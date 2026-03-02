Депутаты предложили урегулировать реабилитацию пострадавших диких животных

Депутаты предложили урегулировать реабилитацию пострадавших диких животныхВосстанавливать их состояние можно будет только при наличии специального разрешения
В российском законодательстве могут закрепить понятия «центр реабилитации» и «реабилитационное изъятие» диких животных из естественной среды обитания. Из-за их отсутствия волонтеров и организации, которые оказывают помощь животным, могут привлечь к административной или уголовной ответственности за неправомерное изъятие государственной собственности.
Проект поправок в законы о животном мире и ответственном обращении с животными, а также в Лесной кодекс внесла в Госдуму группа из 25 депутатов. Среди них – председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, его заместитель Владимир Бурматов (оба из «Единой России») и зампредседателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Министерство природы РФ поддерживает законопроект, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства.
Авторы определяют реабилитацию как восстановление животных для того, чтобы они вернулись на свободу. Для этого предназначены соответствующие центры реабилитации. Изъятие из среды обитания посчитают реабилитационным, если жизни и здоровью животного угрожает опасность из-за внешних или внутренних повреждений и ему нужно восстановление.
Тот, кто изъял пострадавшее дикое животное из среды обитания, должен сообщить об этом лицу, которое имеет разрешение на реабилитацию, либо в профильный госорган по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Разрешения будет выдавать либо Росприроднадзор, если речь идет о восстановлении животного из Красной книги или из особо охраняемой природной территории, либо профильный региональный орган власти. Реабилитацию животного необходимо будет проводить под наблюдением ветеринара.
После восстановления животное нужно будет выпустить на волю в том месте, где его изъяли. Если это невозможно, животное надо выпустить на территории со сходными природными условиями, учитывая особенности биологического вида и сезонные миграции. Если по состоянию здоровья животного это сделать нельзя и оно не способно самостоятельно жить в естественной среде обитания, об этом нужно сообщить в профильный госорган.
Животных, не способных к самостоятельной жизни, определят в организации, которые специализируются на охране природы и научных исследованиях. О гибели животного в течение двух недель нужно сообщать в профильный госорган, предоставляя ему заключение ветеринара о причинах случившегося.
Из-за отсутствия регулирования увеличивается число случаев причинения вреда диким животным, в особенности – при чрезвычайной ситуации (ЧС), когда страдают популяции и целые экосистемы, следует из пояснительной записки. В пример приводится разлив нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре 2024 г. Реабилитацией занимаются волонтеры и специализированные организации, но их господдержка стала возможна только после объявления режима ЧС и будет прекращена после его окончания.
Просто так дикую птицу из природы изъять нельзя, для этого необходим запрос в профильный орган в сфере охраны животных, рассказала «Ведомостям» сотрудник реабилитационного центра «Жемчужная» (создан для помощи птицам, пострадавшим в результате разлива мазута в Черном море) Анастасия Дидан. В запросе нужно изложить, что птице необходима помощь, сообщить, где она находится и кто хочет ее доставить в центр. Изымать птицу нужно с ответом на запрос на руках в присутствии инспектора Министерства природных ресурсов, уточнила Дидан.
Реабилитационным центрам и волонтерам было бы удобнее работать, если бы их освободили от необходимости запрашивать разрешение на изъятие каждой птицы, поскольку бывают ситуации, когда животному нужна помощь «здесь и сейчас», считает Дидан. По ее мнению, к работе с пострадавшими животными нужно допускать только специалистов. «Много было моментов, когда человек хотел помочь, но по незнанию, наоборот, вредил птице. Она либо погибала, либо ее приносили в центр в полумертвом состоянии», – отметила она.
Спасение диких животных, особенно охраняемых видов, находится в серой правовой зоне, говорит адвокат Матвей Цзен. С одной стороны, оно не запрещено и считается общественно полезным и одобряемым, а с другой – дикие животные считаются госсобственностью, их изъятие наказывается вплоть до уголовной ответственности, отметил он. Законопроект выводит реабилитационные центры в легальное поле через получение разрешения, пояснил Цзен. Среди недостатков законопроекта он назвал излишний упор на подзаконные акты. Ими будет регулироваться порядок выдачи разрешений на работу реабилитационных центров и требования к ним.
Поправки допускают, что владельцами животных в процессе реабилитации могут стать физлица, что противоречит законодательству, обращает внимание эксперт «Народный фронт. Аналитики», президент Фонда зоозащиты Карен Даллакян. Возникает риск, что крупные хищники (например, медведи), которых невозможно вернуть в дикую природу, будут передаваться физлицам, после чего использоваться в кафе или мини-зоопарках, считает Даллакян. По его мнению, нужно либо конкретизировать перечень видов, допустимых к реабилитации частными лицами, либо полностью исключить тех, кто имеет право на реабилитационное изъятие.