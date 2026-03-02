У половины студентов российских вузов есть наставник среди преподавателей

Практически во все времена в российских вузах складывались наставнические отношения между студентами и преподавателями, просто это не всегда называли наставничеством, считает ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования ВШГУ РАНХиГС Екатерина Есенина. В процессе научного руководства над курсовыми или дипломными работами, практики – особенно летней, – а также в студенческих кружках и сообществах на базе вуза преподаватель мог становиться значимой взрослой фигурой для студентов, пояснила она. К нему могли обращаться за советом не только в учебных, но и в жизненных ситуациях.