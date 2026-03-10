Минюст закроет лазейку для «наблюдателей-двойников»

Получение согласия от наблюдателя, тем более письменного и заранее, – это сложная процедура, особенно для отдаленных населенных пунктов, уточняет Захаров. Часть наблюдателей это просто оттолкнет, часть не сможет оперативно оформить этот документ, пояснил он. На практике, скорее всего, никакие согласия заранее собираться не будут, а при необходимости их будут делать задним числом, предполагает Захаров. Для недобросовестных участников выборов возможность исключить человека из наблюдения полностью не заблокирована, а для партий и кандидатов создан дополнительный административный «препон», резюмирует эксперт. Согласие очень подробно описано в законе, там столько сведений, что собрать их на всех наблюдателей во всех мелких населенных пунктах, когда округ большой, как в Госдуму, крайне сложно, объяснил юрист.