Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Пономареву на миллиарды рублей

Таким образом, у Пономарева осталось 23 млрд руб., на которые приговором Солнечногорского райсуда Московской области были начислены налоги в размере 20 млрд руб. и еще 1,5 млрд руб. в виде исполнительного сбора, продолжает она. По словам Ставицкой, сейчас по этой сделке от 22 ноября 2010 г. к Пономареву два требования: от «Газпрома», который признал себя правопреемником ИКЕА и требует взыскать с Пономарева все 25 млрд руб., считая их похищенными, и от Генпрокуратуры, которая просит суд признать эту сделку ничтожной и обратить все деньги в доход государства. «То есть одновременно две исключающие друг друга позиции: что Пономарев похитил эти деньги и что все же была сделка, но она по сути ничтожна», – объяснила адвокат. При этом, если с этих денег уже взысканы налоги, значит, признано, что был получен доход, что невозможно в случае ничтожной сделки, замечает Ставицкая. Вместе с этим, отметила она, игнорируется, что истек срок давности по всем требованиям и что, согласно мировому соглашению с ИКЕА, по всем спорам по этому соглашению необходимо обращаться в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате. «Но никто из сторон за 15 лет с момента заключения сделки туда не обратился, что говорит само за себя, а именно что никаких вопросов по незаконности сделки не возникало», – резюмировала Ставицкая.