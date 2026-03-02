Депутаты предложили урегулировать реабилитацию пострадавших диких животных

Похожее предложение

Минприроды в июле 2025 г. разработало проект изменений в закон «О животном мире», который предлагал регулирование деятельности центров реабилитации животных. Поправки дадут возможность частным центрам реабилитации спасать травмированных животных без лишних бюрократических процедур, сообщалось на сайте министерства. Для спасения животных не потребуется отдельное разрешение на каждый случай. Центры смогут работать по двум типам разрешений: для краснокнижных видов выдачей разрешений займется Росприроднадзор, для остальных – региональные власти. Общественное обсуждение проекта завершено, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минприроды. Проект поправок дорабатывается и должен быть внесен в правительство до мая 2026 г. Говорить о том, какой именно законопроект в итоге будет принят (депутатский или министерский), преждевременно, отметили в ведомстве.