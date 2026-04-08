Минюст продолжит прорабатывать инициативу с адвокатской монополией

«Описанные случаи, действительно, есть, но они единичны, и их количество снижается. Добавлю, что любые нарушения со стороны адвокатов фиксируются органами адвокатского самоуправления, и мы предпринимаем различные меры, чтобы количество таких случаев снижалось», – заявила «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Светлана Володина. Она также указала, что приведенная главой СК статистика никак не соотнесена с количеством уголовных дел, возбуждаемых в отношении следователей, наделенных властными полномочиями и куда большими возможностями для злоупотреблений. Тем более она не соотнесена с латентными случаями злоупотреблений должностными лицами следствия и дознания. Отсутствие адекватной реакции и нетерпимого отношения к нарушению лицами, осуществляющими уголовное преследование, процессуальной формой никак не может рассматриваться в качестве основания безропотного участия адвокатов в нарушении прав их подзащитных и придания легитимности таким действиям, продолжает Володина.