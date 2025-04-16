Использование биометрии в телемедицине закрепят законодательно

Единая биометрическая система – государственный депозитарий, созданный для хранения биометрических данных. У ЕБС есть три основные функции: регистрация биометрии, защита данных и подтверждение личности. В России, например, с помощью биометрии можно оплатить покупки и проезд в транспорте, дистанционно открыть счет и вклад в банке, оформить электронную подпись. Также сотрудники МФЦ без документов оказывают услуги гражданам, подтверждающим личность по биометрии. В системе применяются два типа биометрии – изображение лица и в отдельных сценариях запись голоса.

В ЕБС через приложение «Госуслуги Биометрия» или очно в отделениях банков зарегистрировалось более 3 млн человек. До начала 2024 г. банки и крупные технологические компании с согласия граждан также импортировали в систему собранные ими более 70 млн биометрических образцов. Но суммировать два этих показателя некорректно, так как несколько переданных разными организациями образцов могут принадлежать одному человеку.