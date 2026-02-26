КПРФ выступила против реформы системы обжалования решений мировых судов

КПРФ выступила против реформы системы обжалования решений мировых судовВ партии считают, что отмена «сплошной» кассации несет угрозу для независимости судебной системы
Как стало известно «Ведомостям», лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов направил в Госдуму предложения против принятия изменений о реформировании системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судов. Судебная реформа о передаче полномочий кассационных судов по пересмотру судебных актов обратно в регионы (областные, краевые и верховные суды республик) была инициирована Верховным судом (ВС) под руководством председателя Игоря Краснова. Пакет из трех законопроектов был внесен в Госдуму 29 января, а 10 февраля был уже одобрен в первом чтении.
Сторонники реформы считают, что уход от «сплошной» к «выборочной» кассации позволит снизить нагрузку на судей и повысить качество правосудия. Вместе с тем на прошлой неделе участники круглого стола в Госдуме «Реформа кассационного обжалования: шаг вперед или работа над ошибками?» высказались против реформы.
В проекте рекомендаций (есть у «Ведомостей») депутатам предлагается оставить систему «сплошного» кассационного обжалования решений мировых судей на уровне кассационных судов общей юрисдикции. В качестве альтернативы они предлагают решать проблему логистики (например, акты мировых судей из Московской области в кассационном порядке рассматривает находящийся в Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции) за счет «цифровизации инфраструктуры».
Даже в случае принятия законопроектов ВС в партии просят законодательно закрепить обязанность рассмотрения кассационных жалоб на решения мировых судей соответствующими коллегиями судов субъектов Федерации по гражданским, уголовным, административным делам. Рекомендации КПРФ направлены не только в Госдуму, но и в ВС, правительство, судебный департамент и адвокатские палаты Москвы и Московской области, уточнил собеседник «Ведомостей», близкий к партии.
Структурное выделение в системе судов общей юрисдикции апелляционных и кассационных судов произошло в октября 2019 г. Тогда это позволило решить задачу обеспечения независимости и самостоятельности апелляционных и кассационных инстанций и перераспределить нагрузку. Близкий к судебной системе источник рассказал, что тогда «основным двигателем» передачи полномочий кассационным судам был бывший глава ВС Вячеслав Лебедев. «Практика сплошной кассации – это была практика европейских судов. ВС РФ тех времен такой подход полностью разделял», – поделился собеседник.
«Маловероятно, что Госдума допустит существенное изменение концепции законопроекта, приоритетного для председателя ВС», – говорит источник, близкий к Госдуме. Лучше было бы оставить систему кассационного обжалования в ее нынешнем виде, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). ВС рекомендовано в случае принятия закона «в целях сохранения единообразия судебной практики усилить надзорную функцию и методическое руководство за судами субъектов».
Участники круглого стола просят правительство рассмотреть возможность перераспределения бюджетных средств, которые планируется сэкономить в результате реформы, на целевое финансирование технической модернизации участков мировых судей и внедрение систем веб-конференций. Также необходимо обеспечить ускоренную интеграцию суперсервиса «Правосудие онлайн» с порталом госуслуг и биометрией, «что позволит гражданам безопасно участвовать в заседаниях кассационной инстанции и судов субъектов дистанционно», считают участники круглого стола.
Эта инициатива не приведет к ожидаемому эффекту «повышения доверия к правосудию», ведь сегодня по спорам с участием субъекта Федерации единственная надежда на подлинную беспристрастность – это кассация, находящаяся за пределами сферы влияния местной власти, сказала «Ведомостям» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Елена Авакян. По ее словам, отмена «сплошной» кассации, да еще и сопровождающаяся запретом на обжалование решений в ВС по делам, не прошедшим рассмотрение в президиуме областного (республиканского) суда, вовсе «делает граждан бесправными перед местными ограничениями».
Сама по себе концепция вызывает много вопросов, начиная с обоснования перераспределения конституционного баланса интересов доступности и качества правосудия и заканчивая самим по себе частичным разворотом государства на 180 градусов спустя всего шесть лет после реформы, соглашается адвокат АК «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко. В настоящий момент именно кассация наиболее эффективно формирует правоприменительные подходы и проверяет правильность работы судов первой инстанции, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Авторы законопроекта настаивают, что предложенные поправки о перераспределении полномочий помогут снизить нагрузку на кассационные суды и одновременно усилить роль судов субъектов. За шесть лет работы кассационных судов практика выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы. Председатель ВС объяснял ранее, что в нынешней системе обжалования судебных решений есть определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, которые из-за логистических, финансовых и других трудностей не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах.
«Ведомости» направили запрос в Верховный суд.