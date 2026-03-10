Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Пономареву на миллиарды рублей

Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Пономареву на миллиарды рублейИсковое заявление связано с расчетами после мирового соглашения с IKEA в 2010 году
Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев обратился в суд с иском к бизнесмену Константину Пономареву, известному по многолетним судебным тяжбам со шведской мебельной компанией IKEA. Надзорное ведомство выявило факт легализации Пономаревым средств в размере 25 млрд руб. у подконтрольного ООО «Системы автономного электроснабжения» (САЭ), рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с исковым заявлением.
Иск был подан в Преображенский суд Москвы 5 марта. Первое слушание назначено на 11 марта, следует из судебной картотеки.
По словам собеседников «Ведомостей», в иске речь идет о том, что с 2007 по 2010 г. Пономарев осуществлял предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду ООО «ИКЕА МОС» дизельных электростанций через аффилированные с ним ООО «ИСМ» и ООО «САЭ», в которых являлся учредителем и генеральным директором. В иске надзорного органа говорится, что Пономарев, искусственно инициировав многочисленные судебные споры с арендатором энергетических установок, добился подписания благоприятного для себя соглашения об урегулировании споров. По его условиям ООО «ИКЕА МОС» в ноябре 2010 г. перечислило в пользу ООО «САЭ» 17,9 млрд руб. и передало векселя на сумму 7 млрд руб. Далее, рассказывает источник, Пономарев «умышленно, из корыстных побуждений с целью уклонения от уплаты налогов» заключил с подконтрольным ООО «САЭ» (одновременно выступая от его имени) договор хранения на эту сумму. И на условиях временного хранения перевел средства со счета ООО «САЭ» на свой расчетный счет в ОАО «АКБ «Лесбанк». Хранение было предусмотрено до востребования обществом и без права пользования капиталом. Но в последующем, пришли к выводу в прокуратуре, бизнесмен распорядился деньгами по своему усмотрению и перечислил их на личный счет в ПАО «Сбербанк».
Впоследствии бизнесмен стал фигурантом уголовного дела об организации ложного доноса и был арестован в 2017 г. В июле 2018 г. Люберецкий городской суд Мособласти назначил ему восемь лет лишения свободы, установив, что Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским несколько раз инициировали через подставных лиц уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судах Раменского района Подмосковья для использования решений в спорах с компанией IKEA.
В декабре 2020 г. бизнесмену назначили наказание в виде 10 лет и двух месяцев колонии за покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов в 2007–2008 гг. А в сентябре 2025 г. суд в Москве вынес третий обвинительный приговор Пономареву по делу о хищении векселей крупнейших банков на 1,1 млрд руб. С учетом сложения сроков он осужден в совокупности на 14 лет лишения свободы.
В новом иске Генпрокуратура настаивает на том, что подконтрольное Пономареву ООО «САЭ» выступало исключительно «технической» организацией и использовалось им в качестве инструмента необоснованного вывода финансовых ресурсов в свою пользу. По смыслу положений ст. 1 и 10 ГК бизнесмен перевел имущество из легального в нелегальное положение, в теневой сектор экономики, что несовместимо с принципами гражданского оборота, уточняется в иске. При таких обстоятельствах Пономарев и ООО «САЭ» совершили антисоциальную сделку, которая ничтожна в силу ст. 169 ГК, резюмируют в надзорном ведомстве. Генпрокуратура попросила суд признать договор хранения от ноября 2010 г. ничтожной сделкой и взыскать с Пономарева в доход России денежные средства, размещенные на счете в ПАО «Банк ВТБ».
В 2010 г. между ИКЕА и Пономаревым было заключено мировое соглашение, по которому ИКЕА выплатила ему 25 млрд руб., из которых 2 млрд руб. было уплачено в качестве НДС и 700 млн руб. – юристам, рассказывает адвокат ответчика Анна Ставицкая.
Таким образом, у Пономарева осталось 23 млрд руб., на которые приговором Солнечногорского райсуда Московской области были начислены налоги в размере 20 млрд руб. и еще 1,5 млрд руб. в виде исполнительного сбора, продолжает она. По словам Ставицкой, сейчас по этой сделке от 22 ноября 2010 г. к Пономареву два требования: от «Газпрома», который признал себя правопреемником ИКЕА и требует взыскать с Пономарева все 25 млрд руб., считая их похищенными, и от Генпрокуратуры, которая просит суд признать эту сделку ничтожной и обратить все деньги в доход государства. «То есть одновременно две исключающие друг друга позиции: что Пономарев похитил эти деньги и что все же была сделка, но она по сути ничтожна», – объяснила адвокат. При этом, если с этих денег уже взысканы налоги, значит, признано, что был получен доход, что невозможно в случае ничтожной сделки, замечает Ставицкая. Вместе с этим, отметила она, игнорируется, что истек срок давности по всем требованиям и что, согласно мировому соглашению с ИКЕА, по всем спорам по этому соглашению необходимо обращаться в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате. «Но никто из сторон за 15 лет с момента заключения сделки туда не обратился, что говорит само за себя, а именно что никаких вопросов по незаконности сделки не возникало», – резюмировала Ставицкая.
Пономарев известен еще и тем, что был главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудер обвинялся в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он и юрист фонда Сергей Магнитский, по мнению российских властей, создали схему, в результате чего российский бюджет недополучил более 520 млн руб. Арестованный Магнитский в ноябре 2009 г. умер в московском следственном изоляторе, Браудеру обвинение было предъявлено заочно, поскольку он не бывал в РФ с 2005 г. Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, но покинул фонд, писало «РИА Новости». В январе 2021 г. Европейский суд по правам человека признал незаконным длительное содержание Пономарева под стражей и присудил компенсацию в размере 5200 евро.