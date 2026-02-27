Газета
30% россиян одобряют применение биотехнологий в пищевой отрасли

В целом же граждане относятся настороженно к понятию биоэкономики из-за стереотипов и необоснованных опасений
Анастасия Майер
Екатерина Дорофеева
Мария Карнаухова для Ведомостей
Почти 30% россиян поддерживают идею применения биотехнологий в пищевой промышленности: например, при производстве пищевых ингредиентов или альтернативного белка. 36% граждан не одобряют использование таких технологий в пищепроме, 33% относятся неоднозначно, а 4% затруднились ответить. Об этом говорится в докладе «Биоэкономика в России: на пути к связности», подготовленном Аналитическим центром (АЦ) ВЦИОМ. В онлайн-опросе приняли участие 1200 россиян по всей стране.

Эксперты АЦ выявили, что отношение граждан к применению разных технологий, предполагающих развитие биоэкономики, отличается в зависимости от сферы. Большинство опрошенных поддерживают их применение в химической промышленности: 80% скорее поддерживают использование биоматериалов, пластиков из растительного сырья и биоудобрений, 16% частично поддерживают, лишь 2% скорее не поддерживают и 2% затруднились с ответом. В сфере экологии тоже наблюдается высокий уровень одобрения применения биотехнологий – 80% респондентов скорее поддерживают использование микробов для очистки воды и почв, 15% поддерживают частично, 3% не поддерживают, а еще 3% затруднились ответить.

Опрошенные чаще всего связывали биоэкономику с производством продуктов питания (10%) и агропромышленным комплексом в целом (7%), а также с фармацевтической продукцией (7%). Часть респондентов относит к биоэкономике производство товаров из вторичного сырья (5%). Биоэкономику также ассоциируют с производством из природных материалов: деревообработкой (4%), изготовлением одежды из натуральных тканей (4%), а также выпуском биоудобрений и кормов (4%). На основе этих ответов эксперты отмечают, что понимание биоэкономики сегодня остается противоречивым.

Эксперт РАН: Россия обладает огромной сырьевой базой для биоэкономики

Экономика

Термин «биоэкономика» еще не вошел в массовый обиход и люди понимают, что входит в его определение, в основном интуитивно, отмечает руководитель практики «Гостех» АЦ ВЦИОМ Ксения Демина. По ее словам, приставка «био», с одной стороны, имеет позитивные коннотации и ассоциируется с экологичностью, натуральностью и безопасностью. С другой – создает ложные ожидания. «Например, часть опрошенных полагают, что биоэкономика – это сельское хозяйство без использования химии и ГМО», – пояснила она. В целом область биоэкономики сегодня закрыта для широкой аудитории массой стереотипов и неоправданных страхов, заключила Демина.

Под биоэкономикой понимается совокупность научной, технологической и экономической деятельности, которая основана на сохранении, рациональном использовании и возобновляемости биологического сырья, развитии и внедрении биотехнологий, пояснила в интервью «Ведомостям» заместитель директора по стратегическим коммуникациям ФИЦ биотехнологии РАН Алина Осьмакова. Она подчеркнула, что «биоэкономика» – это не просто сочетание слов «биотехнологии» и «экономика», а новая парадигма экономической деятельности, в которой биологические ресурсы, процессы и знания становятся основой создания добавленной стоимости. Это экономика, ориентированная на устойчивое использование возобновляемых биологических ресурсов, таких как растения, животные и микроорганизмы, для производства пищи, материалов, энергии и других продуктов с минимальными экологическими издержками и более высокой эффективностью по сравнению с традиционными нефтеориентированными моделями, добавила Осьмакова.

Алина Осьмакова: «Казалось, что миропорядок почти незыблем»

Общество / Интервью

Термин «биоэкономика» можно назвать совершенно новым для России, считает ведущий научный сотрудник НИИ развития образования РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Титова. Среди причин неосведомленности граждан о нем она выделила низкий уровень популяризации, а также неочевидность продуктовой линейки биоэкономики. Именно поэтому граждане в основном определяют понятие «биоэкономика» как усиление экологической повестки, пояснила Титова. Специализированная терминология – даже в среде экспертов – нередко вытесняется устойчивым профессиональным сленгом и упрощенными эквивалентами, сказала ведущий эксперт лаборатории цифровых технологий в гуманитарных науках НИЯУ МИФИ Екатерина Тихомирова. Широкая публика пользуется еще более обобщенными категориями: «природное», «полезное», «перерабатываемое», поэтому 53% незнакомых с термином – норма для понятия, которое не вошло в повседневный оборот, отметила она. По словам Тихомировой, особую роль играют и понятия-«ловушки» – термины, у которых несколько академически корректных значений. К ним относится и «биоэкономика». Часть респондентов ВЦИОМа, которые связали термин с АПК или переработкой, не ошибались – они апеллировали к одному из реальных научных определений, уточнила она.

С января 2026 г. в России стартовал новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». В его структуру вошли три базовых федеральных проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики» и «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики». Ключевая задача национального проекта – консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся.

Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, до 2030 г. Россия намерена нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%. Помимо этого планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96% и повысить долю отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%.

