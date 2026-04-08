Минюст продолжит прорабатывать инициативу с адвокатской монополией

Минюст продолжит прорабатывать инициативу с адвокатской монополиейКонстантин Чуйченко подвел итоги работы министерства за 2025 год
Во вторник, 7 апреля, на Житной улице в здании Министерства юстиции прошла итоговая коллегия, где главные юристы России обсудили результаты совместной работы за прошлый год. Обычно ежегодную коллегию министр Константин Чуйченко проводит совместно с зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Но этот год стал исключением. Вместе с Чуйченко со сцены выступили председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, зампред Госдумы Ирина Яровая и председатель Ассоциации юристов России (бывший глава Минюста) Сергей Степашин.
В ходе коллегии Чуйченко заявил, что сейчас по-прежнему одна из приоритетных задач Минюста – совершенствование законодательства в сфере адвокатуры. На протяжении 2025 г., по его словам, министерство проводило системную работу как по развитию и укреплению самой адвокатуры, так и по профессионализации на ее основе судебного представительства, созданию привлекательных условий для консолидации юридической профессии. «В настоящее время продолжаем анализировать предложения, которые поступили в ходе общественного обсуждения и согласования соответствующего проекта федерального закона. Эту работу мы намерены продолжить», – сказал он.
Чуйченко подчеркнул, что любые поправки, вносимые в профильное законодательство, должны осуществляться строго в соответствии с принципами независимости адвокатуры, государство не должно и не будет вмешиваться в процессуальную деятельность – оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. «Но вопросы функционирования самого института, надлежащий контроль за соблюдением всех необходимых профессиональных требований, применяемых к адвокатам, должны находиться в сфере полномочий Минюста», – обратил внимание министр. Он добавил, что сейчас также продолжается работа по совершенствованию Единого государственного реестра адвокатов и прорабатывается вопрос об увеличении размеров вознаграждения адвокатов, участвующих в гражданском и административном производстве по назначению суда.
Разработанный Минюстом законопроект об «адвокатской монополии» был предложен на общественное обсуждение 11 июля 2025 г. Но столкнулся с серьезной критикой со стороны профессионального сообщества. Суть инициативы заключается в том, что интересы граждан и компаний в судах смогут представлять исключительно адвокаты со статусом. Как писали «Ведомости» в конце октября 2025 г. со ссылкой на источники, реформа судебного представительства не произойдет в ближайшее время. Инициатива об адвокатской монополии «зависнет надолго», говорили источники, близкие к администрации президента (АП). Ведь во время избирательной кампании, отмечал один из собеседников, возникнут серьезные потребности в предоставлении юридической поддержки и не стоит раздражать эту страту.
Бастрыкин, в свою очередь, пожаловался на работу адвокатов, отметив, что ими иногда пренебрегается правило состязательности процесса. По его мнению, представители адвокатского корпуса иногда злоупотребляют правами или откровенно нарушают закон. Например, говорит глава СК, отдельные адвокаты без уважительных причин уклоняются от участия в следственных действиях, ознакомления с материалами уголовного дела. Но наибольшую обеспокоенность у Бастрыкина вызывает нарушение адвокатами норм Уголовного кодекса. В 2025 г. следователи направили в суды уголовные дела в отношении 92 адвокатов, поделился он. Немалая доля преступлений, которые связаны с хищением денежных средств доверителей, уточнил руководитель СКР. По словам Бастрыкина, четкий оперативный обмен получаемыми сведениями по нарушению закона адвокатами является хорошим средством для обеспечения законности путем принятия соответствующих мер реагирования в пределах установленной компетенции.
«Описанные случаи, действительно, есть, но они единичны, и их количество снижается. Добавлю, что любые нарушения со стороны адвокатов фиксируются органами адвокатского самоуправления, и мы предпринимаем различные меры, чтобы количество таких случаев снижалось», – заявила «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Светлана Володина. Она также указала, что приведенная главой СК статистика никак не соотнесена с количеством уголовных дел, возбуждаемых в отношении следователей, наделенных властными полномочиями и куда большими возможностями для злоупотреблений. Тем более она не соотнесена с латентными случаями злоупотреблений должностными лицами следствия и дознания. Отсутствие адекватной реакции и нетерпимого отношения к нарушению лицами, осуществляющими уголовное преследование, процессуальной формой никак не может рассматриваться в качестве основания безропотного участия адвокатов в нарушении прав их подзащитных и придания легитимности таким действиям, продолжает Володина.
«По данным проведенного нами опроса, 72% адвокатов заявили, что сталкивались с попытками склонить их к убеждению своих подзащитных признать вину. Еще 53% опрошенных адвокатов сообщили, что на них оказывали давление с целью заставить их подзащитного дать какие-либо показания. Больше половины респондентов, 53,5%, сталкивалась с угрозами привлечения к ответственности за активную защиту», – поделилась президент ФПА. Она добавила, что в палате продолжают настаивать на введении уголовной ответственности за воспрепятствование оказанию квалифицированной юридической помощи.