КПРФ выступила против реформы системы обжалования решений мировых судов

Эта инициатива не приведет к ожидаемому эффекту «повышения доверия к правосудию», ведь сегодня по спорам с участием субъекта Федерации единственная надежда на подлинную беспристрастность – это кассация, находящаяся за пределами сферы влияния местной власти, сказала «Ведомостям» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Елена Авакян. По ее словам, отмена «сплошной» кассации, да еще и сопровождающаяся запретом на обжалование решений в ВС по делам, не прошедшим рассмотрение в президиуме областного (республиканского) суда, вовсе «делает граждан бесправными перед местными ограничениями».