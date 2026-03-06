Половина студентов планируют завести семью и родить детей в ближайшие пять лет

В онлайн-опросе на платформе «Анкетолог» в 2025 г. приняли участие 1173 студента старше 18 лет. Они представляли шесть российских вузов: Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Русскую христианскую гуманитарную академию им. Ф. М. Достоевского и СПбГУ.