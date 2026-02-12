Минэк предложил повысить федеральный инвествычет до 12%Бизнес согласился с новой конструкцией, Минфин предлагает дождаться конца года
Минэкономразвития предложило повысить размер федерального инвествычета (ФИНВ) с 3 до 12% с возможностью обнуления федеральной части налога на прибыль. Об этом «Ведомостям» рассказали глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик. По их словам, это согласованная с бизнесом позиция. В качестве одного из вариантов обсуждалось повышение ФИНВа до 12%, подтвердил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. При необходимости будут приняты меры по его корректировке, уточнил он. Минфин знает о таких предложениях Минэка, но предлагает дождаться конца года, сообщил «Ведомостям» статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
Предложение бизнеса доработать ФИНВ одобрил президент России Владимир Путин в конце 2025 г. По итогам заседания совета по стратегическому развитию, прошедшего в начале декабря, Путин поручил правительству модернизировать инструмент для «достижения изначально запланированных значений его финансового обеспечения и реализовывать этот механизм начиная с 2026 г. в модернизированном формате». Срок исполнения по нему – 1 марта 2026 г. В прошлом году деловые объединения выступали с предложением расширить перечень отраслей, которые могут претендовать на ФИНВ, и увеличить процент вычета.
Механизм ФИНВа заработал с 1 января 2025 г. для стимулирования инвестиционной активности, напомнил представитель Минэка. «Для повышения его эффективности Минэкономразвития совместно с заинтересованными ФОИВ тщательно прорабатывает поступающие предложения по корректировке вычета, в том числе поступающие от отраслевых и деловых объединений, обобщает текущую практику его применения», – добавил собеседник.
РСПП вместе с Торгово-промышленной палатой (ТПП) и «Деловой Россией» исходят из того, что «надо плясать от существа вопроса, в частности смотреть, чтобы этот вычет был наиболее эффективным инвестиционным стимулом, поэтому поддержали 12%», указал Шохин. По его словам, подход означает также возможность обнуления федеральной части налога на прибыль. Кроме того, в числе предложений, которые обсуждаются, включение логистики и транспорта в перечень отраслей, которые могут претендовать на вычет, а также возможность сочетания с другими льготами, в том числе с соглашениями по защите и поощрении капиталовложений, отметил глава РСПП.
Что такое ФИНВ
Изначально объем ФИНВа было решено ограничить суммой в 150 млрд руб., но по итогам года было выбрано только 20 млрд руб., отметил Шохин. Глава ФНС Даниил Егоров говорил в октябре, что за девять месяцев заявленная сумма к возврату составляла 9 млрд руб. «Президент недвусмысленно сказал», что нужно выбрать заявленную Минфином цифру в 150 млрд руб., напомнил Шохин.
«Пока согласились [с предложением Минэка], что это будет ставка 12%, хотя это меньше, чем изначально бизнес просил. Это компромисс, который, как мы ожидаем, будет реализован», – отметил Репик. По его словам, позиция была согласована на совещаниях в декабре с участием вице-премьера Александра Новака. «Деловая Россия» прорабатывала вопрос корректировки ФИНВа и обращалась к президенту с предложениями, напомнил глава бизнес-объединения.
«Предложения сам не видел, но слышал о них. Наша позиция такова, что надо мониторить 2026 г. и принимать решение по его итогу», – отметил Сазанов в разговоре с «Ведомостями». Замминистра напомнил, что с этого года Минфин согласился расширить перечень компаний, которые могут получить вычет в рамках одной группы. «Надо смотреть, как будут использовать», – подчеркнул он.
Изначально, при разработке механизма в 2024 г., Минэкономразвития предлагало установить ФИНВ на уровне 25% от суммы инвестиций и распространить льготу только на проекты технологического суверенитета. Позже ведомство согласилось расширить список отраслей и подготовило три варианта ставок в зависимости от того, насколько цель капвложений компаний соответствует задачам государства. Диапазон составлял от 5,5 до 17%.
«Ведомости» отправили запрос представителю Новака.
Востребованность инструмента
Бизнес рассчитывает, что Минфин согласится с возможностью корректировки, в случае если общая сумма вычета не превысит 150 млрд руб., отметил Шохин. При этом пока предложение требует обсуждений с министерством, добавил он. Шохин напомнил, что вычета может и не быть, если не будет инвестиций. «И лучше вводить вычет не когда он сильно пугает Минфин, а потом, когда Минфин немного привыкнет к тому, что он существует, – глядишь, и инвестиции появятся у компаний. Но для этого надо 2026 г. пережить», – подчеркнул глава РСПП.
Увеличение процента, на который можно сократить федеральную часть налога на прибыль, потенциально «мотивирует инвестиции» и увеличит полезность инструмента в целом, считает партнер налоговой практики «ТеДо» Галина Науменко. По ее мнению, любое движение с текущих разрешенных 3% от инвестиций пропорционально увеличит сумму использования заложенных в бюджет 150 млрд руб. «Деньги сейчас дорогие, бизнесу тяжело разворачивать инвестиционные программы, а это и новые рабочие места, и рост ВВП», – говорит Науменко.
Повышение размера ФИНВа до 12% повысит востребованность инструмента, согласен партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров. По его словам, одна из причин его ограниченного использования состоит в том, что усилия, требуемые для заявления ФИНВа, зачастую могут быть несопоставимы с эффектом, получаемым при его размере в 3%. Такое повышение существенно приблизит общий результат к целевым 150 млрд руб., считает Бабуров, но напоминает, что на размер вычета влияет масса параметров, в том числе макроэкономическая ситуация и инвестиционная активность предприятий.
Повышение размера вычета в 4 раза и отсутствие ограничений в части платежей в федеральный бюджет, несомненно, повысит его финансовую привлекательность для прибыльных компаний, полагает партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Помимо предлагаемых изменений важно устранить неоправданные барьеры при использовании вычета компаниями группы, добавляет он.
По механизму ФИНВа еще есть ряд вопросов, например в части возможности передать право на льготу внутри группы, отмечает Науменко. Хотя такое право появилось с 2026 г., но все-таки остаются не урегулированные до конца моменты, которые хорошо бы уточнить, добавила она.
Практика применения ФИНВа в прошлом году показала, что использование инструмента ограничивают не только параметры, изложенные в Налоговом кодексе (НК), но и профискальный подход Минфина. К такому выводу пришел старший партнер «Пепеляев групп» Сергей Савсерис по итогам анализа писем департамента налоговой политики Минфина, где разъясняются вопросы применения норм о ФИНВе в различных нетипичных ситуациях, которые не регулируются законом напрямую. «Ведомости» писали об этом 26 января. Например, Минфин разъяснял, что налогоплательщик, в отношении которого обнулена ставка налога на прибыль, не может передать право на применение ФИНВа другому лицу из своей группы. Кроме того, после начала получения ФИНВа одной компанией нельзя передать право на его остаток другому лицу. Обозначенные в письмах ограничения, как посчитал Савсерис, противоречат логике ст. 286.2 НК (устанавливает возможность применения ФИНВа другой компанией группы).