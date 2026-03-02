Газета
Общество

У половины студентов российских вузов есть наставник среди преподавателей

Наставничество становится ключевым фактором профессионального становления молодежи, говорят эксперты
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Почти у половины (48%) российских студентов есть преподаватель, которого они могли бы назвать своим наставником. Четверть опрошенных (26%) заявили, что такого преподавателя у них не было, 22% не смогли ответить, а 4% сообщили, что контакт с ним со временем прервался.

Об этом говорится в результатах исследования, который провела платформа «Неравнодушный человек» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, Аналитическим центром ВЦИОМ и Томским государственным университетом в октябре – ноябре 2025 г. (есть у «Ведомостей»). В онлайн-опросе приняло участие 288 217 респондентов из 491 вуза и их филиалов, в том числе 233 086 студентов и 55 131 преподаватель.

2 марта 2026 г. в России впервые отмечается День наставника. Его утвердил в 2025 г. президент Владимир Путин. Дата приурочена ко дню рождения Константина Ушинского – русского педагога, автора первых общедоступных детских учебников и одного из основоположников научного подхода к обучению.

Схожие со студентами результаты показал и опрос преподавателей. Почти половина (48%) из них считают, что являются наставниками для студентов – они постоянно обращаются за советами. Еще 17% опрошенных сообщили, что выполняют наставническую роль в период преподавания своей дисциплины. У 21% преподавателей таких студентов нет, еще 14% затруднились с ответом. Подавляющее большинство (80%) преподавателей уверены, что воспитательная работа со студентами – это одна из их профессиональных обязанностей. Противоположного мнения придерживаются только 9% опрошенных, еще 11% затруднились с ответом, указано в исследовании.

43%

преподавателей уделяют много времени воспитательной работе, говорится в результатах исследования. Уделяют немного времени этой составляющей работы 41% опрошенных, совсем не занимаются этим оставшиеся 16%

Наставниками для студентов помимо преподавателей также выступают их сокурсники или старшекурсники – о том, что такой человек среди них есть, сказали 58% респондентов. Наставника из этой среды не было и нет у 23% студентов, у 3% он был, но общение прекратилось. Затруднились с ответом еще 16% опрошенных.

Роль университетского наставника становится значимой в современных условиях, когда скорость технологических изменений требует от специалистов не только глубоких знаний, но и гибкости мышления, считает гендиректор Центра знаний «Машук» Антон Сериков. Сочетание академической подготовки с практическими рекомендациями опытного наставника создает основу для карьеры выпускника, добавил он.

Владимир Путин
президент России

Наставничество в широком смысле слова сопровождает нас всю жизнь и начинается с наших родителей. Причем это наставничество не профессиональное, а морально-нравственное, и оно передается не нравоучениями, а личным примером.

Практически во все времена в российских вузах складывались наставнические отношения между студентами и преподавателями, просто это не всегда называли наставничеством, считает ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования ВШГУ РАНХиГС Екатерина Есенина. В процессе научного руководства над курсовыми или дипломными работами, практики – особенно летней, – а также в студенческих кружках и сообществах на базе вуза преподаватель мог становиться значимой взрослой фигурой для студентов, пояснила она. К нему могли обращаться за советом не только в учебных, но и в жизненных ситуациях.

Сегодня университеты все больше внимания уделяют так называемой третьей миссии, которая включает в себя в том числе воспитательную работу, говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Это проявляется не только на уровне централизованной политики и управленческих решений, когда руководство проектирует различные мероприятия, но и на уровне конкретных преподавателей, пояснил он. Они готовы воспринимать наставничество как важную часть своей функции – не ограничиваться передачей знаний, а заниматься и воспитательной работой.

Именно изоляция и ощущение одиночества часто провоцируют проблемы, связанные с психологическим благополучием и ментальным здоровьем, заключил Терентьев.

