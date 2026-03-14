Сквозь века и огонь: как Нотр-Дам стал символом Парижа

Строительство собора растянулось почти на две сотни лет. Алтарь был закончен примерно спустя 20 лет после начала работ. Храм торжественно освятили в 1182 г., а две башни собора построили между 1225 и 1250 гг. Окончательно же Нотр-Дам-де-Пари был завершен в 1345 г. Для того времени это было нормой: храмы функционировали, но постоянно достраивались и перестраивались. Один из рекордсменов – Кельнский собор – создавался и вовсе более 600 лет.