Квалификационную категорию медиков смогут зачесть вместо аккредитации

Квалификационную категорию медиков смогут зачесть вместо аккредитацииВ результате число желающих сдать экзамен на категорию вырастет, считают эксперты
Министерство здравоохранения предложило упростить для медиков процедуру подтверждения права работать по специальности. Такую инициативу 13 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии. Согласно документу, врачи, фармацевты и другие медработники, получившие квалификационную категорию, будут автоматически считаться прошедшими аккредитацию по той же специальности.
Первый раз медики проходят аккредитацию после окончания обучения в вузе, а затем – раз в пять лет. Она проводится дистанционно и сводится к формальной проверке портфолио, говорится в пояснительной записке к инициативе. Квалификационная категория, в свою очередь, присваивается по итогам тестирования и собеседования с медработником, определяет уровень его профессиональных знаний и в дальнейшем влияет на размер зарплаты специалиста.