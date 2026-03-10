Возбудителей ротавирусной инфекции предложили искать в питьевой воде

В большинстве случаев заражение ротавирусной инфекцией происходит через загрязненные пищу, воду, руки или предметы обихода, причем передача вируса через воду занимает 2-е место по распространенности, подтвердила терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Полякова. Она добавила, что обычные фильтры не гарантируют очистки от вируса и в бытовых условиях обезопасить себя можно только через кипячение воды. Также Полякова напомнила, что заражение или тяжелое течение ротавирусной инфекции в 98% случаев предотвращает вакцинация детей. Поздняков уточнил, что для этой категории пациентов ротавирусная инфекция особенно опасна и характеризуется высокой летальностью.