Минэк предложил повысить федеральный инвествычет до 12%

Бизнес рассчитывает, что Минфин согласится с возможностью корректировки, в случае если общая сумма вычета не превысит 150 млрд руб., отметил Шохин. При этом пока предложение требует обсуждений с министерством, добавил он. Шохин напомнил, что вычета может и не быть, если не будет инвестиций. «И лучше вводить вычет не когда он сильно пугает Минфин, а потом, когда Минфин немного привыкнет к тому, что он существует, – глядишь, и инвестиции появятся у компаний. Но для этого надо 2026 г. пережить», – подчеркнул глава РСПП.