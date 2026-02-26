Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

КПРФ выступила против реформы системы обжалования решений мировых судов

В партии считают, что отмена «сплошной» кассации несет угрозу для независимости судебной системы
Александр Тихонов
Яна Суринская
Олеся Чепурченко / ТАСС
Олеся Чепурченко / ТАСС / Автор /Ведомости

Как стало известно «Ведомостям», лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов направил в Госдуму предложения против принятия изменений о реформировании системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судов. Судебная реформа о передаче полномочий кассационных судов по пересмотру судебных актов обратно в регионы (областные, краевые и верховные суды республик) была инициирована Верховным судом (ВС) под руководством председателя Игоря Краснова. Пакет из трех законопроектов был внесен в Госдуму 29 января, а 10 февраля был уже одобрен в первом чтении.

Сторонники реформы считают, что уход от «сплошной» к «выборочной» кассации позволит снизить нагрузку на судей и повысить качество правосудия. Вместе с тем на прошлой неделе участники круглого стола в Госдуме «Реформа кассационного обжалования: шаг вперед или работа над ошибками?» высказались против реформы.

В проекте рекомендаций (есть у «Ведомостей») депутатам предлагается оставить систему «сплошного» кассационного обжалования решений мировых судей на уровне кассационных судов общей юрисдикции. В качестве альтернативы они предлагают решать проблему логистики (например, акты мировых судей из Московской области в кассационном порядке рассматривает находящийся в Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции) за счет «цифровизации инфраструктуры».

Даже в случае принятия законопроектов ВС в партии просят законодательно закрепить обязанность рассмотрения кассационных жалоб на решения мировых судей соответствующими коллегиями судов субъектов Федерации по гражданским, уголовным, административным делам. Рекомендации КПРФ направлены не только в Госдуму, но и в ВС, правительство, судебный департамент и адвокатские палаты Москвы и Московской области, уточнил собеседник «Ведомостей», близкий к партии.

Структурное выделение в системе судов общей юрисдикции апелляционных и кассационных судов произошло в октября 2019 г. Тогда это позволило решить задачу обеспечения независимости и самостоятельности апелляционных и кассационных инстанций и перераспределить нагрузку. Близкий к судебной системе источник рассказал, что тогда «основным двигателем» передачи полномочий кассационным судам был бывший глава ВС Вячеслав Лебедев. «Практика сплошной кассации – это была практика европейских судов. ВС РФ тех времен такой подход полностью разделял», – поделился собеседник.

Эксперты оценили реформу системы обжалования решений мировых судов

Общество

«Маловероятно, что Госдума допустит существенное изменение концепции законопроекта, приоритетного для председателя ВС», – говорит источник, близкий к Госдуме. Лучше было бы оставить систему кассационного обжалования в ее нынешнем виде, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). ВС рекомендовано в случае принятия закона «в целях сохранения единообразия судебной практики усилить надзорную функцию и методическое руководство за судами субъектов».

Участники круглого стола просят правительство рассмотреть возможность перераспределения бюджетных средств, которые планируется сэкономить в результате реформы, на целевое финансирование технической модернизации участков мировых судей и внедрение систем веб-конференций. Также необходимо обеспечить ускоренную интеграцию суперсервиса «Правосудие онлайн» с порталом госуслуг и биометрией, «что позволит гражданам безопасно участвовать в заседаниях кассационной инстанции и судов субъектов дистанционно», считают участники круглого стола.

Эта инициатива не приведет к ожидаемому эффекту «повышения доверия к правосудию», ведь сегодня по спорам с участием субъекта Федерации единственная надежда на подлинную беспристрастность – это кассация, находящаяся за пределами сферы влияния местной власти, сказала «Ведомостям» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Елена Авакян. По ее словам, отмена «сплошной» кассации, да еще и сопровождающаяся запретом на обжалование решений в ВС по делам, не прошедшим рассмотрение в президиуме областного (республиканского) суда, вовсе «делает граждан бесправными перед местными ограничениями».

Сама по себе концепция вызывает много вопросов, начиная с обоснования перераспределения конституционного баланса интересов доступности и качества правосудия и заканчивая самим по себе частичным разворотом государства на 180 градусов спустя всего шесть лет после реформы, соглашается адвокат АК «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко. В настоящий момент именно кассация наиболее эффективно формирует правоприменительные подходы и проверяет правильность работы судов первой инстанции, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Авторы законопроекта настаивают, что предложенные поправки о перераспределении полномочий помогут снизить нагрузку на кассационные суды и одновременно усилить роль судов субъектов. За шесть лет работы кассационных судов практика выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы. Председатель ВС объяснял ранее, что в нынешней системе обжалования судебных решений есть определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, которые из-за логистических, финансовых и других трудностей не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах.

«Ведомости» направили запрос в Верховный суд.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её