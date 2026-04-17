В Пятигорске подвели итоги года в системе образования

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко участвовал в коллегии по видеосвязи. Он отметил системный характер изменений в отрасли. «Сформирована новая образовательная модель, ориентированная на задачи технологического лидерства», – подчеркнул вице-премьер. По словам Чернышенко, обеспечено системное финансирование отрасли: только в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» выделено порядка 300 млрд руб. Кроме того, вице-премьер обратил внимание на то, что около 85% выпускников педагогических вузов трудоустраиваются в первый год. Речь идет более чем о 30 000 человек, уточнил он. В сфере среднего профессионального образования, по его словам, произошел «стратегический разворот»: «сегодня более 63% выпускников выбирают СПО», а в проекте «Профессионалитет» участвуют тысячи работодателей, инвестировавших свыше 10 млрд руб.