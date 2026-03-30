Юристы оценили изъятие активов у третьих лиц по иску к Галицкому

Скорее всего, требование об обращении взыскания на активы третьих лиц все-таки было заявлено надзорным ведомством, предполагает адвокат практики сложных судебных споров МКА «Аронов и партнеры» Владимир Бояринов. Другое дело, что по общему правилу такие лица должны были быть привлечены к участию в деле в качестве ответчиков и иметь возможность представить мотивированные возражения на иск, замечает собеседник. Он уточнил, что в пресс-релизе Тверского суда «аккуратно сказано о том, что имущество у третьих лиц изъято, поскольку эти лица были связаны с Галицким». То есть суд мог расценить это имущество как фактически принадлежащее Галицкому, но номинально находящееся в собственности других лиц, предположил Бояринов. Прекращение права собственности является исключительной мерой, требующей веских безальтернативных доказательств – оно не может являться следствием предположений и ссылок на неподтвержденные обстоятельства, добавил эксперт. «В любом случае при несогласии с решением суда об изъятии имущества его собственники вправе это решение обжаловать, в том числе со ссылкой на неверное определение судом их процессуального статуса либо и вовсе непривлечение их к участию в деле», – сказал Бояринов.