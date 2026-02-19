Бизнес призвал увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходов

Бизнес призвал увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходовПомимо выплат за рождение ребенка в перечень необходимо включить, например, дополнительную поддержку матерей в декрете, считают в РСПП
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям расширить перечень не облагаемых налогами расходов компаний, направленных на поддержку семей с детьми. Об этом рассказал президент союза Александр Шохин в ходе форума «Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей» в рамках Недели российского бизнеса.
С начала этого года единовременная выплата сотруднику при рождении ребенка на сумму до 1 млн руб. не облагается НДФЛ, страховыми взносами и может быть учтена в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль. Ранее максимальный размер не облагаемой налогом выплаты составлял 50 000 руб.
По мнению бизнеса, было бы правильно расширять перечень таких расходов. «Многие компании действительно системно подходят к этому вопросу и кроме единовременных выплат решают проблемы через корпоративные и жилищные программы, поддержку уплаты ипотечных кредитов и целый ряд других вопросов», – отметил Шохин. Например, можно было бы распространить действие этой льготы на расходы по поддержке матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и др. Это позволило бы диверсифицировать формы поддержки, уверен он. Сейчас РСПП активно взаимодействует по этому вопросу с Госсоветом, добавил он.
Еще одним дополнительным стимулом для социальных инвестиций компаний могло бы стать включение их в перечень расходов, позволяющих получить федеральный инвествычет (ФИНВ), уверен глава РСПП. Сейчас компании, подпадающие под критерии ФИНВа, могут вернуть 3% от суммы инвестиций в машины, оборудование и запатентованные нематериальные активы.
«Ведомости» отправили запрос представителю Минфина, а также в ряд крупнейших компаний, среди которых «Газпром», «Лукойл», Сбербанк, РЖД и др.
В ПАО «Россети» предусмотрены различные социальные выплаты, включая единовременную выплату за рождение ребенка, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Считаем целесообразным включить в перечень не облагаемых налогами все социальные выплаты, связанные с поддержанием здоровья и семьи, добавил он.
В «Северстали» действуют ряд мер поддержки семей с детьми, таких как единовременная выплата на рождение ребенка в размере 28 640 руб., а также ежемесячная прибавка многодетным семьям в объеме 1000 руб. на каждого ребенка, сообщил представитель компании. Кроме того, за досрочный выход из декретного отпуска (раньше достижения ребенком трехлетнего возраста) полагается выплата 12 000 руб. в месяц, которая может компенсировать, например, расходы на частный детский сад, добавил он. «Наконец, беременные женщины с момента постановки на учет в женской консультации по решению компании освобождаются от работы во вредных условиях. Вместо перевода на легкий труд (как предусмотрено ТК РФ) им предоставляется возможность получать выплату по среднему заработку до начала больничного по беременности и родам», – рассказал представитель «Северстали».
Социальные задачи бизнеса
Согласно результатам опроса РСПП, 45% компаний-респондентов в 2025 г. отмечали, что среди их социальных задач на первом месте стоит развитие человеческого капитала и укрепление кадрового потенциала и этот показатель в полтора раза выше аналогичного за 2024 г., рассказал Шохин. Далее по приоритетности стоят обеспечение экологической безопасности, технологического лидерства и др., добавил он. В своих ответах на вопросы анкет в 2024–2025 гг. 70% опрошенных отмечают наличие различных мер поддержки сотрудников с семейными обязанностями, причем их доля выше среди крупных компаний, указал Шохин.
Вице-премьер Татьяна Голикова в своем приветственном слове согласилась с тем, что современные компании стремятся не только зарабатывать деньги, но и менять к лучшему жизнь сотрудников. В первую очередь это касается работников с семейными обязанностями, подчеркнула она. Голикова напомнила, что в прошлом году российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений был утвержден корпоративный демографический стандарт, который может помочь работодателям выстроить системную работу по поддержке таких работников.
Семья – ключевая ценность для россиян, при этом настроение работодателя сегодня «напрямую влияет на то, насколько человек будет успешен и счастлив в качестве родителя», уверена первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. «Девушка хотела создать счастливую семью, но так увязла в рабочем графике, что никак не может это, собственно, сделать. Девушка хочет решиться на рождение первого ребенка, но очень боится, что это помешает ее карьерному росту, затормозит ее продвижение. А работодатель говорит: подожди, вот-вот еще два года – и мы сделаем тебе очередное и очень привлекательное карьерное предложение», – отметила она.
Обширная дискуссия о том, что работодатели должны стимулировать рождаемость среди сотрудников, развернулась на Неделе российского бизнеса еще год назад. Тогда Баталина отмечала прямую заинтересованность бизнеса в улучшении демографии. «Дети, которые рождаются сегодня, – это ваши работники через 20 лет», – подчеркивала она. По ее словам, от вложений в поддержку демографии сейчас будет зависеть рынок труда, в том числе расходы на борьбу за трудовые ресурсы и удержание работников. Эта тема обсуждалась и на встрече президента России Владимира Путина с бизнесом в конце года, писали «Ведомости» 25 декабря. Компании ощущают высокий уровень социальной ответственности, отмечал тогда Шохин.
Общая потребность в кадрах на семь лет в России составляет 12,2 млн работников, при этом в год в экономику необходимо привлекать 1,7 млн человек, оценивал в декабре министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Совместные усилия
Только государственных мер поддержки рождаемости недостаточно для ее увеличения, участие же работодателя существенно усилило бы эффект, уверен директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. По его наблюдениям, в последние 3–4 года на волне кадрового голода работодатели изменили отношение к семейной политике – например, случаи отказа молодым соискательницам, у которых пока нет детей, стали реже, при этом проблема сохраняется. Действующая налоговая льгота на корпоративные выплаты при рождении ребенка – это точечная мера, которая пока не стимулирует компании массово вводить дополнительные меры поддержки при рождении детей, уверен он.
Среди интересных направлений, по которым возможны синхронные действия работодателей и государства, – дополнительные дни отпуска при рождении детей (например, для отцов), возможность удаленной работы для родителей с детьми, инфраструктура на территории работодателей (детские сады или детские комнаты), ДМС для членов семьи, перечисляет Землянский.
Поощрять компании расширять расходы на поддержку семей своих сотрудников необходимо – таким образом государство будет давать понять, что оно приветствует инвестиции в социальные корпоративные программы, считает старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова. Учитывая дефицит кадров в России, бизнес, конечно, привлекает теперь специалистов не только конкурентной зарплатой, но и условиями работы и наполнением социальных корпоративных программ. Для молодых соискателей, которые все больше стремятся к балансу между работой и личной жизнью, это особенно важно, отмечает она.
При этом только поддержки работодателя недостаточно для решения о рождении ребенка: на вступление в брак и рождение детей влияют разные факторы, в том числе личные характеристики, предпочтения и ценности, говорит Чурилова. При этом поддержка работодателя может дать сотрудникам понимание, что им не придется выбирать между работой и заботой о детях «и тем более не придется увольняться или терять в заработке, чтобы иметь возможность участвовать в жизни детей», уверена эксперт.