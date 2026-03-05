30 млрд рублей дорожных штрафов можно собрать на закупку городского транспорта

Предложенный инструмент имеет смысл, но не решит проблему в корне, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он напомнил, что совокупный долг регионов в 2025 г. вырос на 11% до 3,48 трлн руб. Если федеральные власти действительно хотят помочь региональным властям в решении проблем в сфере транспорта, то эффективнее было бы освободить их от избыточной долговой нагрузки, считает эксперт.