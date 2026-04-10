Число педагогов-психологов в школах увеличилось на 16% за последние пять лет

Число педагогов-психологов в школах увеличилось на 16% за последние пять летИнфраструктура психолого-педагогической помощи в регионах пока развита неравномерно
Общее число педагогов-психологов в системе общего и среднего профессионального образования (СПО) за пять лет увеличилось на 16%. В 2025/2026 гг. насчитывался почти 60 991 такой специалист. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Министерства просвещения.
В дошкольных образовательных организациях трудоустроен 21 851 человек, в школах – 35 500 специалистов, в колледжах, училищах и техникумах – 3560 педагогов, отметил представитель министерства. Он также напомнил, что в рамках Концепции развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образования и СПО до 2030 г. регионы уже работают над увеличением штатной численности педагогов-психологов.
Представитель Минпросвещения также отметил, что инфраструктура психолого-педагогической помощи в регионах развита неравномерно. По его словам, сохраняется дефицит специалистов, требуется развивать их профессиональные компетенции по новым направлениям, в том числе в сфере профилактики экстремизма и терроризма, а также создавать условия для расширения штата в образовательных организациях и повышения престижа профессии.
Педагог-психолог входит в команду образовательной организации наряду с классными руководителями, социальными педагогами и советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Согласно приказу Минпросвещения от 4 апреля 2025 г., продолжительность рабочего времени педагога-психолога составляет 36 часов в неделю, добавил представитель ведомства.
В 2025 г. на одного школьного педагога-психолога в среднем по России приходился 501 обучающийся. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на обновленные данные Минпросвещения. На одного педагога-психолога в организациях дошкольного образования в прошлом году было 303 воспитанника, а в профессиональных образовательных организациях (колледжи, техникумы, училища) – 967 обучающихся.
Согласно примерному штатному нормативу от июня 2025 г., на каждые 300 обучающихся нужна одна должность педагога-психолога. Нормативы для детских садов и колледжей Минпросвещения предлагало в 2023 г., но проект его приказа получил отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия. Ведомство хотело установить, что в детских садах на одного педагога-психолога должно приходиться 200 воспитанников, а в колледжах и техникумах – 500 студентов.
Деятельность педагога-психолога в образовательных учреждениях традиционно включает четыре основные функции: диагностическую, коррекционно-развивающую, профилактическую и консультационную, объяснила специалист психологической платформы Alter, преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина. В дошкольном образовании акцент сделан на адаптацию ребенка к детскому саду, раннее выявление особенностей развития, помощь в формировании коммуникативных навыков, добавила она. В школах же задачи расширяются: это сопровождение подростковых кризисов, профилактика буллинга, работа с суицидальными рисками, помощь в профессиональном самоопределении, консультирование по вопросам детско-родительских отношений, сказала эксперт.
По словам Пряхиной, в колледжах на первый план выходят адаптация первокурсников к новым условиям, профилактика деструктивного поведения в молодежной среде, поддержка в выборе карьерного пути. При этом, по мнению эксперта, важно отметить, что за пределами профессионального сообщества функционал психолога понимают не всегда полно. На практике специалисту нередко поручают дополнительные задачи, не связанные с его прямыми обязанностями (организация мероприятий, замена учителей на уроках и пр.), что размывает фокус его работы, рассказала она.
Высокая нагрузка – один из ключевых факторов профессионального выгорания, продолжила Пряхина. Специалист, работающий на пределе возможностей, рано или поздно сталкивается с эмоциональным истощением, а это ведет либо к уходу из профессии, либо к формальному отбыванию часов при реальном снижении качества помощи, сказала она.