в Астраханской, Владимирской и Пензенской областях, Москве и Московской области.
ЭПР по телемедицине, действующий с августа 2023 г. до августа 2026 г., расширяет функционал врачей на телемедицинских консультациях. Так, лечащий врач может установить пациенту диагноз на очном приеме, а уже другой врач той же медорганизации со стажем работы по специальности не менее семи лет может продолжить консультации с пациентом дистанционно. На таких онлайн-приемах врач может корректировать назначенное лечение или назначать его (при его отсутствии).
205 000 подключенных устройств и 51 000 телемедицинских консультаций – вполне приличные показатели для российского рынка, особенно с учетом осторожности нашей медицины в вопросах инноваций, говорит основатель медтех-стартапа Unim Алексей Ремез. Главное качественное изменение в телемедицине – люди начали привыкать к дистанционному формату, говорит он: «Это важно, так как телемедицина и персональные помощники – это шаг в сторону proactive healthcare, когда система не ждет, пока пациент «сломается», а пытается держать ситуацию под контролем». Конечно, если сравнивать с международным опытом, например Omada Health или Livongo в США, где миллионы пользователей, российские показатели пока выглядят скромно, но это только начало, подчеркнул Ремез.
ЭПР по телемедицине идет менее успешно из-за сложной системы аутентификации пациента и врача, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, возможность онлайн-консультаций усложняет и обязательный очный первичный осмотр. Минздраву стоило бы разработать список заболеваний и состояний пациента, при которых очный визит будет необязательным, считает она. Другая проблема пилота по телемедицине – такая услуга тарифицируется в системе ОМС ниже, чем очный прием, поэтому врачи не особо заинтересованы в ее проведении.
Количество пациентов, воспользовавшихся услугами ПМП в 2024 г., – это уже много и хорошо для пилота, считает Попович. При этом, по ее словам, всего такой дистанционный мониторинг может потребоваться примерно 1 млн российских пациентов с сахарным диабетом и еще 2 млн граждан с гипертонией. Основная проблема пилота по дистанционному мониторингу заключается в корректности работы устройств-помощников и рабочей загруженности врачей, анализирующих данные мониторинга, говорит эксперт.
Введенные ЭПР позволили протестировать новые подходы без риска сломать консервативную систему здравоохранения, говорит Ремез. В законодательство изменения вносятся медленно и осторожно, часто после долгих дебатов, а ЭПР дает возможность быстро проверить гипотезы и собрать доказательства эффективности, продолжает он. «Без этого шага Минздрав мог бы еще лет 5–7 обсуждать, надо ли вообще разрешать телемедицину в полном масштабе или лучше продолжить обсуждать риски и угрозы, – подчеркивает собеседник. – В то время как технологии развиваются сейчас на порядки быстрее, чем та скорость, которую может себе позволить регулятор».