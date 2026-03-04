Фильм «Малыш» о событиях спецоперации собрал 53 млн рублей

После фильма один из зрителей, лысый мужчина в свитере и брюках, заметит, что главный герой «ни с кем не воюет, сам внутренне не хочет ставить себя ни на ту, ни на другую сторону». Но надо учитывать, дальше рассуждает он, что у Димы «совсем другое понимание происходящего», потому что он родился и жил в Донбассе. Его родственники находятся по обе стороны конфликта. А те, кто родился в России, продолжает лысый зритель, должны четко понимать, что украинцы нам не братья. Он заметил, что в фильме ни разу не было сказано, что украинцы – это братский народ. «Нам необходимо четко провести эту границу и в головах людей!» – эмоционально заключил мужчина.