В Думе хотят упростить исключение земель из ООПТ для добычи полезных ископаемых

В Думе хотят упростить исключение земель из ООПТ для добычи полезных ископаемыхЭто касается территорий, полностью утративших природную ценность, вне зависимости от причин
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики предложил исключать из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ; к ним относятся заповедники, нацпарки и т. д.) земли и водные объекты, которые полностью и необратимо утратили свое особое природоохранное значение, вне зависимости от причин утраты. Предложение есть в заключении комитета на законопроект Министерства природы, позволяющий менять границы ООПТ для строительства оборонных объектов, а также объектов государственного и регионального значения.
На участках, не затрагивающих естественные экосистемы, будет разрешено организовывать туризм и обеспечивать жизнедеятельность местных жителей, следует из текста поправок. Допускается строительство капитальных и некапитальных сооружений, необходимых для обороны страны и безопасности государства. Поправки позволяют размещать на ООПТ объекты федерального значения (автодороги, линии связи), если для этого нет других вариантов. Для строительства объектов государственного и регионального значения потребуется согласование специальной комиссии. В нее войдут депутаты, сенаторы, представители правительства РФ, администрации президента.
Законопроект внесен для оперативного обеспечения обороны, рассказал «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов (ЛДПР). Он даст возможность быстро разместить необходимые объекты для защиты суверенитета страны.
По его мнению, формулировка «объекты государственного значения» в поправках предельно ясна: это объекты, необходимые в первую очередь для суверенного развития России и ее обороноспособности.
Проект закона геополитически важен, поскольку мир «семимильными шагами» движется к возникновению международного конфликта, говорит Каргинов. Он отмечает, что рекомендации, содержащиеся в заключении, не обязательно будут использованы для дальнейших поправок в законодательство – это совокупность мнений депутатов.
Другая причина внесения проекта – добыча минералов, редкоземельных металлов, без которых может пострадать развитие промышленного и оборонного потенциала РФ, продолжил Каргинов. Перевод земель не нанесет критического урона природе, а при изменении границ будет учитываться мнение научного сообщества, отметил он.
Комитет Госдумы в заключении приводит в пример территорию горнорудного кластера на границе Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, где расположены более 40 месторождений золота. Его ресурсный потенциал оценивается не менее чем в 505 т по рудному золоту и 66 т по россыпному. Он включает запасы меди, никеля, аметиста, жильного кварца. Эта территория исторически является зоной ведения геологических работ и добычи ископаемых, но сейчас любая хоздеятельность там запрещена, поскольку она относится к нацпарку «Югыд ва» (там находится самый большой в Европе массив первичных бореальных, или северных, лесов; нацпарк расположен в Коми. – «Ведомости»), говорится в заключении.
Создание горнорудного кластера может привлечь до 100 млрд руб. частных инвестиций, создать более 5000 новых рабочих мест и обеспечить более 30 млрд руб. налоговых поступлений во все уровни бюджетов РФ ежегодно, уточняется в заключении комитета Госдумы.
Источник «Ведомостей», близкий к Минприроды, рассказывает, что из-за некачественного проектирования в границы нацпарка «Югыд ва» включено золоторудное месторождение Чудное. Это, по его словам, признают никак не связанные с государством экологи. В случае с ним возможны были компромиссные решения – исключение этого участка и присоединение к охраняемой территории значительного по площади и сопоставимого по своей природоохранной ценности другого участка, говорит собеседник. Но благодаря «Югыд ва» создан прецедент: запрет на разработку наложен на уровне решения Верховного суда (ВС), отмечает источник.
В 2014 г. ВС признал незаконным вывод земель для разработки золотого месторождения Чудное в этом нацпарке в Коми, рассказал «Ведомостям» специалист по ООПТ в проекте «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин. Месторождение включили в состав нацпарка в 1994 г., оно расположено на одном из наиболее ценных участков парка – в бассейне реки Кожим, уточнил он. В 2011 г. компания «Голд минералс» (АО «Золото Инты») получила в аренду это месторождение, добавил Крейндлин.
По мнению Крейндлина, законопроект создает риски: поправки могут затронуть любые ООПТ, включая государственные природные заповедники и нацпарки. Изменение границ будет допускаться для реализации практически любых объектов, говорит он. По его мнению, «объекты государственного значения» могут быть широким понятием: от добычи полезных ископаемых до строительства горнолыжных курортов. При этом изменение границ ООПТ для целей обороны страны вопросов не вызывает, отмечает Крейндлин. Меры в виде комиссий, которые будут принимать решения об изменении границ, тоже несут риски злоупотреблений: в них могут войти заинтересованные лица – без представленности экологов, считает он.
Как пояснил источник «Ведомостей», близкий к Минприроды, при проектировании ООПТ учитывают позицию Роснедр, всегда противостоящих попыткам «заповедать» ресурсы полезных ископаемых исходя из своих обязанностей. Поэтому сегодня развитие территориальной охраны природы не противоречит экономическим интересам – разведке и разработке месторождений, говорит он.
Вопрос в том, чтобы изымать земли действующих ООПТ для геологоразведки, уточняет источник. «Восточная Сибирь и Дальний Восток в советское время имели наименьшую разведанность. Вполне возможно, что на ООПТ есть неразведанные месторождения, освоение которых несомненно даст экономический эффект», – говорит собеседник. При этом, отмечает он, важно соблюдать баланс, чтобы краткосрочный экономический стимул не обернулся долгосрочной экологической деградацией.
Компромисс найти можно, но для этого нужен институт согласования решений, как, например, в США или Германии. Правовые механизмы там предусматривают исключительно законодательное утверждение изменений на высшем уровне (на федеральном уровне конгрессом США и на уровне земель парламентами в Германии), говорит собеседник. Он же отмечает, что практика использования механизмов для реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых статистически незначительна: за всю историю США подобное решение принималось единожды (в 1905 г.), в Германии прецедентов нет.
Обсуждение законопроекта планируется с общественными и экологическими организациями, научным сообществом, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минприроды. Все предложения будут рассмотрены и проанализированы, в том числе на соответствие целям и задачам ООПТ, ко второму чтению, сказал он.
«Ведомости» направили запрос в «Золото Инты».