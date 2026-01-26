Газета
Главная / Общество /

В Думе хотят упростить исключение земель из ООПТ для добычи полезных ископаемых

Это касается территорий, полностью утративших природную ценность, вне зависимости от причин
Екатерина Дорофеева
Василий Милькин
РИА Новости
РИА Новости

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики предложил исключать из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ; к ним относятся заповедники, нацпарки и т. д.) земли и водные объекты, которые полностью и необратимо утратили свое особое природоохранное значение, вне зависимости от причин утраты. Предложение есть в заключении комитета на законопроект Министерства природы, позволяющий менять границы ООПТ для строительства оборонных объектов, а также объектов государственного и регионального значения.

На участках, не затрагивающих естественные экосистемы, будет разрешено организовывать туризм и обеспечивать жизнедеятельность местных жителей, следует из текста поправок. Допускается строительство капитальных и некапитальных сооружений, необходимых для обороны страны и безопасности государства. Поправки позволяют размещать на ООПТ объекты федерального значения (автодороги, линии связи), если для этого нет других вариантов. Для строительства объектов государственного и регионального значения потребуется согласование специальной комиссии. В нее войдут депутаты, сенаторы, представители правительства РФ, администрации президента.

Законопроект внесен для оперативного обеспечения обороны, рассказал «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов (ЛДПР). Он даст возможность быстро разместить необходимые объекты для защиты суверенитета страны.

В Минприроды предложили менять границы заповедников ради оборонных объектов

Общество

По его мнению, формулировка «объекты государственного значения» в поправках предельно ясна: это объекты, необходимые в первую очередь для суверенного развития России и ее обороноспособности. 

Проект закона геополитически важен, поскольку мир «семимильными шагами» движется к возникновению международного конфликта, говорит Каргинов. Он отмечает, что рекомендации, содержащиеся в заключении, не обязательно будут использованы для дальнейших поправок в законодательство – это совокупность мнений депутатов.

Другая причина внесения проекта – добыча минералов, редкоземельных металлов, без которых может пострадать развитие промышленного и оборонного потенциала РФ, продолжил Каргинов. Перевод земель не нанесет критического урона природе, а при изменении границ будет учитываться мнение научного сообщества, отметил он.

Комитет Госдумы в заключении приводит в пример территорию горнорудного кластера на границе Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, где расположены более 40 месторождений золота. Его ресурсный потенциал оценивается не менее чем в 505 т по рудному золоту и 66 т по россыпному. Он включает запасы меди, никеля, аметиста, жильного кварца. Эта территория исторически является зоной ведения геологических работ и добычи ископаемых, но сейчас любая хоздеятельность там запрещена, поскольку она относится к нацпарку «Югыд ва» (там находится самый большой в Европе массив первичных бореальных, или северных, лесов; нацпарк расположен в Коми. – «Ведомости»), говорится в заключении. 

РИА Новости

Создание горнорудного кластера может привлечь до 100 млрд руб. частных инвестиций, создать более 5000 новых рабочих мест и обеспечить более 30 млрд руб. налоговых поступлений во все уровни бюджетов РФ ежегодно, уточняется в заключении комитета Госдумы.

Источник «Ведомостей», близкий к Минприроды, рассказывает, что из-за некачественного проектирования в границы нацпарка «Югыд ва» включено золоторудное месторождение Чудное. Это, по его словам, признают никак не связанные с государством экологи. В случае с ним возможны были компромиссные решения – исключение этого участка и присоединение к охраняемой территории значительного по площади и сопоставимого по своей природоохранной ценности другого участка, говорит собеседник. Но благодаря «Югыд ва» создан прецедент: запрет на разработку наложен на уровне решения Верховного суда (ВС), отмечает источник.

В 2014 г. ВС признал незаконным вывод земель для разработки золотого месторождения Чудное в этом нацпарке в Коми, рассказал «Ведомостям» специалист по ООПТ в проекте «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин. Месторождение включили в состав нацпарка в 1994 г., оно расположено на одном из наиболее ценных участков парка – в бассейне реки Кожим, уточнил он. В 2011 г. компания «Голд минералс» (АО «Золото Инты») получила в аренду это месторождение, добавил Крейндлин. 

По мнению Крейндлина, законопроект создает риски: поправки могут затронуть любые ООПТ, включая государственные природные заповедники и нацпарки. Изменение границ будет допускаться для реализации практически любых объектов, говорит он. По его мнению, «объекты государственного значения» могут быть широким понятием: от добычи полезных ископаемых до строительства горнолыжных курортов. При этом изменение границ ООПТ для целей обороны страны вопросов не вызывает, отмечает Крейндлин. Меры в виде комиссий, которые будут принимать решения об изменении границ, тоже несут риски злоупотреблений: в них могут войти заинтересованные лица – без представленности экологов, считает он. 

В 2025 году на особо охраняемых природных территориях побывало 20 млн туристов

Общество

Как пояснил источник «Ведомостей», близкий к Минприроды, при проектировании ООПТ учитывают позицию Роснедр, всегда противостоящих попыткам «заповедать» ресурсы полезных ископаемых исходя из своих обязанностей. Поэтому сегодня развитие территориальной охраны природы не противоречит экономическим интересам – разведке и разработке месторождений, говорит он.

Вопрос в том, чтобы изымать земли действующих ООПТ для геологоразведки, уточняет источник. «Восточная Сибирь и Дальний Восток в советское время имели наименьшую разведанность. Вполне возможно, что на ООПТ есть неразведанные месторождения, освоение которых несомненно даст экономический эффект», – говорит собеседник. При этом, отмечает он, важно соблюдать баланс, чтобы краткосрочный экономический стимул не обернулся долгосрочной экологической деградацией. 

Компромисс найти можно, но для этого нужен институт согласования решений, как, например, в США или Германии. Правовые механизмы там предусматривают исключительно законодательное утверждение изменений на высшем уровне (на федеральном уровне конгрессом США и на уровне земель парламентами в Германии), говорит собеседник. Он же отмечает, что практика использования механизмов для реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых статистически незначительна: за всю историю США подобное решение принималось единожды (в 1905 г.), в Германии прецедентов нет.

Обсуждение законопроекта планируется с общественными и экологическими организациями, научным сообществом, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минприроды. Все предложения будут рассмотрены и проанализированы, в том числе на соответствие целям и задачам ООПТ, ко второму чтению, сказал он. 

«Ведомости» направили запрос в «Золото Инты».

