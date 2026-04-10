Психоневрологических интернатов за три года стало на 13% меньше

Психоневрологических интернатов за три года стало на 13% меньшеСтационарную помощь пациентам оказывают и в других учреждениях
За 2022–2024 гг. число психоневрологических интернатов (ПНИ) в России снизилось на 13% – с 536 до 466 учреждений. Об этом говорится в исследовании проекта «Если быть точным». В его основу легли открытые данные Росстата, Минтруда и Федерального казначейства.
Такую динамику юрист «Центра лечебной педагогики» Павел Кантор объяснил формальной реорганизацией и «укрупнением» учреждений. Во многих регионах ПНИ становились отделениями и филиалами других интернатов, сказал он.
При этом отделения, которые оказывают стационарную помощь гражданам с ментальными нарушениями, формируются и на базе других учреждений социального обслуживания, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. Они не попадают в статистику непосредственно ПНИ, так как учитываются по основному профилю организации. К ним относятся отделения милосердия и геронтологические отделения, созданные для людей старшего возраста, страдающих от возрастных психоневрологических изменений – например, деменции.
Сейчас социальное обслуживание граждан с ментальными нарушениями обеспечивают более 730 организаций, в том числе реабилитационные центры, уточнили в Минтруде.
Нарушения в ПНИ
По состоянию на 2024 г. непосредственно в ПНИ, как утверждают в «Если быть точным», проживало порядка 139 500 человек – это сопоставимо с численностью населения Майкопа.
Максимума число проживающих в интернатах достигло в 2018 г. – тогда там находилось примерно 160 300 человек. Позже количество подопечных ПНИ начало постепенно снижаться, а в 2023 г. показатель резко упал сразу на 26 000, или на 16%, за один год – это может быть связано с переходом на новый формат отчетности, предположили авторы исследования.
Представитель пресс-службы министерства, в свою очередь, отметил, что во всех отделениях, оказывающих помощь гражданам с ментальными нарушениями, проживают более 174 000 человек. За 2022–2025 г. их численность значительно не изменялась.
При попадании гражданина в ПНИ опекуном обычно назначается само учреждение, говорится в исследовании. В 2022 г. под опекой интернатов находилось до 99% недееспособных подопечных (около 117 000 человек). Такие граждане полностью зависят от решений администрации ПНИ – она распоряжается их имуществом и контролирует контакты.
В качестве альтернативы ПНИ в исследовании упоминается сопровождаемое проживание – формат, при котором подопечный (один или в небольшой группе) живет в обычной квартире, а специалисты помогают ему справляться с бытовыми задачами и развивают навыки самостоятельной жизни. В 2023 г. понятие сопровождаемого проживания закрепили в законодательстве, но сама практика развивается медленно и пока остается точечной, следует из исследования.
На 289 мест
В 2024 г. на сопровождаемом проживании находилось 7000 человек, или меньше 5% от общего числа подопечных интернатов. При этом, по оценкам авторов исследования, на постоянной основе так живут не более 1800 человек. Остальные проходят обучение самостоятельной жизни, после которого при желании могут вернуться в интернат. В 2025 г. услуги сопровождаемого проживания получали уже почти 8000 граждан с инвалидностью, в том числе 6400 – с ментальными нарушениями, уточнил представитель пресс-службы Минтруда.
Отсутствие возможности назначать опекуном НКО сковывает развитие сопровождаемого проживания, пояснила автор социального проекта Народного фронта «Регион заботы», учредитель и директор фонда «Вера» Нюта Федермессер. Сейчас опекуном человека, покинувшего интернат, вправе стать только физическое лицо. Если оно умирает, желающие взять на себя эту ответственность находятся редко и подопечный возвращается в ПНИ. Распределение опекунских полномочий между несколькими людьми, по словам Федермессер, снижает риск злоупотреблений, дает человеку поддержку и возможность быть услышанным.
Чтобы улучшить положение подопечных ПНИ, необходимо внести изменения в законодательство об общественном контроле в отношении интернатов, сказал руководитель Кемеровского регионального отделения движения «Гражданский комитет России» Алексей Мухин. Сами инвалиды зачастую не могут пожаловаться в полицию или прокуратуру, так как их не выпускают из ПНИ.
Проблема закрытости системы интернатов сегодня действительно стоит остро, сказала директор АНО «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова. В отдельных регионах – например, в Нижегородской области – ситуация меняется: двери ПНИ открывают для волонтеров и нарушений становится меньше. Системных решений при этом все еще не хватает, считает эксперт. Постояльцы ПНИ испытывают трудности во время поиска работы и организации досуга. В связи с этим Кантинова указала на необходимость внедрения альтернатив интернатам, в том числе поддерживаемого трудоустройства.
Кто содержится в ПНИ
Представитель пресс-службы Минтруда рассказал, что министерством рекомендовано проводить работу по восстановлению гражданско-правового статуса проживающих. В 2024 г. численность ограниченно дееспособных граждан, которые восстановили полную дееспособность, увеличилась почти в 1,5 раза. Также начиная с 2025 г. из федерального бюджета направляются средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт региональных социальных стационаров для граждан с ментальными нарушениями. Такая программа действует впервые. Новые проекты предусматривают комфортные и просторные общие зоны, малокомплектное расселение, рассказал представитель министерства.