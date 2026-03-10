Возбудителей ротавирусной инфекции предложили искать в питьевой воде

Возбудителей ротавирусной инфекции предложили искать в питьевой водеВ водопроводе эти вирусы встречаются в 7 раз чаще, чем кишечная палочка
Ученые из Федерального научного центра гигиены (ФНЦГ) им. Ф. Ф. Эрисмана и других учреждений Роспотребнадзора предложили включить ротавирусы в программы контроля качества питьевой воды. Такая инициатива изложена в статье «Микробиологический риск вирусных инфекций, связанных с водным путем передачи». Она была опубликована в журнале «Гигиена и санитария» в феврале 2026 г. Издание включено в перечень ВАК и «Белый список», его учредителем является Роспотребнадзор.
Среди авторов статьи кроме специалистов ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана – специалисты региональных центров гигиены и эпидемиологии, а также ученые из Казанского государственного медицинского университета. Они проанализировали порядка 4,5 млн проб воды, собранных в 2014–2023 гг. во всех регионах России. Образцы из систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения, поверхностных водоемов и сточных вод проверяли на предмет загрязнения вирусами и колифагами – вирусами бактерий, указывающими на присутствие в воде кишечной палочки.
В результате было установлено, что наличие в воде ротавирусов, норовирусов и аденовирусов является серьезным фактором риска для здоровья населения. К примеру, заболеваемость ротавирусной инфекцией на 56–59% зависит от уровня загрязнения воды в системах централизованного водоснабжения и поверхностных водоемах. При этом действующая система мониторинга ориентирована преимущественно на выявление колифагов, которые в сточной воде встречаются в 4 раза реже, чем ротавирусы, а в воде централизованного водоснабжения – в 7 раз реже, следует из текста публикации.
Выявляемость вирусов в обеззараженной воде превышает показатели колифагов в 2,8 раза. Это может говорить об их устойчивости к существующим методам обработки, утверждается в статье. Наиболее высокий уровень вирусного загрязнения характерен для воды из нецентрализованных источников.
Прямое тестирование на ротавирусы авторы исследования рекомендуют включить в мониторинг воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения.
Помимо этого в нецентрализованных источниках регионов со сложной эпидемиологической обстановкой предлагается искать вирус гепатита А. Это позволит обеспечить своевременную профилактику заболеваний, говорится в публикации.
Ротавирус очень хорошо переносит низкие температуры и хлорсодержащие обеззараживатели, особенно в стандартных концентрациях, рассказал «Ведомостям» инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Для его химической инактивации реагенты нужны в таких объемах, которые в воду добавлять просто нельзя, так как она станет непригодной для питья, подчеркнул он. Поэтому водный путь передачи и водные вспышки ротавирусной инфекции вполне реальны, заключил инфекционист.
В большинстве случаев заражение ротавирусной инфекцией происходит через загрязненные пищу, воду, руки или предметы обихода, причем передача вируса через воду занимает 2-е место по распространенности, подтвердила терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Полякова. Она добавила, что обычные фильтры не гарантируют очистки от вируса и в бытовых условиях обезопасить себя можно только через кипячение воды. Также Полякова напомнила, что заражение или тяжелое течение ротавирусной инфекции в 98% случаев предотвращает вакцинация детей. Поздняков уточнил, что для этой категории пациентов ротавирусная инфекция особенно опасна и характеризуется высокой летальностью.
Традиционный контроль качества питьевой воды ориентирован на бактериальные индикаторы, рассказала «Ведомостям» научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСиС Кристина Котякова. Для их удаления в системах водоподготовки применяются стандартные методы: коагуляция и фильтрация, хлорирование, озонирование и ультрафиолетовое обеззараживание, подчеркнула она. Параллельно ведутся поиски новых материалов и технологий очистки воды.
По словам Котяковой, в некоторых научных и санитарно-эпидемиологических лабораториях уже есть необходимая база для проведения вирусологического анализа, но для масштабного мониторинга могут потребоваться дополнительные ресурсы. В их числе эксперт назвала расширение лабораторных мощностей и внедрение молекулярно-биологических методов диагностики, в том числе полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Организация прямого вирусологического контроля потребует закупки дополнительного оборудования, пересмотра нормативной базы, а также повышения квалификации специалистов лабораторного звена, считает доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии СПбГУВМ Светлана Макавчик. Это объясняется сложностью ПЦР-диагностики, которая к тому же обходится дороже тестирования на колифаги, пояснила эксперт.
«Ведомости» направили запросы в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать возможное расширение программы мониторинга качества питьевой воды и в Росводоканал с вопросом об актуальности проблемы вирусного заражения воды и необходимых для ее решения ресурсах.