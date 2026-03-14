Сквозь века и огонь: как Нотр-Дам стал символом Парижа

Сквозь века и огонь: как Нотр-Дам стал символом Парижа195 лет назад вышел роман «Собор Парижской Богоматери»
16 марта 1831 г. был опубликован роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», который прославился как первый французский исторический роман, где бушуют страсти и переплетаются судьбы людей. Одновременно книга привлекла интерес к главному храму Парижа и буквально спасла его от сноса. О том, как собор строили, перестраивали, ненавидели и оплакивали – в материале «Ведомостей».
Свято место
Площадь, на которой стоит собор, расположена на острове Сите в историческом центре Парижа – этот район был заселен и застроен еще во времена Римской империи. Раньше на месте собора располагался храм, посвященный святому Стефану (Сент-Этьен). Останки сооружения обнаружили во время реставрационных работ в XIX в. Этот храм был снесен при строительстве нынешнего собора Парижской Богоматери, а его камни использовались для фундамента.
Сейчас археологи предполагают, что на месте собора находились как минимум четыре религиозных сооружения, построенных в разные эпохи: раннехристианская церковь IV в., меровингская базилика, каролингский собор и романский собор.
Инициатором возведения нового храма в XII в. стал епископ Парижа Морис де Сюлли: он был доверенным лицом королевской семьи и неутомимым строителем. За свою жизнь де Сюлли успел создать несколько церквей, аббатств и приютов. Первый камень в основание собора заложил в 1163 г. папа римский Александр III. В это время он как раз находился в Париже, где праздновал Пасху и искал защитника церкви, найдя его в лице тогдашнего короля Франции Людовика VII.
Строительство собора растянулось почти на две сотни лет. Алтарь был закончен примерно спустя 20 лет после начала работ. Храм торжественно освятили в 1182 г., а две башни собора построили между 1225 и 1250 гг. Окончательно же Нотр-Дам-де-Пари был завершен в 1345 г. Для того времени это было нормой: храмы функционировали, но постоянно достраивались и перестраивались. Один из рекордсменов – Кельнский собор – создавался и вовсе более 600 лет.
Имя первого архитектора Нотр-Дама остается неизвестным, но уже сразу после строительства собор был признан шедевром зодчества. Он стал крупнейшим храмом западного мира и оставался таковым до XIII в., когда были построены его не менее известные конкуренты – соборы в Шартре и Реймсе. Также он стал одним из первых образцов нового архитектурного стиля – французского, или готического.
Наравне с частью базилики Сен-Дени, Санским и Ланским соборами Нотр-Дам стал примером так называемой ранней готики. Архитектурный стиль быстро завоевал популярность и распространился сначала по Франции, а затем и по всей Западной Европе. Он заменил собой прежнюю массивную романскую архитектуру XI-XII вв. и позволил строить здания большей высоты с витражными окнами. Со временем стиль видоизменялся и приобретал новые черты – появились английская, германская, высокая или пламенеющая готика. Направление просуществовало вплоть до эпохи Возрождения, оставшись в памяти одним из символом Средневековья.
Главный храм столицы, правда, так и не стал традиционным местом коронации французских королей – монархи предпочитали проводить эту церемонию в Реймском соборе. Но нередко первые лица страны устраивали там свадьбы. В 1558 г. в соборе венчалась королева Шотландии Мария Стюарт с наследником французского престола Франуса, а накануне Варфоломеевской ночи узами брака себя скрепили будущий король Генрих IV и Маргарита Валуа.
За века своего существования собор повидал и немало исторических событий. В его стенах начали процесс реабилитации сожженной на костре Жанны д'Арк, первый представитель новой французской династии Бурбонов король Генрих IV праздновал в храме свою победу над врагами, а в августе 1944 г. в соборе в присутствии Шарля де Голля отмечали освобождение Парижа от нацистской Германии.
Есть в храме и знаменитые реликвии. В 1239 г. французский король Людовик IX Святой привез в Нотр-Дам одни из ключевых святынь христианского мира – терновый венец Иисуса Христа, гвоздь и фрагмент креста, на котором его распяли.
Оплот мракобесия
Правда, к началу XIX в. от Нотр-Дама осталась лишь тень былого величия. Сейчас сложно представить, что готические храмы могут вызывать неприязнь, однако в эпоху Возрождения, а затем и Просвещения многие люди предпочитали античную культуру и классицизм. Предшествующие времена вызывали у гуманистов лишь пренебрежение. Именно с их легкой руки целая эпоха между Античностью и Возрождением получила название «Средние века» – как время мракобесия, религиозной нетерпимости и грязи.
Сквозь эту призму смотрели и на архитектуру того времени: готический стиль, в отличие от классицизма, вызывал отторжение, как символ мрачной, невежественной и жестокой эпохи. Даже сам термин «готика» придумали гуманисты той эпох – по названию одного из германских варварских племен, внесших вклад в уничтожение Римской империи.
Хотя в XVIII в. в соборе Парижской Богоматери провели небольшую реконструкцию, в целом храм стал постепенно приходить в упадок. После начала Французской революции 1789 г. он и вовсе пострадал: его сокровища были разграблены, а шпиль обрушился. Бунтующая толпа приняла статуи библейских царей за портреты французских королей и часть из них уничтожила.
Вскоре собор был национализирован, а в 1793 г. новые власти превратили религиозное сооружение в Храм Разума, где исповедовали культ Верховного Существа, который тогда внедрялся в стране. В революционные годы здание даже использовалось в качестве винного склада.
В 1804 г. в Нотр-Даме прошла пышная церемония коронации императора Наполеона Бонапарта, запечатленная на картине художника Жака Луи Давида. Но она не вдохнула в собор новую жизнь: по слухам, чтобы скрыть недостатки, во время торжества стены побелили, а часть пространства храма задрапировали тканями.
В начале XIX в. собор вновь вернули церкви. Правда, уже в июле 1830 г. во Франции произошла очередная революция и восставшие уничтожили витражи собора, а соседнее здание архиепископа подожгли. Нотр-Дам находился в столь плачевном состоянии, что в Париже всерьез обсуждали его возможный снос. Тем более, что для многих он был словно бельмо на глазу – ветхий пережиток прошлого в самом центре столицы.
Бумага спасает камень
На этом фоне молодой французский поэт и писатель Виктор Гюго садится за написание крупной прозаической книги. Он пишет ее быстро: буквально за полгода из под пера выходит произведение, ставшее первым историческим романом на французском языке, а затем и классикой жанра, по мотивам которой позднее были сняты десятки кинолент и поставлен знаменитый мюзикл.
В книге описывается Париж XV в. – время расцвета Нотр-Дама – и история неразделенной любви горбатого звонаря Квазимодо к цыганке Эсмеральде. На страницах романа переплетаются судьбы десятков людей, но чуть ли не главным героем книги становится сам храм. Зданию Гюго посвящает целых две главы.
Успех книги приводит к неожиданному результату: парижане оказываются возмущены тем, в каком запустении находится храм, который они заново открыли благодаря книге Гюго.
Позднее в своей статье «Война с разрушителями» писатель выступил с критикой уничтожения архитектурного наследия страны, особенно средневековых памятников. «В здании есть две вещи: его назначение и его красота. Его назначение принадлежит владельцу, его красота – каждому: вам, мне, всем нам. Поэтому разрушить его – значит превысить свои права», – писал Виктор Гюго в журнале Revue des deux Mondes в 1832 г.
Благодаря общественному возмущению началась национальная кампания по спасению собора. Правительство Франции в 1842 г. приняло решение о масштабной реставрации. Конкурс выиграли архитекторы Эжен Виолле-ле-Дюк и Жан-Батист Лассус, которые собрали команду каменщиков, стеклодувов и ювелиров. Правда, Лассус умер 1857 г., после чего руководство проектом полностью взял на себя Виолле-ле-Дюк. Некоторые элементы, которые он разработал, лишь отдаленно напоминали оригинальные, что вызывало немало критики.
Во время реставрации XIX в. появилась знаменитая задумчивая химера, высовывающая язык. По одной из версий, при создании скульптуры работники вдохновлялись образом одного из главных персонажей романа Гюго – горбуна Квазимодо. В 1862 г. храм был включен в список исторических памятников Франции, а спустя два года, 31 мая 1864 г., архиепископ Парижа вновь освятил собор.
«Старинный Нотр-Дам, увидит он паденье Парижа, как его он видел зарожденье, немало тысяч лет он простоит», – писал поэт Жерар де Нерваль, подчеркивая единую судьбу собора и города. После реконструкции уже ни у кого не вызывало сомнений, что Нотр-Дам – это главный символ французской столицы.
В начале XX в. перед собором появляется знак нулевого километра – начальная точка всех дорог Франции. В 1991 г. его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО: организация признала этот архитектурный шедевр «определенным ориентиром в распространении готической архитектуры». Нотр-Дам стал самым посещаемым туристическим местом во Франции: в 2018 г. полюбоваться памятником архитектуры приезжали около 13 млн человек в год, или в среднем 30 000 в день.
Однако с середины XIX в. крупных работ в храме не проводилось, поэтому постепенно время, дожди и грязь сказались на структуре собора. Храм начал требовать очередного ремонта. Для сбора средств на международном уровне в 2017 г. была основана благотворительная организация «Друзья Нотр-Дама». Для небольшой реставрации предполагалось собрать $135 млн. Однако в итоге собору понадобилась куда более масштабная реконструкция.
Объятый пламенем
«Все устремили взгляды на верх собора <…> На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, – огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер», – описывал в романе Гюго последствия штурма собора жителями «Двора чудес», которые пытались спасти Эсмеральду от казни. Когда вечером 15 апреля 2019 г. собор загорелся на самом деле, эти строки в СМИ часто цитировали как пророческие.
Красная лампочка-предупреждение на пульте системы пожарной сигнализации собора загорелась в 18 часов 18 минут. На место выехали пожарные, которые больше 12 часов боролись с огнем. Только утром следующего дня им удалось потушить возгорание. Пожар уничтожил крышу, обрушил центральный шпиль из дерева и свинца, а также повредил внутреннее убранство, но спасателям все-таки удалось спасти каркас здания.
Собор был закрыт для посещения. В 2019 г. впервые со времени Великой французской революции в нем не служили рождественскую мессу. К счастью, во время пожара никто не пострадал, а большая часть католических реликвий и произведений искусства были спасены. Разрушения могли быть более катастрофичными, но к моменту начала пожара многие элементы и реликвии хранились в другом месте и уцелели – некоторые статуи были сняты буквально за несколько дней до трагедии.
С самого начала расследования были изучены все возможные версии, включая гипотезу о причастности человека. Для установления причин пожара было проведено 3D-моделирование. В итоге следствие отвергло версию об умышленном поджоге и никаких обвинений на данный момент не выдвигало.
Основная версия пожара – случайное возгорание в ходе реставрационных работ. СМИ сообщали, что возможной причиной стали проблемы с электропроводкой или непотушеннная сигарета. «Чем ближе мы подходим к месту возгорания и чем больше результатов анализов получаем, тем больше веса придается версии о несчастном случае», – заявляла прокурор Парижа Лора Беккуо в ноябре 2024 г.
Новая жизнь
В первые дни после пожара в знак солидарности власти Нью-Йорка распорядились подсветить шпиль Всемирного торгового центра цветами французского флага. Тогда же зазвонили колокола Вестминстерского аббатства в Лондоне, а папа римский Франциск направил архиепископу Парижа послание с соболезнованиями, назвав Нотр-Дам «архитектурной жемчужиной коллективной памяти». Свои соболезнования выразили лидеры более 50 государств, включая Германию, США и Россию.
Пожар вновь привлек внимание к произведению Гюго: в первые сутки после трагедии роман взлетел на вершину списка бестселлеров Amazon во Франции. Заодно несчастье подняло и другие проблемы – хрупкости и недолговечности всего, что мы привыкли считать вечным или по крайней мере постоянным. Парижане и туристы в течение многих дней дежурили возле собора. Людей было так много, что остров Сите частично перекрыли, пуская туда только местных жителей.
После пожара президент Франции Эманюэль Макрон отменил речь, с которой должен был выступить перед протестующими «желтыми жилетами». «Нотр-Дам в Париже – это наша история. Эпицентр нашей жизни. Это множество книг, картин, принадлежащих всем французам и французским женщинам, даже тем, кто никогда не был здесь», – заявил тогда Макрон.
Президент пообещал, что храм будет восстановлен в течение пяти лет. Пожертвования стали поступать от самых богатых французских граждан, компаний, фондов, общественных и правительственных организаций других стран. Только в первый день удалось собрать свыше €600 млн евро, а к апрелю эта сумма превысила уже €1 млрд.
К восстановлению Нотр-Дама приступили в декабре 2021 г. Несмотря на короткие сроки, его открыли уже 7 декабря 2024 г. На церемонии помимо президента и его супруги присутствовали лидеры других стран, пожарные, тушившие огонь, реставраторы и более 1500 гостей. На восстановление основных частей храма за пять лет потратили свыше €700 млн.
В сентябре 2025 г. для посетителей открыли также башни собора – билеты на экскурсию в первые выходные были раскуплены за 24 минуты, сообщал Weekend. Символически, что в том же году в соборе впервые за 30 лет состоялась свадьба: архиепископ Парижа одобрил венчание для одного из реставраторов храма, плотника Мартина Лоренца.
Правда, на этом реставрация не закончилась. Ремонтные работы продолжаются, а полное восстановление собора запланировано к 2029-2030 гг. Для тех же, кто хочет увидеть знаменитый объект не выходя из дома, еще в начале 2010-х годов в Нотр-Даме провели фотосъемку: отсняли скульптуры, внутренние пространства и галереи. Отправиться в виртуальную экскурсию по собору, чтобы увидеть его старинные детали, можно прямо сейчас.