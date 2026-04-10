В 2025 году в России выполнили план по оценке репродуктивного здоровья граждан

В 2025 году в России выполнили план по оценке репродуктивного здоровья гражданМосковский результат оказался вдвое выше целевого
Диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья в 2025 г. прошли более трети (33%) россиян в возрасте 18–49 лет. Такие данные Министерство здравоохранения опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Этот показатель начали отслеживать в начале прошлого года, он рассчитывается как отношение числа осмотренных граждан к общему числу подлежащих диспансеризации россиян репродуктивного возраста.
Фактический охват диспансеризацией превысил целевое значение почти на 1,5 п. п. В 2025 г. оно было установлено на уровне 32% федеральным проектом «Охрана материнства и детства». По итогам 2026 г. такими осмотрами планируют охватить 35% россиян репродуктивного возраста, а к 2030 г. – достичь показателя в 50%. Согласно оперативным данным ЕМИСС, на конец марта 2026 г. диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья прошли уже почти 8% россиян 18–49 лет против 5% годом ранее к этому же времени.
Самых высоких результатов по итогам 2025 г. добились в Москве – диспансеризацию прошли 72% жителей столицы репродуктивного возраста. В первую пятерку также вошли Башкортостан (51%), Адыгея (44%), Воронежская и Нижегородская области (48 и 44% соответственно). Самые низкие показатели охвата диспансеризацией зафиксировали в Еврейской автономной области (11%), Камчатском крае (14%) и Новгородской области (13%). Целевого показателя не смогли достичь в 35 субъектах РФ (39% от общего числа регионов).
С начала 2025 г. диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошла каждая третья москвичка в возрасте от 18 до 49 лет из числа прикрепленных к женским консультациям и центрам женского здоровья – это более 900 000 женщин, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы депздрава Москвы. При этом темпы выполнения программы продолжают расти. За первые два месяца 2026 г. обследование прошло порядка 170 000 женщин – это более 17% от общего числа прошедших диспансеризацию за весь 2025 год, уточнили в депздраве. Данные о диспансеризации мужчин в департаменте не конкретизировали.
В конце февраля 2026 г. Минздрав утвердил методические рекомендации по диспансеризации репродуктивного населения. Обследование может быть организовано в поликлиниках, женских консультациях или в выездном формате – силами мобильных бригад медиков. По его итогам пациенту присваивают одну из трех групп репродуктивного здоровья. К первой относят репродуктивно здоровых пациентов, ко второй – с риском развития репродуктивных нарушений, к третьей – с репродуктивными нарушениями.
Московский опыт
Перед началом диспансеризации пациентам предлагается пройти анкетирование для сбора анамнеза, говорится в документе. В зависимости от ответов после осмотра врача их направляют на дополнительные обследования. Программа для женщин может включать ПЦР-тестирование на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), УЗИ молочных желез, матки и придатков. Мужчинам положены спермограмма, микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, УЗИ предстательной железы и органов мошонки.
Разрыв между регионами по охвату диспансеризацией объясняется сочетанием нескольких факторов, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Показатели могут зависеть от уровня доступности медпомощи, обеспеченности населения врачами и усилий региональных властей и органов управления здравоохранением по достижению целевых показателей, уточнила она. По словам эксперта, существенное значение имеет также активность средств массовой информации и работодателей, мотивирующих людей проходить диспансеризацию.
Обращать внимание при этом нужно скорее на результативность осмотров населения, а не на статистические показатели, сказала Попович. Важно проследить, как много граждан будут избегать факторов риска развития репродуктивных нарушений, уточнила она. Попович подчеркнула, что заботиться о репродуктивном здоровье нужно уже с 5–6 лет, чтобы не допустить развития заболеваний у детей. Она уточнила, что из-за распространенности бесплодия Россия оказалась в числе стран, где, согласно прогнозам ООН, в ближайшие 20 лет население может сократиться более чем на 5% за счет падения рождаемости.
Отслеживать нужно также число граждан с выявленными во время осмотра хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), добавил замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, диспансеризация позволяет обнаруживать их, когда человек еще здоров, но его образ жизни с высокой вероятностью может спровоцировать развитие ХНИЗ. Отдельно Мелик-Гусейнов подчеркнул, что с такими диагнозами ассоциированы порядка 70% смертей в России.
Диспансеризация может снизить частоту развития бесплодия, сократить число преждевременных родов, осложнений и потерь беременности, улучшить здоровье будущих матерей и отцов, а значит, снизить риски для здоровья детей, рассказала гинеколог медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Орлицкая. Она уточнила, что регулярные осмотры и комплекс диспансерных обследований позволяют выявить протекающие бессимптомно ИППП, доброкачественные опухоли и предраковые изменения шейки матки у женщин, а у мужчин – диагностировать варикоцеле, простатит и нарушения сперматогенеза. Входящее в обследование УЗИ позволяет найти причину обильных менструаций и тянущих болей, добавила акушер-гинеколог клиники «Скандинавский центр здоровья» Евгения Балашова.
Она также рассказала, что самый реалистичный эффект от массового внедрения диспансеризации – рост доли беременностей, которые наступают быстрее и протекают спокойнее, и снижение числа поздних обращений. По мнению гинеколога, это сделает медицинскую часть задачи по повышению рождаемости более управляемой, но не отменит влияния социальных факторов: состояния экономики, наличия жилья и отношений, ощущения стабильности.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить качество проведенной диспансеризации.