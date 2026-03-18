Миграционные карты заменят электронным уведомлением о въезде в РФ с 2028 года

Миграционные карты заменят электронным уведомлением о въезде в РФ с 2028 годаБюджет сэкономит на этом около 14 млн рублей ежегодно, но работоспособность механизма зависит от перебоев со связью
С 1 января 2028 г. в России откажутся от использования миграционных карт. Вместо них иностранные граждане, планирующие въезд в страну в безвизовом порядке, будут обязаны заблаговременно предоставлять электронное уведомление об этом. Изменения, разработанные МВД, размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, отмена миграционных карт связана с тем, что обмен данными, которые содержатся в них, между федеральными органами исполнительной власти происходит в электронной форме. Реализация поправок позволит осуществлять должный контроль за пребыванием в РФ иностранных граждан, а отмена использования миграционных карт призвана исключить дублирование функций государственных ведомств, пояснила Волк.
У иностранцев, въезжающих в РФ в безвизовом порядке, с 30 июня 2025 г. уже есть возможность подать уведомление через приложение RuID на базе «Госуслуг». Но этот порядок экспериментальный, т. е. не обязательный. Предполагается, что с января 2028 г. иностранцы обязаны будут не позднее чем за 72 часа до въезда в РФ подать уведомление через «Госуслуги». За несовершеннолетнего иностранного гражданина уведомление смогут подать его законные представители.
Если приезд в РФ связан с экстренным лечением, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, уведомление можно будет подать не позднее чем за сутки до въезда. Срок его действия во всех случаях будет составлять не более 90 дней.
Если в отношении иностранца или лица без гражданства, подавшего уведомление о въезде, вынесены решения о неразрешении въезда или о нежелательности пребывания, ему сообщат об этом через «Госуслуги». То же самое произойдет в случаях, когда срок его временного пребывания истек. Кроме того, основанием для отказа во въезде останутся положения ст. 26 и 27 закона о порядке выезда и въезда.
Как указано в ст. 26, иностранцу или лицу без гражданства могут не разрешить въезд в РФ, если он сообщил о себе заведомо ложные сведения, два и более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ, а также участвует в деятельности нежелательной, экстремистской или террористической организации.
Согласно ст. 27, иностранцу или лицу без гражданства не разрешен въезд в РФ, если это необходимо для обеспечения безопасности государства и общественного порядка. Ему запрещено въезжать в РФ, если в отношении него вынесено решение об административном выдворении, у него есть неснятая или непогашенная судимость за совершенное в РФ преступление.
Принятие поправок в законодательство сэкономит бюджетные средства, которые ежегодно направляются на приобретение бланков для миграционных карт, следует из пояснительной записки к законопроекту. В 2023 г. на это ушло 12,3 млн руб., в 2024 г. – 11,7 млн руб., а в 2025 г. – почти 17,5 млн руб., говорится там же. Отказ от использования миграционной карты сократит расходы бюджетных средств в среднем на 13,8 млн руб. ежегодно, оценили в МВД.
В условиях отсутствия визового режима со странами, откуда в Россию приезжает большинство мигрантов, введение цифровых процедур миграционного контроля представляется оправданным и целесообразным, говорит руководитель направления «Миграция» Центра им. Столыпина Высшей школы госуправления РАНХиГС Михаил Бурда. Институт миграционных карт свою функцию не выполняет, поскольку не позволяет отследить количество иностранцев, которые въезжают в РФ с определенной целью деятельности, считает он. По закону иностранец, уже находясь в РФ, может поменять цель въезда. Уведомительный порядок призван ограничить количество нелегальных мигрантов и тех лиц, которым въезд в РФ закрыт, сказал Бурда.
Система будет работать только в том случае, если цифровизировать и другие этапы въезда в РФ, отмечает Бурда. По его мнению, это могло бы выглядеть следующим образом: иностранец подал цифровое уведомление, получил обратную связь и показал на пограничном пункте в РФ специальный QR-код или электронную карточку, при сканировании которых у сотрудников пункта отображались бы данные о нем.
Цифровизация не может заменить бумажный носитель, считает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его мнению, документ в бумажном виде «был, есть и будет», а то, что хранится в «облаке», зависит от отключения интернета и перебоев со связью. Он полагает, что уже отработанную систему отменять нельзя – ее можно только усовершенствовать.