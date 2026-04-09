Генпрокуратура подала иск к бывшему губернатору-тяжеловесу

Происходящее можно назвать демонстративной ревизией старых ростовских элит, считает политолог Илья Гращенков. По его мнению, сам факт иска Генпрокуратуры к Чубу показывает, что речь идет не о локальном эпизоде, а о политико-правовом сигнале: неприкосновенных региональных тяжеловесов больше нет. «Масштаб этой истории может оказаться заметным, но вряд ли бесконечным. Обычно такие кампании идут не по логике «забрать всё у всех», а по логике выборочного удара по наиболее знаковым узлам прежней системы влияния – там, где пересекались власть, земля, девелопмент, агробизнес и старые персональные связи. Если в деле действительно фигурирует широкий круг ответчиков из бизнеса и бывшей администрации, это похоже именно на попытку разобрать одну из таких сетей целиком», – сказал эксперт «Ведомостям».