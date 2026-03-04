Фильм «Малыш» о событиях спецоперации собрал 53 млн рублей

Фильм «Малыш» о событиях спецоперации собрал 53 млн рублейЗа шесть дней проката на военно-семейную драму было продано 118 000 билетов
Сборы военной драмы «Малыш» режиссера Андрея Симонова, рассказывающей о событиях 2022 г. в Донецке и Мариуполе, за шесть дней показа составили 53 млн руб. Это следует из данных единой информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах за 26 февраля – 3 марта. Всего на сеансы этой киноленты с момента выхода в прокат продано более 118 000 билетов с учетом предпродаж. Корреспондент «Ведомостей» побывал на предпоказе фильма и поговорил с первыми зрителями.
В фойе кинотеатра на Арбате в этот день собрались представители киноиндустрии, актеры, музыканты и общественно-политические деятели. Мужчины в костюмах и женщины в нарядных платьях с макияжем и укладками беседовали о путешествиях, новых автомобилях и о личном. Светская обстановка в фойе контрастировала с тем, что позже показали на экране: развороченные города и танки среди панелек, сожженные машины и трупы.
Участники спецоперации вместе с женами в том же фойе держались чуть в стороне. 28-летний Андрей Гречкин приехал на премьеру в парадном кителе, как он говорит, прямо «с передка», т. е. из зоны боевых действий. Некоторые, как и Гречкин, были в военной форме, но чаще в штатском.
На общем фоне выделялся мужчина низкого роста в камуфляже – на вид около 40–50 лет. Из-за контузии он плохо слышал, вопросы приходилось повторять ему прямо в ухо. Спецоперация на Украине – его вторая кампания после срочной службы в Чечне. Сейчас ветеран не работает. На вопрос, готов ли он и дальше связать жизнь с околовоенной сферой, за мужчину отвечает жена: «Нет!» «Она сходила с ума, когда я был ранен и не выходил на связь», – объясняет мужчина ее реакцию. Пока он не знает, чем заниматься дальше: говорит, что активную работу уже не потянет – на фронте ему оторвало полступни.
Наконец гости с коробками попкорна и напитками пробрались на свои места записывать кружочки и делать селфи. Зал кинотеатра на 1500 мест заполнился почти полностью. На сцену вышли актеры. Один из зрителей, заметив на сцене исполнителя главной роли Глеба Калюжного в военной форме и берцах, приблизил изображение на камере телефона и с удивлением произнес: «Вот это у Калюжного брюки мятые. Мой прапорщик ему бы такое устроил!» Актера призвали на срочную службу сразу после съемок в элитный Семеновский полк.
Фильм начался со стилизации под клип донецкого рэпера ОМ на трек «Дима дома». Картина рассказывает историю 18-летнего парня из Донецка – тоже рэпера и тоже Димы. После объявления мобилизации в ДНР 19 февраля 2022 г. он решает отправиться в Москву и строить там музыкальную карьеру. Главного героя мало занимает геополитика: он выступает за «творчество и мир», а «большие дяди», как рассуждает Дима, сами разберутся в конфликте.
Уже выезжая из республики, герой узнает о смерти отца, служившего в Вооруженных силах РФ, и о захвате Мариуполя, в котором живет мать Димы. Молодой человек меняет свои планы и отправляется добровольцем на спецоперацию, чтобы спасти мать из осажденного города. Прототип Димы – реальный человек, один из самых молодых ополченцев Павел Черток (он появится в фильме в роли одного из военных).
Конфликт в сюжете строится на постоянном противопоставлении «своих и чужих» и необходимости делать выбор. Брат Димы служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а мать после развода связала жизнь с украинским командиром. Сам же главный герой попадает в российский штурмовой отряд, которым руководит командир с позывным «Жук». За юный возраст Диму называют «Малышом».
«Жук» постоянно сомневается в преданности бойца и пытается выяснить, не «хохол» ли Дима. И тот дает поводы для подозрений: например, намеренно сбивает беспилотник, который мог бы взорвать дом, где живет его мать. Или втайне от командира пытается обменять взятого в плен брата-врага на мать и других мирных жителей, заточенных в «Азовстали».
Раскол затрагивает и повседневную жизнь, когда вчерашние соседи превращаются в сегодняшних врагов. В сцене, где жительница Мариуполя спрашивает Диму, на какой стороне города сейчас «наши», он в ответ уточняет, кого именно она имеет в виду. Но женщина предпочитает не отвечать – так безопаснее.
И все же режиссер задает неопределившемуся Диме нужный вектор вместе с ответом на вопрос, кто – свои, а кто – чужие. Логика войны оказывается сильнее родственных связей: в финале картины мать переходит на сторону русских, а Дима убивает отчима, воюющего в ВСУ.
После фильма один из зрителей, лысый мужчина в свитере и брюках, заметит, что главный герой «ни с кем не воюет, сам внутренне не хочет ставить себя ни на ту, ни на другую сторону». Но надо учитывать, дальше рассуждает он, что у Димы «совсем другое понимание происходящего», потому что он родился и жил в Донбассе. Его родственники находятся по обе стороны конфликта. А те, кто родился в России, продолжает лысый зритель, должны четко понимать, что украинцы нам не братья. Он заметил, что в фильме ни разу не было сказано, что украинцы – это братский народ. «Нам необходимо четко провести эту границу и в головах людей!» – эмоционально заключил мужчина.
Женщина в соседнем кресле плачет: фильм показался ей очень сильным. Во время титров со слезами на глазах сидел и встреченный перед показом в фойе военнослужащий Гречкин. «Когда фильм закончился, я не мог встать с кресла и просто смотрел в экран», – рассказал он. Последняя сцена, очень тяжелая для него, напомнила о погибших сослуживцах. Фильм, говорит Гречкин, получился реалистичным и вернул его в 2022 г., когда он «заходил в Херсон и штурмовал поселки и города, освобождая русских людей».
После финала зрители расходились по домам. На заснеженном Арбате – недалеко от выхода – их встречал рекламный плакат до сих пор актуальной службы по контракту.
В подготовке материала участвовала Мария Истомина