Число школьников на одного педагога-психолога превысило норматив в 1,6 раза

Улучшение системы работы педагога-психолога нужно начать с пересмотра норматива нагрузки и четкого закрепления его функционала, считает психолог, специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина. Кроме того, нужно создать условия для конкурентоспособной зарплаты специалистов и необходимые материально-технические условия – отдельный кабинет, диагностические материалы, возможность индивидуальной работы, говорит она. По словам Пряхиной, нужно также развивать систему районных психолого-педагогических центров. Они берут на себя часть нагрузки, которая ложится на школьных психологов: углубленную диагностику, коррекционную работу с детьми, имеющими особенности развития, консультирование родителей по сложным вопросам воспитания, помощь в кризисных ситуациях. Помощь детям и подросткам страдает не потому, что специалисты плохо подготовлены или не хотят работать, а потому, что система ставит их в заведомо невыполнимые условия, полагает Пряхина.