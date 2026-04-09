Число школьников на одного педагога-психолога превысило норматив в 1,6 раза

Число школьников на одного педагога-психолога превысило норматив в 1,6 разаСпециалисты часто загружены бюрократией, говорят эксперты
В 2025 г. на одного школьного педагога-психолога в среднем по России приходился 501 обучающийся. Это следует из обновленных данных Министерства просвещения, обратили внимание «Ведомости». На одного педагога-психолога в организациях дошкольного образования в прошлом году было 303 воспитанника, а в профессиональных образовательных организациях (колледжи, техникумы, училища) – 967 обучающихся.
Согласно примерному штатному нормативу от июня 2025 г., на каждые 300 обучающихся нужна одна должность педагога-психолога. Нормативы для детских садов и колледжей Минпросвещения предлагало в 2023 г., но проект его приказа получил отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия. Ведомство хотело установить, что в детских садах на одного педагога-психолога должно приходиться 200 воспитанников, а в колледжах и техникумах – 500 студентов.
Дошкольные образовательные учреждения посещает 6,8 млн детей, сообщал в январе этого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (цитата по ТАСС). По данным Минпросвещения, в 2025/26 учебном году в школах насчитывается почти 18 млн обучающихся. В колледжах учится около 4 млн студентов, говорил министр просвещения Сергей Кравцов в декабре 2025 г.
Педагог-психолог в образовательной организации сопровождает детей в кризисных ситуациях, проводит диагностику трудностей развития, работу с педагогическим коллективом и родителями, профилактику и раннее выявление нарушений, объяснила психотерапевт, директор клиентской поддержки онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» Мария Игнатьева. Эти обязанности предполагают, что специалист должен видеть каждого ребенка не как единицу в отчете, а как человека с конкретной историей, отметила она.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин считает ключевой проблемой рассогласованность систем воспитания в школе и в семье. Когда на одного психолога приходится несколько сотен учеников, а у многих подростков в период взросления возникают страхи, комплексы, трудности в общении со сверстниками и другие проблемы, то специалисту крайне сложно не только помочь, но и вовремя заметить, что ребенку нужна поддержка, пояснил он.
Оценка расходов
В советское время велась подготовка учителей-предметников, которые первые три года обучения изучали психологию и возрастную физиологию, говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», директор лицея № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга Константин Тхостов. Они были полностью подготовлены к обучению детей своему предмету, оказанию психологической поддержки и снижению возможных детских конфликтов. Все это входило в систему подготовки учительских кадров в педагогических вузах, но Болонская система «уничтожила эту историю» и привела к бакалаврам образования, добавил он.
По словам Игнатьевой, когда на одного психолога приходится много человек, то его работа неизбежно сводится к документообороту и реагированию на уже случившееся: к острым кризисам, видимым конфликтам, запросам администрации. При этом все, что требует времени, внимания и регулярного контакта, выпадает. Суть психологической помощи детям состоит не в разовой беседе, а в устойчивых отношениях, в которых ребенок чувствует себя замеченным, отмечает эксперт.
Улучшение системы работы педагога-психолога нужно начать с пересмотра норматива нагрузки и четкого закрепления его функционала, считает психолог, специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина. Кроме того, нужно создать условия для конкурентоспособной зарплаты специалистов и необходимые материально-технические условия – отдельный кабинет, диагностические материалы, возможность индивидуальной работы, говорит она. По словам Пряхиной, нужно также развивать систему районных психолого-педагогических центров. Они берут на себя часть нагрузки, которая ложится на школьных психологов: углубленную диагностику, коррекционную работу с детьми, имеющими особенности развития, консультирование родителей по сложным вопросам воспитания, помощь в кризисных ситуациях. Помощь детям и подросткам страдает не потому, что специалисты плохо подготовлены или не хотят работать, а потому, что система ставит их в заведомо невыполнимые условия, полагает Пряхина.
Численность педагогов-психологов в школах
Снижать нагрузку на педагогов-психологов нужно через увеличение штата и другую модель распределения ресурсов, соглашается директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. Часть нагрузки должна сниматься за счет межшкольных и муниципальных служб. Специалистов нужно освобождать от отчетов, поручений администрации, организационного сопровождения, на которые может уходить до 50% рабочего времени, оценил эксперт. Сейчас структура работы часто смещена в сторону диагностик и тестирований: на них может приходиться до 40–60% времени, тогда как на консультирование, групповую работу и прямой контакт с обучающимися остается 20–30%, пояснил он.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.