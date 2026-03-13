Лекарства от диабета предложили выдавать трудоспособным пациентам

Лекарства от диабета предложили выдавать трудоспособным пациентамФинансирование терапии эксперты считают экономически обоснованным
Приоритет в льготном лекарственном обеспечении следует отдать трудоспособным пациентам с сахарным диабетом II типа, считают ученые НМИЦ эндокринологии им. И. И. Дедова. Об этом директор Института диабета Марина Шестакова рассказала на выездном заседании «Деловой России» в Обнинске. В качестве целевой группы эндокринологи выделили 105 507 россиян в возрасте до 60 лет с сердечно-сосудистыми и почечными патологиями, которые не имеют инвалидности и сейчас не получают льготные препараты.
По словам Шестаковой, пациентов, нуждающихся в современных сахароснижающих лекарствах, на практике значительно больше. Речь может идти об 1 млн человек из порядка 5,5 млн больных сахарным диабетом II типа в России. Сейчас денег на лекарственное обеспечение такого числа пациентов в стране нет, отметила она. В связи с этим в приоритетную группу вошли наиболее трудоспособные больные, финансирование терапии для которых обосновано экономически. В дальнейшем эндокринологи планируют добиваться расширения критериев отбора пациентов, добавила Шестакова.
В частности, в приоритетную группу предложили включить пациентов с сахарным диабетом II типа, имеющих хроническую сердечную недостаточность (ХСН) без острых событий за последние два года, хроническую болезнь почек (ХБП) третьей стадии и выше или заболевания периферических артерий. Согласно действующим клиническим рекомендациям, именно этим пациентам показаны современные сахароснижающие лекарства классов иНГЛТ-2 (глифлозины) и арГПП-1 (глутиды). Относящийся к ним препарат дапаглифлозин, например, снижает вероятность прогрессирования ХБП на 47%, рассказала представитель НМИЦ эндокринологии.
Оценить точную потребность в финансировании терапии для приоритетной категории пациентов сложно из-за разнообразия схем лечения и существенной разницы в ценах на препараты, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. При этом эксперт подчеркнула, что любые вложения в здравоохранение имеют смысл, так как позволяют людям сохранять здоровье, качество жизни и возвращаться к активной трудовой деятельности.
Глифлозины и глутиды
Пациенты с установленной инвалидностью обеспечиваются лекарствами в рамках государственных гарантий и имеют право на получение препаратов независимо от региона проживания, напомнил сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев. При этом больные сахарным диабетом II типа без инвалидности могут получать бесплатные лекарства в рамках региональных льготных программ. Перечень соответствующих препаратов и объемы закупок формируются на уровне субъектов, из-за чего доступность терапии может заметно различаться от региона к региону, считает эксперт.
Жулев добавил, что пациенты периодически жалуются на перебои в поставках препаратов. Чаще всего они связаны с задержками закупочных процедур или недостаточными объемами закупок. В результате больным сахарным диабетом II типа приходится приобретать лекарства за свой счет, рассказала на заседании «Деловой России» координатор программ ВСП по сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению Наталья Бабкова. Например, 10% вошедших в приоритетную группу пациентов с ХБП тратят на препараты более 30% месячного дохода, а 2% – более половины, уточнила представитель ВСП, сославшись на собственное исследование организации.
Сахарный диабет II типа – хроническое заболевание, при котором нарушается обмен глюкозы в организме, напомнила эндокринолог медицинской компании «Сберздоровье» Маргарита Белоусова. Со временем это приводит к поражению сосудов, сердца, почек, нервной системы и органов зрения. Больные сахарным диабетом должны получать препараты регулярно и без перерывов, длительно и, как правило, пожизненно, подчеркнула эндокринолог. Если пациент прекращает прием лекарств или принимает их нерегулярно, уровень глюкозы в его крови снова повышается, объяснила она. Кроме того, защитный эффект некоторых современных препаратов для сердца и почек реализуется именно при длительном и непрерывном приеме.
Перебои в терапии снижают ее эффективность, увеличивают риск развития осложнений и ухудшают долгосрочный прогноз заболевания, заключила врач. В ответ на запрос «Ведомостей» представитель пресс-службы Минздрава напомнил, что право пациентов с сахарным диабетом на льготное обеспечение лекарствами за счет бюджетов субъектов закреплено постановлением Правительства № 890 и не зависит от наличия у них инвалидности. Регионы самостоятельно формируют перечни льготных препаратов в рамках территориальных программ, и пациенты могут получить их бесплатно или с 50% скидкой. При этом объем включенных в программы препаратов должен быть не меньше, чем в перечне ЖНВЛП, уточнил представитель министерства.
Обеспеченность препаратами для лечения сахарного диабета в настоящее время составляет 7,4 месяца, в том числе в медицинских организациях – 4,1 месяца, в аптеках – 1,6 месяца, подчеркнули в пресс-службе Минздрава. В случае перебоев с лекарствами гражданам рекомендовали обращаться на горячую линию Росздравнадзора.