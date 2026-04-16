72% фармацевтов могут сменить профессию из-за запрета на дистанционное обучение

72% фармацевтов могут сменить профессию из-за запрета на дистанционное обучениеПроблему можно решить за счет внедрения бесплатного постдипломного образования, считают эксперты
Отмена дистанционного формата повышения квалификации фармацевтов может привести к оттоку кадров из аптечного сектора: 72% специалистов отрасли не исключают, что сменят профессию из-за введенных изменений. Об этом говорится в исследовании платформы «Фармзнание». Его авторы провели онлайн-опрос среди 10 219 специалистов более чем из 70 регионов России, чтобы изучить их отношение к новым требованиям Минздрава. Они вступили в силу в марте 2026 г. и обязали фармацевтов получать постдипломное образование только очном формате. В противном случае специалист не может пройти периодическую аккредитацию и получить допуск к работе.
Согласно результатам опроса, 20% респондентов уже ищут новую работу, 52% – серьезно задумываются о смене профессии. Еще 4% специалистов не смогли ответить на заданный им вопрос. Таким образом, только 24% фармацевтов готовы продолжить работу в аптеке после перехода на очный формат повышения квалификации. При этом треть (33%) опрошенных ожидают серьезного ухудшения кадровой ситуации в отрасли, более половины (56%) – ухода из профессии части специалистов. Только 3% респондентов считают, что ситуация на рынке не изменится, остальные 8% ответить затруднились.
Новая схема подготовки кадров недоступна для многих специалистов отрасли, следует из результатов исследования. Три четверти (75%) опрошенных фармацевтов и провизоров считают переезд или длительную командировку для очного обучения сложными или невозможными. Лишь 5% респондентов готовы к этому безоговорочно, еще 20% согласны только при условии, что расходы оплатит работодатель. При этом половина (51%) специалистов либо не имеют доступа к очному обучению в своем городе, либо не понимают, где именно его можно пройти.
В числе барьеров для повышения квалификации в очном формате специалисты отрасли назвали семейные обстоятельства (73%), расходы на проживание и дорогу (71%), а также необходимость временно оставить работу (69%). Этот вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов. При этом только 13% опрошенных сообщили, что работодатель готов оплатить обучение и сохранить за ними рабочее место. Еще 17% заявили, что он категорически отказался оплачивать курсы. Большинство (54%) респондентов признались, что вообще не поднимали этот вопрос с начальством, опасаясь тяжелого разговора, а 16% фармацевтов решились взять расходы на себя.
Респонденты также предположили, как изменения скажутся на работе аптек. 75% опрошенных заявили, что в период очного обучения коллег остальным сотрудникам придется работать за них. Еще 8% специалистов уверены, что на время отсутствия фармацевтов аптеки наймут временного сотрудника без образования, а 6% считают, что придется сокращать время работы. Рассматриваются и другие меры вплоть до закрытия точек – эти и другие варианты перечислили оставшиеся 11% респондентов. При этом нелегальная занятость в отрасли приобрела системный характер. 84% опрошенных встречали отпускающих лекарства сотрудников без профильного образования.
Проблема отсутствия доступа к обучению неравномерна и острее всего проявляется в северных регионах страны, Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, а также в Центральной России вне крупных агломераций, рассказала директор по развитию бизнеса аналитической платформы «Фармзнание» Мария Рябуха. По ее словам, базовую подготовку можно получить во многих регионах, а вот очное повышение квалификации за пределами крупных городов – проблема: обучение требует выезда в областной центр, дополнительных расходов и отрыва от работы.
Причины запрета на дистант
При этом сложившаяся ситуация с кадрами объясняется не только отменой дистанционного формата обучения, считает Рябуха. Законодательные изменения стали триггером, который обнажил более глубокие проблемы внутри отрасли, уточнила она. Сегодня требования к фармацевтам растут, а условия их работы и уровень признания профессии не всегда меняются в лучшую сторону. У сотрудников аптек это вызывает ощущение несправедливости и, как следствие, демотивацию, сказала Рябуха.
67% участников исследования высказались за сохранение дистанционного формата обучения для специалистов со стажем более 10 лет. Рябуха, в свою очередь, уточнила, что подход к удержанию кадров в секторе должен быть комплексным. По ее словам, важно поднимать уровень зарплат сотрудников и предоставлять понятные для них траектории профессионального роста. Среди других мер Рябуха упомянула возможность совмещать учебу с работой, поддержку со стороны работодателя, а также адресные инструменты: софинансирование обучения, навигацию по образовательным возможностям и гибкий подход к специалистам с опытом.
Проблему повышения квалификации фармацевтов нужно рассматривать с нескольких сторон, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, за обучение нередко приходится платить самому специалисту, а работодатель далеко не всегда готов компенсировать командировочные расходы и проезд – особенно в госучреждениях. Опасения по поводу оттока кадров Сафонов назвал оправданными, но уточнил, что реально из профессии уйдут не все из тех, кто об этом задумывается. При этом проблема решилась бы быстрее в случае введения бесплатного постдипломного образования для медиков и фармацевтов, добавил эксперт.
Учитывая, что многие безрецептурные препараты давно можно приобрести с доставкой, а система электронных рецептов постепенно позволит перейти на аналогичную доставку рецептурных лекарств, в скором времени потребность в фармацевтах может значительно снизиться, уточнила ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Это произойдет, если в ближайшее время не найдутся новые аспекты профессии. По словам эксперта, старые – например, изготовление лекарств непосредственно в аптеке – уже фактически отмерли.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав.