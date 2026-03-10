Минюст закроет лазейку для «наблюдателей-двойников»Предложенные поправки могут усложнить процедуру контроля за выборами, считают юристы
Министерство юстиции разработало поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав...» для устранения проблемы с «наблюдателями-двойниками» на выборах. 25 декабря прошлого года Конституционный суд поручил внести изменения в порядок действий территориальной избирательной комиссии (ТИК) в случае выявления факта назначения одного и того же наблюдателя на выборах одновременно на нескольких участках, писали «Ведомости».
Проблема заключалась в том, что избирательным законодательством не была предусмотрена обязанность ТИК устранять нарушения закона по вопросам назначения наблюдателей, а поэтому не было установленной процедуры действия ТИК, сроков и наступающих последствий при назначении одного и того же человека наблюдателем на разные участки.
Согласно проектной документации, опубликованной на портале правовых актов, в проекте изменений Минюст предлагает дополнить ст. 30 закона пунктом, согласно которому субъект, который вправе назначить наблюдателя, будет обязан предварительно получить письменное согласие гражданина на его назначение, которое должно храниться у субъекта, назначившего наблюдателя.
Кроме того, комиссия, в которую представлен список назначенных наблюдателей, проверяет соблюдение установленного порядка назначения наблюдателей, включенных в представленный список. В случае выявления назначения одного и того же гражданина наблюдателем в разные комиссии различными субъектами комиссия должна будет запрашивать копии письменного согласия гражданина на назначение его наблюдателем. При этом если более одного субъекта, назначившего наблюдателей, подтвердит наличие письменного согласия одного и того же гражданина, такой наблюдатель не сможет стать наблюдателем на выборах.
Дело в том, что, решая редкую проблему «наблюдателей-двойников», вводится общая норма о получении письменного согласия у наблюдателя, говорит юрист Олег Захаров. Благая цель здесь решается непропорционально формализованным регулированием, считает он. По словам Захарова, случаи двойного назначения наблюдателей – редкость, эта технология характерна только для Подмосковья и в последние годы пошла на убыль даже там. А вводимая общая норма ударит по организации наблюдения за выборами в целом, увеличивая административные препятствия для организации контроля за выборами, утверждает эксперт.
Идея получения согласия у граждан, назначаемых наблюдателями, вполне обоснованна и «вписывается» в правовой стиль законодательства о выборах, хотя она и повышает степень бюрократизации процесса, соглашается электоральный юрист Гарегин Митин. При этом, по его мнению, в этом отношении требования об указании в таком заявлении номера участка и наименования УИК излишни. Последнее условие о невозможности осуществления наблюдения гражданином, давшим согласие двум и более участникам выборов, будет только порождать конфликты и не направлено на разрешение проблемы, указывает Митин. Тут следует поступать по хронологическому принципу: наблюдатель учитывается в первом по времени представленном списке, а из остальных подлежит вычеркиванию, заключил он.
Получение согласия от наблюдателя, тем более письменного и заранее, – это сложная процедура, особенно для отдаленных населенных пунктов, уточняет Захаров. Часть наблюдателей это просто оттолкнет, часть не сможет оперативно оформить этот документ, пояснил он. На практике, скорее всего, никакие согласия заранее собираться не будут, а при необходимости их будут делать задним числом, предполагает Захаров. Для недобросовестных участников выборов возможность исключить человека из наблюдения полностью не заблокирована, а для партий и кандидатов создан дополнительный административный «препон», резюмирует эксперт. Согласие очень подробно описано в законе, там столько сведений, что собрать их на всех наблюдателей во всех мелких населенных пунктах, когда округ большой, как в Госдуму, крайне сложно, объяснил юрист.