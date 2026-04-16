72% фармацевтов могут сменить профессию из-за запрета на дистанционное обучение

Проблему повышения квалификации фармацевтов нужно рассматривать с нескольких сторон, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, за обучение нередко приходится платить самому специалисту, а работодатель далеко не всегда готов компенсировать командировочные расходы и проезд – особенно в госучреждениях. Опасения по поводу оттока кадров Сафонов назвал оправданными, но уточнил, что реально из профессии уйдут не все из тех, кто об этом задумывается. При этом проблема решилась бы быстрее в случае введения бесплатного постдипломного образования для медиков и фармацевтов, добавил эксперт.