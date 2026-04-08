Госдума хочет урегулировать работу научно-производственных объединений

Госдума хочет урегулировать работу научно-производственных объединенийДля этого она попросила учесть советский и зарубежный опыт
Законодатели хотят устранить пробелы в правовом регулировании кооперации науки, образования и реального сектора экономики, для того чтобы внедрять созданные технологии в промышленность. Это следует из тендера, который разместил аппарат Госдумы на портале государственных закупок, обратили внимание «Ведомости». Начальная цена – 5,1 млн руб., исполнитель и окончательная цена не определены.
Аппарат Госдумы в техзадании попросил разработать предложения для поправок в законы о науке и государственной научно-технической политике и об образовании. В первом законе могут закрепить понятие «научно-производственное объединение» (НПО) и критерии для его аккредитации. В этот же закон исполнитель предложит включить механизмы господдержки НПО, определит модели управления и взаимодействия его участников, а также выдвинет предложения для урегулирования вопросов интеллектуальной собственности и коммерциализации.