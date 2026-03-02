Генпрокуратура проверит нарушение границ Лазовского заповедника в Приморье

Генпрокуратура проверит нарушение границ Лазовского заповедника в ПриморьеЧасть территорий из его состава могли ошибочно передать частным лицам
Генеральная прокуратура РФ проверит возможные нарушения природоохранного законодательства при внесении сведений о Лазовском государственном природном заповеднике в Единый государственный реестр недвижимости. В результате этих действий из состава заповедника были исключены некоторые природоохранные территории в Приморском крае. Такой ответ от ведомства по поводу своего обращения получил зампредседателя думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко (КПРФ). Подлинность ведомственного ответа подтвердил источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам.
Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин поручил амурскому бассейновому природоохранному прокурору провести проверку и при необходимости принять меры, указано в письме. Копию обращения также направили в Министерство природы РФ.
Депутат направил письмо в Генпрокуратуру после обращения гражданина В. С. Колесникова, который проживает в Лазовском районе Приморского края – там, где находится заповедник. Колесников сообщил, что в 2019 г. администрация заповедника устанавливала границы в соответствии с законодательством о государственном реестре недвижимости. При этом внесенные в реестр границы некоторых участков не совпадают с материалами лесоустройства (карты, таксационные описания, проекты с данными о состоянии лесов, их составе, планы по использованию, охране и восстановлению. – «Ведомости») и, соответственно, с официальным описанием границ заповедника, говорится в письме.
Программа «Дальневосточный гектар»
Например, в районе села Беневского часть территории заповедника была передана частному лицу по программе «Дальневосточный гектар», пишет гражданин. Он также указал, что за пределы района 58-го квартала Лазовского заповедника вынесен природный солонец (тип почв с высоким содержанием натрия. – «Ведомости»), который теперь находится на территории клуба любителей спортивной охоты «Медведь».
Лазовский заповедник был основан в 1935 г. для защиты и детального изучения хвойных, широколиственных и лиановых лесов южного горного массива Сихотэ-Алиня. Он считается одной из старейших природоохранных территорий Дальнего Востока. Его площадь достигает 1200 кв. км, около 95% заповедника занято лесами. Там обитает много ценных видов животных, растений и птиц, включая дальневосточного леопарда, гималайского медведя, амурского горала и др.
Заповедник занимает одно из ведущих мест среди особо охраняемых природных территорий (ООПТ) страны по биоразнообразию и количеству видов живых организмов, занесенных в Красную книгу, отметила председатель комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.
Изъятие территорий, которое запрещено федеральным природоохранным законодательством, и снятие с них заповедного режима может привести к разрушению и утрате этого уникального природного наследия, продолжает она. На этих землях может вестись охота, в том числе на животных, которые обитают в заповеднике и выходят за его границы. Под угрозу попадают пятнистые олени, которые, в свою очередь, являются основной пищей для амурского тигра, говорит Шаройкина. Для того чтобы не допустить негативных последствий, изъятые участки необходимо вернуть в состав заповедника, заключила она.
Один из участков заповедной территории действительно был ошибочно передан частному лицу по госпрограмме, говорит координатор программы по ООПТ природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин. По его словам, обращения по этому вопросу были направлены в Генпрокуратуру еще несколько лет назад. Охотничье хозяйство, которое ведется на прилегающей к заповеднику территории, создает угрозу для животных, добавил он.
«Ведомости» направили запрос директору Лазовского заповедника, правительству Приморского края и Минприроды.