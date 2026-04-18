Умерший китаец год звонит матери: новости, которые вы могли пропустить

На свою беду, в апреле Бирн решил обновить программное обеспечение телефона: там стояла iOS 18, выпущенная в 2024 г. Оказалось, в новых операционных системах уже нет гачека на клавиатуре, открывающейся для введения кода доступа. Бирн физически не может ввести пароль: исчезла нужная кнопка. Он потерял фотографии и другие данные, а все из-за излишнего стремления к безопасности. Резервную копию на iCloud Бирн не делал, потому что она может быть уязвима для хакеров, а Face ID не включал, потому что биометрию могут снять с него силой или пока он без сознания. Единственная надежда, что после огласки истории Apple вернет гачек в очередном обновлении.