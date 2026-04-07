Семьям погибших сотрудников силовых ведомств сократят срок ожидания соцвыплат

Семьям погибших сотрудников силовых ведомств сократят срок ожидания соцвыплатДеньги на жилье перечислят в течение года, а ожидать их разрешат в служебной квартире
Министерство юстиции предложило установить дополнительные жилищные гарантии для семей погибших сотрудников Следственного комитета (СК), которые были мобилизованы, призваны в Росгвардию или вступили в добровольческие формирования Вооруженных сил РФ. Срок ожидания единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья для них составит не более года со дня гибели кормильца. Такую инициативу 6 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Ранее в первом чтении уже были приняты поправки, сокращающие сроки предоставления единовременной соцвыплаты для покупки или строительства жилья. Тогда положения законопроекта коснулись членов семей приостановивших службу сотрудников СК или пенсионеров, умерших от травм, полученных в ходе боевых действий, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
После первого чтения законопроект решили доработать, исключив положения, которые могли поставить сотрудников СК в привилегированное положение по сравнению с коллегами из других силовых структур. По словам Груздева, новые поправки уточняют круг лиц, претендующих на получение выплаты, а также добавляют формулировки о возможности их проживания в служебных помещениях.
В частности, документ усложняет условия для сохранения служебного жилья за уволенными пенсионерами СК. Согласно новой редакции, такое право за ними сохраняется только при выслуге в системе СК не менее 20 лет и при условии, что пенсионер не является собственником жилья или его нанимателем по договору соцнайма. При этом члены семей погибших сотрудников СК, а также уволенные по состоянию здоровья инвалиды I и II групп сохраняют право на проживание в служебном жилье до получения единовременной выплаты без учета выслуги, следует из текста доработанного проекта. В справке к нему поясняется, что сохранение жилья за всеми пенсионерами СК привело бы к сокращению служебного жилфонда и потребовало бы дополнительных бюджетных ассигнований.
Аналогичные жилищные гарантии уже предусмотрены для прокуроров, полицейских, сотрудников уголовно-исполнительной системы, пожарных и таможенников, говорится в справке к доработанному проекту поправок. В проекте также уточняется, что действие положений о единовременной выплате будет распространяться на все время с момента начала спецоперации.
Основные риски при применении новых положений связаны с подтверждением статуса нуждающегося, считает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. С точки зрения закона пенсионер считается обеспеченным жильем, даже если у него есть доля в квартире, где он не может жить из-за ее перенаселенности, объяснил он. Это может стать причиной отказа в льготах, уточняет Сергеев. Если у пенсионера есть жилье в аварийном состоянии, право на служебную квартиру сохраняется только при официальном признании дома непригодным для проживания, добавил юрист. По мнению эксперта, сам факт принятия поправок говорит о существовании проблемы при получении соцвыплат сотрудниками СК и членами их семей, пусть и не обязательно массовой.
Предложенные Минюстом поправки в части жилищных гарантий для сотрудников СК не являются принципиально новыми для системы, сказал президент адвокатской палаты Брянской области Михаил Михайлов. Во время практической реализации норм многое будет зависеть от эффективности управления имеющимся жилищным фондом и своевременности финансирования мероприятий по приобретению жилых помещений, говорит он.
Для сотрудников МВД, долго прослуживших в системе, действует более строгий и вместе с тем более щадящий подход, обратила внимание судебный юрист Любава Трофимова. В соответствии с законом о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел не подлежит выселению из служебного жилья без предоставления другой квартиры или единовременной выплаты тот, кто уволился из органов, состоит на жилищном учете и имеет календарную выслугу не менее 25 лет, а также не является собственником или нанимателем другого жилья по договору соцнайма.
Хватит ли жилищного фонда для реализации этих правил – вопрос остается открытым, говорит Трофимова. И в регионах, рассуждает юрист, где жилья традиционно не хватает, ситуация может стать напряженной: сохранить квартиру за пенсионером с 20-летней выслугой – это гуманно и логично, но если новых домов для ведомства не строят в нужном объеме, то проблема очереди никуда не денется.
Само существование очередности и специальных условий доступа к служебному жилью показывает, что речь идет о распределении ограниченного ресурса, а не о гарантии, обеспеченной избыточным фондом, согласился юрист Дмитрий Гонаго. Поэтому ограничения для пенсионеров СК выглядят скорее не как исключение из общей системы, а как попытка перераспределить ведомственный жилищный ресурс в пользу категорий, которые законодатель считает социально наиболее уязвимыми, резюмировал эксперт.