Миграционные карты заменят электронным уведомлением о въезде в РФ с 2028 года

У иностранцев, въезжающих в РФ в безвизовом порядке, с 30 июня 2025 г. уже есть возможность подать уведомление через приложение RuID на базе «Госуслуг». Но этот порядок экспериментальный, т. е. не обязательный. Предполагается, что с января 2028 г. иностранцы обязаны будут не позднее чем за 72 часа до въезда в РФ подать уведомление через «Госуслуги». За несовершеннолетнего иностранного гражданина уведомление смогут подать его законные представители.