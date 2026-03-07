«Не слушайте ртом и не говорите ухом»: путь телефона от «виселицы» до кармана

«Не слушайте ртом и не говорите ухом»: путь телефона от «виселицы» до кармана150 лет назад Александр Белл запатентовал изобретение, которое сделало мир ближе
7 марта 1876 г. изобретатель Александр Белл получил патент на свой телефон и вскоре основал компанию, ставшую в США монополистом этого рынка. Первые аппараты могли весить больше 8 кг, не иметь звонка, а соединение абонентов осуществляли вручную телефонистки. Со временем изобретение Белла привело к появлению более портативных средств связи, без которых невозможно представить современную жизнь.
От обучения глухих к голосу в проводе
Путь Александра Грейама Белла к изобретению телефона начался с интереса к обучению речи глухих. Его мать имела слабый слух, а отец и старший брат посвятили себя сурдопедагогике.
Белл родился в столице Шотландии Эдинбурге 3 марта 1847 г. Он был средним сыном. Когда старший и младший братья умерли от туберкулеза, а здоровье самого Александра пошатнулось, отец решил перевезти семью в Канаду, где климат, как он ожидал, будет лучше. В возрасте 24 лет Белл оказался в Онтарио, но с работой там не сложилось.
Вскоре семья перебралась в США, где Александр Белл занялся сурдопедагогикой. Он преподавал в Бостонской школе для глухих, а позже стал профессором физиологии голоса в Бостонском университете. Еще во время учебы Белл увлекся естественно-научными исследованиями, в Бостоне он углубил свои знания в области электричества.
Начинающий изобретатель экспериментировал с передачей звука из одного места в другое. На тот момент телеграф как средство связи существовал уже около 30 лет и стал привычным явлением. Однако у него были свои ограничения: за один раз можно было отправить или принять не больше одного сообщения. У Белла же возникла идея создать «многоканальный телеграф» – устройство, позволявшее одновременно передавать несколько сообщений по одному проводу.
Свою задумку он обсудил с будущим тестем – бостонским адвокатом и предпринимателем Гардинером Грином Хаббардом, которого раздражала монополия компании Western Union Telegraph Company. Хаббард располагал средствами, политическими связями и деловым опытом. Он увидел в проекте потенциал и начал оказывать Беллу финансовую поддержку.
Белл взялся за работу над многоканальным телеграфом. Параллельно ему пришла мысль разрабатывать устройство для электрической передачи речи. Изобретатель был убежден: колебания звуковых волн можно преобразовать в электрический ток, а на другом конце электрической цепи – снова превратить в идентичные звуковые волны. Таким образом появилась бы голосовая связь, работающая со скоростью света.
Вместе с помощником Томасом Уотсоном Белл создал устройство, которое представляло собой модификацию многоканального телеграфа. В июне 1875 г. им впервые удалось передать через него звук, а в следующем году – полноценную речь.
Первая телефонная связь состоялась 10 марта 1876 г. «Мистер Уотсон подойдите сюда. Я хочу вас видеть», – произнес Белл в передатчик, обращаясь к помощнику Томасу Уотсону, который находился в соседней комнате. Тот отчетливо услышал эти слова.
Связь без границ
Поначалу мало кто смог оценить потенциал новинки. Но уже 25 июня Хаббард помог Беллу продемонстрировать телефон на Всемирной выставке в Филадельфии 1876 г. Экспозиция оказалась масштабной: в ней приняли участие около 10 млн гостей. Возможно, изобретение осталось бы незамеченным или обрело известность гораздо позже, если бы на него не обратили внимание влиятельные персоны.
Выставку открывали 18-й президент США Улисс Грант и известный в то время покровитель искусств и наук бразильский император Педру II. Когда Белл попытался объяснить последнему принцип работы устройства, тот счел это невозможным. Но, услышав речь, доносившуюся из телефона, воскликнул: «Боже мой, он говорит!». Эти слова вскоре попали в заголовки газет, и об открытии стало известно в научном сообществе.
Белл получил на выставке золотую медаль, после чего начал читать публичные лекции с демонстрацией телефона. Устройство стремительно набирало популярность. Уже на следующий год после презентации была построена первая регулярная телефонная линия из Бостона в Сомервилл (штат Массачусетс), а изобретатель основал собственную компанию – Bell Telephone Company. При этом почти все свои акции Белл подарил супруге Мэйбел Хаббард в качестве свадебного подарка.
«Я считаю, что в будущем провода объединят головные офисы телефонных компаний в разных городах, и человек в одной части страны сможет общаться устно с человеком в другом месте», – предсказывал Белл всего через два года после изобретения аппарата. К концу 1880 г. в США насчитывалось более 49 000 телефонов. В 1915 г. запустили трансконтинентальную связь.
Компания Белла активно приобретала конкурентов, пока после ряда слияний в 1880 г. не была зарегистрирована American Telephone and Telegraph Co. (сейчас – AT&T), фактически ставшая монополистом. Благодаря такому доминированию на рынке патент Белла считается одним из самых ценных за всю историю. Лишь в 1984 г. Минюст США вынудил корпорацию прекратить контроль над американским рынком: в результате антимонопольного иска компания была разделена.
Позднее газета The New York Times писала: «Физики и инженеры компании Bell Telephone Company имеют все основания гордиться своим странным инструментом. Профессора колледжей, которые до сих пор придерживаются ошибочного представления о промышленных исследованиях, считают их наемниками, единственная функция которых – зарабатывать деньги для своих корпоративных работодателей. Но вот они, изобретая не только новые телефоны, но и углубляясь в тайны человеческой речи и слуха с такой тщательностью и успехом, которым до них никто и близко не мог сравниться».
А изобретатель кто?
Хотя авторство телефона традиционно приписывают Беллу, на звание первооткрывателя претендовали и другие изобретатели. Над схожими устройствами работали Антонио Меуччи, Иоганн Филипп Рейс и Элайша Грей. А история появления первого телефона сопровождалась и чередой патентных споров.
Что интересно, сам патент США на изобретение под номером 174465 на «Усовершенствование телеграфии» выдали изобретателю за три дня до создания телефона – 7 марта. Позднее он оспаривался Элайшей Греем: в тот же день он подал заявку на патент на жидкостный передатчик, напоминавший аппарат Белла. Поскольку последний оформил права на свое изобретение на несколько часов раньше, он в итоге вышел победителем в споре.
Итальянец Меуччи в 1860 г. продемонстрировал электромагнитную передачу голоса и назвал свое устройством «телектрофон». Он подал заявку на патент, но не продлил его после истечения срока действия в 1874 г. – предположительно из-за нехватки средств.
Впоследствии Меуччи судился с Беллом, однако проиграл дело. В 2002 г. Конгресс США даже признал его подлинным изобретателем телефона, а в Италии по этому поводу выпустили специальную почтовую марку. Впрочем, не все в итоге оказались согласны с таким решением.
Еще один претендент на звание «настоящего изобретателя» – немецкий ученый Иоганн Филипп Рейс. Начиная с 1860 г. он создал несколько приборов для передачи звука. «Теперь я могу предложить прибор, с помощью которого каждый физик сможет повторить эти интересные эксперименты по воспроизведению звука на удаленных станциях», – писал он в сопроводительной записке к аппарату. Однако популяризировать устройство ему так и не удалось: научное сообщество не проявило интереса к находке, а сам Рейс умер в январе 1874 г. в возрасте 40 лет. Зато предложенное им название для нового типа устройств закрепилось в обиходе и используется по настоящий день – «телефон» (нем. «Das Telephon»).
Барышня, дайте Смольный!
Выставка Белла произвела фурор и привлекла внимание ученых по всему миру. Именно с нее началась новая эра в сфере коммуникаций: устройство обрело популярность сразу после изобретения. Хотя владеть им было недешево – телефон считался признаком обеспеченности.
В Российской империи в начале прошлого века аппарат мог стоить около 30-70 руб., а абонентская плата достигала 250 руб. в год – почти как аренда квартиры. Для сравнения: жалованье инженера составляло 24 руб. в месяц. В начале 1917 г. в России насчитывалось 232 000 абонентских номеров.
Поначалу абонентов соединяли между собой вручную. У телефонов была рукоятка индикатора, которую нужно было крутить, чтобы связаться с телефонисткой станции, назвать нужный номер и лишь после этого получить подключение к собеседнику на другой линии.
Для этой цели обустраивали специальные телефонные коммутаторы, а на работу туда брали в основном молодых девушек – их называли «телефонные барышни» или просто «телефонистки». В обязанности сотрудниц входило принимать звонки, вставлять штекер в гнездо с нужным номером и соединять абонентов. При этом требования к ним предъявлялись высокие: незамужние, от 18 до 25 лет и ростом не ниже 165 см, чтобы дотягиваться до верхней части коммутатора. Рабочий день длился 10-12 часов, за час им приходилось подключать до 600 звонков.
«Барышню можно было просить дать разговор поскорее. Барышню можно было выругать. С ней можно было – в поздние часы, когда соединений мало – завести разговор по душам, даже флирт. Рассказывали, что одна из них так пленила милым голоском не то миллионера, не то великого князя, что «обеспечила себя на всю жизнь», – вспоминал Лев Успенский в «Записках старого петербуржца».
Уже в 1930-е гг. телефонисток начали заменять на автоматические телефонные станции (АТС), хотя эта профессия будет сохраняться еще несколько десятилетий – в основном для обслуживания междугородних звонков.
Смена образа
Первый телефон Белла внешне сильно отличался от современных устройств и за прошедшие годы претерпел множество изменений. По нынешним меркам аппарат выглядел и из-за своего вида получил прозвище «виселица».
В 1877 г. для телефона разработали так называемую «Трубку Белла» – ее создали Александр и Уильям Ченнинги. Устройство представляло собой трубку-воронку: в нее нужно было отдельно говорить и слушать. Изобретение казалось непривычным, поэтому рядом с аппаратом размещали ироничную инструкцию, чтобы пользователи не путали динамик с микрофоном: «Не слушайте ртом и не говорите ухом».
Изначально у нового изобретения не было звонка: абонента вызывали через трубку при помощи свистка. Сам свисток в 1878 г. изобрел тот же самый помощник Белла Томас Уотсон. Первые телефоны весили более 8 кг.
Для приветствия Белл стал говорить слово «Ахой!» (англ. Ahoy!), которым тогда пользовались моряки. Однако этот вариант не прижился. Современное универсальное «Алло!» (англ. Hullo!) предложил употреблять другой изобретатель – Томас Эдисон. По одной из версий, в середине XIX в. это слово использовалось для выражения удивления. Хотя в разных языках сейчас могут применять и другие аналоги: вариации «привет», «слушаю», «говорите» и тому подобные. Кроме того, Эдисон усовершенствовал и микрофон телефона.
В 1920-е конструкция аппарата изменилась: появилась специальная стойка, на которой крепился микрофон, а наушник висел отдельно. Такая модель пользовалась большой популярностью в начале XX в. Хотя дисковый набор номера запатентовали еще в конце XIX в., широкое распространение он получил лишь в первой половине следующего столетия.
В 1930–1940‑е гг. телефоны приобрели более привычный нам вид – с двусторонней трубкой. В тот период аппараты белого цвета ценились больше черных и считались признаком достатка и высокого социального статуса. Тогда же возник термин «Кино белых телефонов»: на экранах итальянских фильмов часто можно было встретить эти аппараты.
Обрубили провод
В фильме «Цирк» Чарли Чаплина есть кадр, на котором видно, как женщина идет по улице, будто разговаривая по мобильному телефону. Во всяком случае именно такое устройство разглядел в кинокартине 1928 г. ирландский режиссер Джордж Кларк, посчитав это доказательством путешествий во времени. «Она очень похожа на людей, гуляющих по улицам сегодня», – заявил он. Правда, позднее многие все же пришли к выводу, что в кадре мелькает слуховой аппарат.
Впрочем, история беспроводных телефонов на деле еще старше. Первый прототип подобных аппаратов создал тот же Александр Белл в 1880 г. Изобретатель назвал свое творение фотофон: прибор позволял передавать звук в виде светового луча на расстояние до 200 метров. Правда, работе устройства могли мешать внешние помехи, вроде облаков. И хотя фотофон и не получил широкого распространения, его считают предшественником современной волоконной оптики.
Беспроводную связь тестировали в Германии в 1920-х гг. железнодорожные операторы, и вскоре она появилась на поездах в Европе. Во время Второй мировой войны мобильные радиосистемы стали использовать в военной технике. В СССР в 1950-е мобильные телефоны, например, разрабатывал Леонид Куприянович, а в автомобили советской элиты устанавливали систему связи «Алтай». Но все эти устройства имели ряд ограничений – в частности, небольшой радиус покрытия – и по сути являлись радиотелефонами.
Официально первый звонок по мобильному телефону совершил 3 апреля 1973 г. инженер компании Motorola Мартин Купер, набрав номер знакомого сотрудника конкурирующей фирмы AT&T. «Джоэл, это Марти. Я звоню тебе с мобильного телефона – настоящего портативного мобильного телефона», – сказал он в трубку. Этот звонок произвел настоящую революцию в отрасли и изменил представления о беспроводной связи: теперь она стала доступна практически из любой точки мира, на любом расстоянии и для каждого человека.
При этом первая модель DynaTAC 8000X, с которой звонил Купер, все же была довольно громоздкой: устройство весило 1,1 кг и имело размеры 33x4,5x8,9 см. По такому телефону можно было говорить лишь 30 минут, заряжался он 10 часов, а стоил $3995. Несмотря на все недостатки и высокую цену в 1984 г. им уже владели почти 300 000 человек.
Вслед за Motorola к разработке мобильных телефонов подключились и другие компании. В 1987 г. Nokia выпустила устройство Mobira Cityman, весившее «всего» 760 г. А год спустя Samsung начал продавать первый мобильный телефон с аналоговым дисплеем SH-100.
Постепенно такие гаджеты набирали популярность: к 1990 г. во всем мире мобильными телефонами пользовались около 11 млн человек. Сами аппараты тоже совершенствовались, получая все больше новых функций и постепенно вытесняли стационарные устройства. В декабре 1992 г. разработчик Vodafone отправил директору компании первое в истории текстовое сообщение с пожеланием счастливого Рождества. В 1994 г. был создан прототип современных смартфонов с приложениями и сенсорным экраном – мобильное устройство IBM Simon.
На рубеже XX-XXI вв. телефоны стали легче и функциональнее. Из простых средств передачи устной речи на расстоянии они превратились в универсальные инструменты связи, в том числе через интернет. Сейчас 70% населения мира используют мобильные телефоны, а число «уникальных» пользователей достигает 5,78 млрд, согласно ежегодному отчету DataReportal на октябрь 2025 г. На долю смартфонов приходится 87% от всех мобильных устройств – в настоящее время их насчитывается 7,4 млрд штук.