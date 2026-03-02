Генпрокуратура проверит нарушение границ Лазовского заповедника в Приморье

Изъятие территорий, которое запрещено федеральным природоохранным законодательством, и снятие с них заповедного режима может привести к разрушению и утрате этого уникального природного наследия, продолжает она. На этих землях может вестись охота, в том числе на животных, которые обитают в заповеднике и выходят за его границы. Под угрозу попадают пятнистые олени, которые, в свою очередь, являются основной пищей для амурского тигра, говорит Шаройкина. Для того чтобы не допустить негативных последствий, изъятые участки необходимо вернуть в состав заповедника, заключила она.