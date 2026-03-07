«Не слушайте ртом и не говорите ухом»: путь телефона от «виселицы» до кармана

Еще один претендент на звание «настоящего изобретателя» – немецкий ученый Иоганн Филипп Рейс. Начиная с 1860 г. он создал несколько приборов для передачи звука. «Теперь я могу предложить прибор, с помощью которого каждый физик сможет повторить эти интересные эксперименты по воспроизведению звука на удаленных станциях», – писал он в сопроводительной записке к аппарату. Однако популяризировать устройство ему так и не удалось: научное сообщество не проявило интереса к находке, а сам Рейс умер в январе 1874 г. в возрасте 40 лет. Зато предложенное им название для нового типа устройств закрепилось в обиходе и используется по настоящий день – «телефон» (нем. «Das Telephon»).