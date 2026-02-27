30% россиян одобряют применение биотехнологий в пищевой отрасли

30% россиян одобряют применение биотехнологий в пищевой отраслиВ целом же граждане относятся настороженно к понятию биоэкономики из-за стереотипов и необоснованных опасений
Почти 30% россиян поддерживают идею применения биотехнологий в пищевой промышленности: например, при производстве пищевых ингредиентов или альтернативного белка. 36% граждан не одобряют использование таких технологий в пищепроме, 33% относятся неоднозначно, а 4% затруднились ответить. Об этом говорится в докладе «Биоэкономика в России: на пути к связности», подготовленном Аналитическим центром (АЦ) ВЦИОМ. В онлайн-опросе приняли участие 1200 россиян по всей стране.
Эксперты АЦ выявили, что отношение граждан к применению разных технологий, предполагающих развитие биоэкономики, отличается в зависимости от сферы. Большинство опрошенных поддерживают их применение в химической промышленности: 80% скорее поддерживают использование биоматериалов, пластиков из растительного сырья и биоудобрений, 16% частично поддерживают, лишь 2% скорее не поддерживают и 2% затруднились с ответом. В сфере экологии тоже наблюдается высокий уровень одобрения применения биотехнологий – 80% респондентов скорее поддерживают использование микробов для очистки воды и почв, 15% поддерживают частично, 3% не поддерживают, а еще 3% затруднились ответить.
Опрошенные чаще всего связывали биоэкономику с производством продуктов питания (10%) и агропромышленным комплексом в целом (7%), а также с фармацевтической продукцией (7%). Часть респондентов относит к биоэкономике производство товаров из вторичного сырья (5%). Биоэкономику также ассоциируют с производством из природных материалов: деревообработкой (4%), изготовлением одежды из натуральных тканей (4%), а также выпуском биоудобрений и кормов (4%). На основе этих ответов эксперты отмечают, что понимание биоэкономики сегодня остается противоречивым.
Термин «биоэкономика» еще не вошел в массовый обиход и люди понимают, что входит в его определение, в основном интуитивно, отмечает руководитель практики «Гостех» АЦ ВЦИОМ Ксения Демина. По ее словам, приставка «био», с одной стороны, имеет позитивные коннотации и ассоциируется с экологичностью, натуральностью и безопасностью. С другой – создает ложные ожидания. «Например, часть опрошенных полагают, что биоэкономика – это сельское хозяйство без использования химии и ГМО», – пояснила она. В целом область биоэкономики сегодня закрыта для широкой аудитории массой стереотипов и неоправданных страхов, заключила Демина.
Под биоэкономикой понимается совокупность научной, технологической и экономической деятельности, которая основана на сохранении, рациональном использовании и возобновляемости биологического сырья, развитии и внедрении биотехнологий, пояснила в интервью «Ведомостям» заместитель директора по стратегическим коммуникациям ФИЦ биотехнологии РАН Алина Осьмакова. Она подчеркнула, что «биоэкономика» – это не просто сочетание слов «биотехнологии» и «экономика», а новая парадигма экономической деятельности, в которой биологические ресурсы, процессы и знания становятся основой создания добавленной стоимости. Это экономика, ориентированная на устойчивое использование возобновляемых биологических ресурсов, таких как растения, животные и микроорганизмы, для производства пищи, материалов, энергии и других продуктов с минимальными экологическими издержками и более высокой эффективностью по сравнению с традиционными нефтеориентированными моделями, добавила Осьмакова.
Термин «биоэкономика» можно назвать совершенно новым для России, считает ведущий научный сотрудник НИИ развития образования РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Титова. Среди причин неосведомленности граждан о нем она выделила низкий уровень популяризации, а также неочевидность продуктовой линейки биоэкономики. Именно поэтому граждане в основном определяют понятие «биоэкономика» как усиление экологической повестки, пояснила Титова. Специализированная терминология – даже в среде экспертов – нередко вытесняется устойчивым профессиональным сленгом и упрощенными эквивалентами, сказала ведущий эксперт лаборатории цифровых технологий в гуманитарных науках НИЯУ МИФИ Екатерина Тихомирова. Широкая публика пользуется еще более обобщенными категориями: «природное», «полезное», «перерабатываемое», поэтому 53% незнакомых с термином – норма для понятия, которое не вошло в повседневный оборот, отметила она. По словам Тихомировой, особую роль играют и понятия-«ловушки» – термины, у которых несколько академически корректных значений. К ним относится и «биоэкономика». Часть респондентов ВЦИОМа, которые связали термин с АПК или переработкой, не ошибались – они апеллировали к одному из реальных научных определений, уточнила она.
С января 2026 г. в России стартовал новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». В его структуру вошли три базовых федеральных проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики» и «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики». Ключевая задача национального проекта – консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся.
Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, до 2030 г. Россия намерена нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%. Помимо этого планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96% и повысить долю отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%.