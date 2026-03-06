Половина студентов планируют завести семью и родить детей в ближайшие пять лет

Половина студентов планируют завести семью и родить детей в ближайшие пять летНо приоритетный план для них – обрести финансовую независимость
Около половины (49%) студентов планируют в ближайшие пять лет создать собственную семью, родить и заняться воспитанием детей. Каждый пятый обучающийся в вузах (20%) сообщил о репродуктивных планах в среднесрочной перспективе (1–3 года). Это следует из результатов опроса, который провели исследователи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Социологического института Российской академии наук. Они приведены в статье «Ценности семьи в представлении студентов российских вузов».
В онлайн-опросе на платформе «Анкетолог» в 2025 г. приняли участие 1173 студента старше 18 лет. Они представляли шесть российских вузов: Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Русскую христианскую гуманитарную академию им. Ф. М. Достоевского и СПбГУ.
Чаще планов по созданию семьи респонденты ставили себе три следующие цели: обрести финансовую независимость (79%), успешно окончить вуз (75%) и устроиться на работу по специальности (50%). Отвечая на этот вопрос, студенты могли выбрать несколько вариантов ответа.
В системе ценностных ориентаций студентов приоритетными также оказались финансовое обеспечение (69%) и качественное образование (64%). Здоровье как ресурс оказалось значимо для 62% респондентов. Далее следует ориентация на самореализацию, возможность заниматься любимым делом (60%), а после этого – развитие близких связей с членами семьи (57%), партнером в паре (53%) и друзьями (45%).
На 1–2 года
О карьерных амбициях как ценностной ориентации заявили 44% опрошенных. Для трети респондентов (31%) важно наличие большого количества свободного времени для использования его по своему усмотрению. Ценность социального признания со стороны окружающих, коллег по учебе и работе актуальна для каждого пятого (20%). Репродуктивные планы важны только для 15% студентов. Обучающиеся также выбирали несколько ответов, сообщая о своих ценностях.
Для того чтобы выявить личную значимость семьи, студентам предложили закончить фразу: «Моя семья – это...». Наиболее распространенным ответом стала ассоциация со словами «опора», «поддержка» и «помощь» (48%). Далее следовали ассоциации с домом (33%) и любовью (30%). У каждого пятого респондента (20%) семья ассоциируется с безопасностью, защитой, спокойствием, крепостью и надежностью. С теплом и уютом семья соотносится у 15% опрошенных, у такой же доли – с родными людьми. Респонденты выбирали несколько ответов.
Формирование семьи в молодых поколениях происходит в основном после получения профессионального образования, отметила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра РАНХиГС Алла Макаренцева. Это связано с нормативной последовательностью жизненных событий: сначала учеба, а потом семья. «Идеальным возрастом вступления в брак зачастую называется интервал 23–25 лет, что соответствует возрасту окончания обучения», – добавила она.
Современная молодежь переосмысляет институт семьи, адаптируя его роль и функции к новым социальным, экономическим и культурным реалиям, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, большинство молодых людей считают семью важной ценностью, но акцент смещается с традиционных функций – обеспечения материальной поддержки и продолжения рода – на способность семьи удовлетворять эмоциональные потребности в любви, заботе и личностной поддержке. Помимо этого молодые люди осознают важность планирования семьи, ответственности за принятие решений и свободы выбора, указывает эксперт.
Сафонов также отметил, что молодежь все чаще выбирает отложенные браки и рождение детей, мотивируя это экономическими факторами, необходимостью карьерного роста и личной реализацией. Распространение получило и сожительство – совместное проживание без государственной регистрации отношений. «Некоторые молодые люди считают незарегистрированные отношения нормальным явлением, они позволяют лучше узнать друг друга», – заключил он.