Бизнес призвал увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходов

Семья – ключевая ценность для россиян, при этом настроение работодателя сегодня «напрямую влияет на то, насколько человек будет успешен и счастлив в качестве родителя», уверена первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. «Девушка хотела создать счастливую семью, но так увязла в рабочем графике, что никак не может это, собственно, сделать. Девушка хочет решиться на рождение первого ребенка, но очень боится, что это помешает ее карьерному росту, затормозит ее продвижение. А работодатель говорит: подожди, вот-вот еще два года – и мы сделаем тебе очередное и очень привлекательное карьерное предложение», – отметила она.