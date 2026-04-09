Генпрокуратура подала иск к бывшему губернатору-тяжеловесу

Генпрокуратура подала иск к бывшему губернатору-тяжеловесуПока не известно, какие активы надзорный орган хочет изъять у Чуба
Генеральная прокуратура обратилась с исковым заявлением об обращении в доход государства имущества к бывшему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу. Иск зарегистрирован в Октябрьском райсуде Краснодара.
Ростовская область – регион губернаторов-долгожителей. 77-летний Чуб руководил им почти 20 лет – с 1991 по 2010 г., был членом Совета Федерации в 1990-х и 2010-х. При президенте Дмитрии Медведеве в 2010 г. область возглавил Василий Голубев – в то время еще не было прямых губернаторских выборов, позже в 2015 и 2020 гг. он избирался на них главой региона. 4 ноября 2024 г. Голубев подал в отставку, и его сменил бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь. Уже за первые полгода он поменял нескольких вице-губернаторов и областных министров.
Происходящее можно назвать демонстративной ревизией старых ростовских элит, считает политолог Илья Гращенков. По его мнению, сам факт иска Генпрокуратуры к Чубу показывает, что речь идет не о локальном эпизоде, а о политико-правовом сигнале: неприкосновенных региональных тяжеловесов больше нет. «Масштаб этой истории может оказаться заметным, но вряд ли бесконечным. Обычно такие кампании идут не по логике «забрать всё у всех», а по логике выборочного удара по наиболее знаковым узлам прежней системы влияния – там, где пересекались власть, земля, девелопмент, агробизнес и старые персональные связи. Если в деле действительно фигурирует широкий круг ответчиков из бизнеса и бывшей администрации, это похоже именно на попытку разобрать одну из таких сетей целиком», – сказал эксперт «Ведомостям».
В Ростовской области в 2025 г. сменился губернатор, а новая команда Слюсаря затем обновила состав правительства более чем на треть. После такой смены почти всегда начинается инвентаризация наследства прежней эпохи – и кадровая, и имущественная, и аппаратная, подчеркивает Гращенков.
Собеседник «Ведомостей» также видит связь с выборами в Госдуму 2026 г.: перед думским циклом федеральный центр предпочитает входить в кампанию с максимально дисциплинированной и управляемой региональной элитой, полагает он.
Первое заседание пройдет 17 апреля. Вместе с Чубом по иску в качестве ответчиков проходит несколько физических и юридических лиц. Среди них Сергей и Василий Кисловы, связанные с агропромышленным холдингом «Юг Руси», основатель инвестиционного холдинга Alias Group Борис Юнанов, бывший мэр города Шахты Денис Станиславов и его отец Иван Станиславов, который ранее занимал должность вице-губернатора Ростовской области. В числе юридических лиц указаны ООО «Конкур», ООО «Неоразвитие», ООО «Специализированный застройщик Малюгина» и ООО «Финтрек».
Подробности исковых претензий надзорного ведомства пока не известны. При этом, как следует из судебной картотеки, в иске речь идет о требованиях об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках антикоррупционного законодательства. В качестве третьих лиц к иску привлечены правительство Ростовской области, территориальное управление Росимущества в Ростовской области, УФНС России по Ростовской области и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
«Ведомости» направили запрос ряду ответчиков и в Генпрокуратуру.
По закону о противодействии коррупции за совершение коррупционных правонарушений физические лица несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность. Статья 235 ГК позволяет принудительно в рамках гражданско-правовых мер изымать судом имущество, когда им не представлены доказательства его приобретения на законные доходы. Иски в рамках исполнения антикоррупционных требований подавались к экс-губернатору не один раз. К примеру, в 2024 г. по требованию надзорного ведомства в доход государства перешло имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.