Правительство попросили взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах

Правительство попросили взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионахСнизить тарифы можно, только внедрив технологии энергосбережения, считают эксперты
Депутаты попросили правительство взять на особый контроль ситуацию с тарифообразованием в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Не все регионы придерживаются федеральных рекомендаций, некоторые необоснованно повышают тарифы, в первую очередь на тепло, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 25 февраля во время отчета правительства о работе в 2025 г.
Володин напомнил, что регулирование тарифов – это ответственность регионов и их полномочия. По его словам, в части субъектов рост тарифов доходит до 30%. «Правительство должно контролировать эти вопросы, так как они чувствительны, касаются каждого гражданина», – отметил Володин.
Проблемы в ЖКХ накапливались десятилетиями, ответил председатель правительства Михаил Мишустин. Регионы не использовали свои полномочия по регулированию тарифов качественно, сказал он. По словам Мишустина, причина этого – отсутствие достаточных полномочий у Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Сейчас рассматривается возможность наделить ФАС правом самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ведомства, напомнил Мишустин. «Если уже иначе невозможно, будем тогда делать таким способом. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», – добавил он.
Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении в январе 2026 г. Мишустин попросил Володина ускорить принятие поправок в закон.
18 февраля руководитель ФАС Максим Шаскольский на встрече с Мишустиным сообщил о корректировке стоимости коммунальных услуг с 1 января этого года на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Шаскольский отметил, что других изменений тарифов с 1 января не производилось и при поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования.
Цифры в платежках населения резко увеличились не из-за повышения тарифов, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Это произошло из-за перерасчета объема потребленного за прошлый год тепла, воды и электричества, в том числе в целях содержания общего имущества, добавил он.
В России действует система, при которой населению весь год выставляют для оплаты одинаковый объем и стоимость коммунального ресурса, а далее, до 1 марта следующего года, делают перерасчет согласно фактическим показаниям приборов учета, продолжает Сергеев. Важно четко разделять проблемы завышенных тарифов и непрозрачной, сложной для простого человека системы учета объема и начисления оплаты за потребленные коммунальные ресурсы (свет, вода, тепло), считает он.
Сергеев отметил, что, кроме повышения тарифов, спровоцированного ростом НДС, другого роста не было. Но в подаче тарифной заявки со стороны поставщика ресурсов могут быть злоупотребления, допускает он. Для того чтобы их выявлять, у ФАС сейчас достаточно полномочий и усиливать их некуда, считает эксперт. По его словам, только внедрив технологии энергоэффективности и энергосбережения, можно добиться снижения объема потребляемого ресурса и тепловых потерь, что в итоге приведет и к снижению стоимости.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин не согласился с утверждением Володина о том, что вина за повышение тарифов лежит на регионах. Среди регионов, которых наиболее сильно затронула эта проблема, Крохин назвал Подмосковье, Санкт-Петербург, Тамбовскую и Тюменскую области, Ставропольский край. Меньше всего это коснулось республик Северного Кавказа, добавил он.