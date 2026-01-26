В Думе хотят упростить исключение земель из ООПТ для добычи полезных ископаемых

Комитет Госдумы в заключении приводит в пример территорию горнорудного кластера на границе Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, где расположены более 40 месторождений золота. Его ресурсный потенциал оценивается не менее чем в 505 т по рудному золоту и 66 т по россыпному. Он включает запасы меди, никеля, аметиста, жильного кварца. Эта территория исторически является зоной ведения геологических работ и добычи ископаемых, но сейчас любая хоздеятельность там запрещена, поскольку она относится к нацпарку «Югыд ва» (там находится самый большой в Европе массив первичных бореальных, или северных, лесов; нацпарк расположен в Коми. – «Ведомости»), говорится в заключении.