30% россиян одобряют применение биотехнологий в пищевой отрасли

Термин «биоэкономика» можно назвать совершенно новым для России, считает ведущий научный сотрудник НИИ развития образования РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Титова. Среди причин неосведомленности граждан о нем она выделила низкий уровень популяризации, а также неочевидность продуктовой линейки биоэкономики. Именно поэтому граждане в основном определяют понятие «биоэкономика» как усиление экологической повестки, пояснила Титова. Специализированная терминология – даже в среде экспертов – нередко вытесняется устойчивым профессиональным сленгом и упрощенными эквивалентами, сказала ведущий эксперт лаборатории цифровых технологий в гуманитарных науках НИЯУ МИФИ Екатерина Тихомирова. Широкая публика пользуется еще более обобщенными категориями: «природное», «полезное», «перерабатываемое», поэтому 53% незнакомых с термином – норма для понятия, которое не вошло в повседневный оборот, отметила она. По словам Тихомировой, особую роль играют и понятия-«ловушки» – термины, у которых несколько академически корректных значений. К ним относится и «биоэкономика». Часть респондентов ВЦИОМа, которые связали термин с АПК или переработкой, не ошибались – они апеллировали к одному из реальных научных определений, уточнила она.