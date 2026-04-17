В Пятигорске подвели итоги года в системе образования

В Пятигорске подвели итоги года в системе образованияПрогресс уже есть, но результаты зависят от реализации решений в регионах
Итоговая коллегия Министерства просвещения прошла в центре знаний «Машук». На трехдневное мероприятие в Пятигорске приехали около сотни представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей образовательных организаций, экспертов и педагогов. К ним в день коллегии, 15 апреля, присоединились и высокопоставленные чиновники, в том числе губернатор края Владимир Владимиров, министр просвещения Сергей Кравцов и министр экономического развития Максим Решетников.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко участвовал в коллегии по видеосвязи. Он отметил системный характер изменений в отрасли. «Сформирована новая образовательная модель, ориентированная на задачи технологического лидерства», – подчеркнул вице-премьер. По словам Чернышенко, обеспечено системное финансирование отрасли: только в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» выделено порядка 300 млрд руб. Кроме того, вице-премьер обратил внимание на то, что около 85% выпускников педагогических вузов трудоустраиваются в первый год. Речь идет более чем о 30 000 человек, уточнил он. В сфере среднего профессионального образования, по его словам, произошел «стратегический разворот»: «сегодня более 63% выпускников выбирают СПО», а в проекте «Профессионалитет» участвуют тысячи работодателей, инвестировавших свыше 10 млрд руб.
Ключевым спикером был министр Кравцов. «Все показатели, которые были определены президентом и председателем правительства, по итогам прошлого года исполнены», – заявил он. Кравцов выделил успехи российских школьников на международных олимпиадах: «Россия сегодня занимает третье место в мире по естественно-научным предметам и первое место среди европейских стран». Он также подчеркнул рост интереса школьников к профильным дисциплинам: «около 36% выбрали научные предметы», при этом увеличивается доля высокобалльников и сокращается число не преодолевших минимальный порог.
Также министр напомнил об утверждении приказа, фактически закрепляющего единое образовательное пространство. Кравцов уточнил, что документ устанавливает требования к содержанию обучения, объему домашних заданий и синхронизирует образовательные программы с экзаменационными процедурами. При этом Кравцов признал, что «не всегда это реализуется на местах», и призвал регионы усилить контроль за исполнением принятых решений. В закрытой части мероприятия, где принимали участие министры, обсуждались в том числе вопросы финансирования системы образования.
Обсуждали также воспитательную работу. Руководитель департамента программ в сфере воспитания детей и юношества управления президента по общественным проектам Ирина Плещёва заявила, что зачастую реальная вовлеченность детей значительно ниже отчетных показателей. Плещёва призвала региональные власти глубже вовлекаться в содержательную часть воспитательных программ, добавив, что особого внимания требуют дети из уязвимых категорий, в том числе семьи участников СВО.
Кравцов напомнил, что 2026 г.объявлен годом дошкольного образования, подчеркнув необходимость разработки единых требований к образовательной среде. Одновременно с этим министр поставил задачу снижать нагрузку на педагогов, повышать заработную плату и статус профессии. Цифровые трансформации и технологии продолжат развиваться, но Кравцов вновь напомнил, что технологии не должны подменять роль учителя: «Никакой искусственный интеллект не заменит учителя литературы». В связи с этим акцент делается на поддержку педагогов и развитие их компетенций, а не только на техническое оснащение школ.
При этом Кравцов обратил внимание на наличие нерешенных проблем: ключевые задачи – повышение зарплат, снижение бюрократической нагрузки и обеспечение безопасности образовательных учреждений.