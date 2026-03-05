30 млрд рублей дорожных штрафов можно собрать на закупку городского транспорта

30 млрд рублей дорожных штрафов можно собрать на закупку городского транспортаОсвобождение регионов от избыточной долговой нагрузки эксперты называют более эффективной мерой
Порядка 30 млрд руб., или пятая часть от суммы уплаченных в региональные бюджеты штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), могут быть направлены на развитие парка общественного транспорта в субъектах РФ. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
С предложением перечислять часть средств, собранных от уплаты штрафов, на финансирование общественного транспорта Цыденов обратился к президенту в декабре 2025 г. Путин тогда ответил, что над этой мерой можно подумать, хотя в Минфине и «не любят» подобные инициативы.
В 2025 г. объем уплаченных штрафов за нарушение ПДД составил 235 млрд руб. Из них 165 млрд руб. направлены в региональные бюджеты, 70 млрд руб. – в федеральный (за счет этих средств пополняются дорожные фонды), сказал Цыденов. По его словам, регионы единогласно поддерживают идею направлять часть собранных средств на обновление парка общественного транспорта.
Цифра в 30 млрд руб. – это почти вдвое больше текущих мер поддержки, отметил глава Бурятии. Такой механизм финансирования позволит достичь к 2030 г. целевого показателя по обновлению 85% всего парка общественного транспорта в агломерациях и городах. Согласно указу президента, срок эксплуатации автобусов, троллейбусов и трамваев должен быть не старше нормативного.
Сейчас, как сообщил на том же совещании вице-премьер Марат Хуснуллин, данный показатель составляет 76%.
Сфера общественного транспорта традиционно испытывает дефицит финансирования, а оплачивать экономически обоснованную цену за проезд люди могут не всегда, говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Особенно это касается жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий, в том числе тех, кому нужны межмуниципальные рейсы, продолжает она. Решение направлять часть средств от штрафов на поддержку транспорта сподвигнет регионы более качественно контролировать соблюдение правил дорожного движения, считает Позднякова.
25 млн руб.
Предложенный инструмент имеет смысл, но не решит проблему в корне, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он напомнил, что совокупный долг регионов в 2025 г. вырос на 11% до 3,48 трлн руб. Если федеральные власти действительно хотят помочь региональным властям в решении проблем в сфере транспорта, то эффективнее было бы освободить их от избыточной долговой нагрузки, считает эксперт.
Во время совещания с президентом Хуснуллин напомнил, что регионам доступны следующие меры поддержки: программа льготного лизинга, инфраструктурные кредиты, а также списание двух третей задолженности региональных бюджетов при условии, что субъекты направляют высвободившиеся средства на модернизацию коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта. Больше половины российских регионов воспользовались такой возможностью списать долги по бюджетным кредитам, рассказывал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства за 2025 г. в Госдуме.
Как добавил Климанов, комментируя инициативу Цыденова, в Бюджетном кодексе предусмотрен принцип совокупного покрытия бюджета, который запрещает связывать определенные виды доходов с расходами, если это не прописано в законе. Налоги поступают в «общий котел», откуда распределяются на различные нужды, объясняет он. Исключением являются целевые дорожные фонды, которые предназначены для ремонта и эксплуатации дорог. Поэтому инициативу о перенаправлении средств необходимо также делать исключением, говорит Климанов.
Он отмечает, что страна разными способами пытается искать источники финансирования для обновления парка общественного транспорта: например, регионы закупают трамваи, троллейбусы и автобусы через федеральный проект «Чистый воздух», а Москва с помощью «зеленых» облигации финансирует строительство БКЛ метро и закупку электробусов.
Наиболее остро проблема с финансированием парков общественного транспорта стоит на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Также, по его словам, число маршрутов общественного транспорта сокращается во многих регионах, в том числе в городах-миллионниках – Воронеже и Краснодаре. В наиболее тяжелом положении находятся дотационные регионы, отметил автоюрист Лев Воропаев.
При этом во время совещания Хуснуллин отметил, что с 2026 г. для регионов с невысоким уровнем социально-экономического развития введена новая мера поддержки – межбюджетные трансферты из федбюджета.
«Ведомости» направили запрос в Минфин, чтобы узнать, поддерживает ли министерство предложение направлять часть собранных от штрафов средств на обновление парка общественного транспорта.