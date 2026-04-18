Умерший китаец год звонит матери: новости, которые вы могли пропустить

На этой неделе стало известно, что в Китае обнаружили новый вирус, ИИ породил еще одну этическую проблему, Apple «наказала» пользователя за слишком безопасный пароль, компания нашла лайфхак, как поднять капитализацию вшестеро, ИИ-стартапер намерен разбогатеть на неуплате налогов, а Uber отказывается от своего главного принципа.
Звонок с того света
Китай подкинул очередную этическую проблему, связанную с ИИ. В 2025 г. в ДТП погиб сын 80-летней женщины, который жил и работал в другом городе. Родственники переживали, что старое больное сердце не выдержит горя. По их заказу ИИ-компания создала электронный аватар сына, пишет South China Morning Post. Он выглядит точно как покойный, говорит его голосом и имитирует жесты, включая привычку наклоняться вперед в разговоре. Аватар звонит матери каждый день по видеосвязи, рассказывает о жизни и уверяет, что как только на работе станет полегче, обязательно приедет повидаться. Теперь в Китае спорят: этично ли было обманывать пожилую женщину или лучше было сказать ей правду, сделав несчастной или даже рискуя убить?
Владелец iPhone остался без гачека
Apple невольно загнала в ловушку тех, кто выбирает слишком сложный пароль для входа. 21-летний американский студент Коннор Бирн ответственно подошел к вопросу безопасности. В строгом соответствии с рекомендациями он включил в пароль своего iPhone спецсимвол «гачек» (háček) с чешской раскладки клавиатуры. Это галочка, которая ставится над рядом букв.
На свою беду, в апреле Бирн решил обновить программное обеспечение телефона: там стояла iOS 18, выпущенная в 2024 г. Оказалось, в новых операционных системах уже нет гачека на клавиатуре, открывающейся для введения кода доступа. Бирн физически не может ввести пароль: исчезла нужная кнопка. Он потерял фотографии и другие данные, а все из-за излишнего стремления к безопасности. Резервную копию на iCloud Бирн не делал, потому что она может быть уязвима для хакеров, а Face ID не включал, потому что биометрию могут снять с него силой или пока он без сознания. Единственная надежда, что после огласки истории Apple вернет гачек в очередном обновлении.
Стартап «Заплати налоги»
ИИ-стартапер собирается зарабатывать на тех, кто не платит налоги. Пользователь соцсети Х с ником camol поделился бизнес-планом. С помощью OpenClaw он создал алгоритм для поиска в соцсетях постов, где упоминается о неуплате налогов. Например, автор хвастается, что утаил доход от продажи криптовалюты, или шутит, что государству не достанется ни цента с его выигрыша в казино. Эту информацию бот собирает вместе с данными аккаунтов и отправляет в налоговую службу США, заполняя специальную форму на сайте. Стартапер надеется заработать на вознаграждении информаторам: по закону им полагается до 30% от взысканных налогов и штрафов. С полученных средств camol намерен заплатить налоги до последнего цента.
Новый вирус из Китая
Любители суши и сырых морепродуктов рискуют ослепнуть. Китайские ученые уверяют, что впервые вирус, заражающий морские организмы, преодолел межвидовой барьер и угрожает людям. Нодавирус CMNV известен давно. Он смертелен для рыб, крабов и креветок, так как способен разрушить их нервную систему.
Для людей вирус считается безопасным, но группа китайских ученых ставит это утверждение под сомнение. В научном журнале Nature они рассказали, что проверили пациентов-людей, страдающих редким заболеванием глаз POH-VAU (persistent ocular hypertensive viral anterior uveitis). При нем повышается внутриглазное давление, воспаляется средний сосудистый слой, в итоге дело может окончиться слепотой. В тканях 70 пациентов обнаружены частицы вируса CMNV, причем 50 из них перед тем, как заболеть, контактировали с сырыми морепродуктами: разделывали их или ели руками.
После ковида к информации о вирусах из Китая приковано особое внимание. Сами авторы исследования не готовы утверждать, что связь между пациентами и вирусом обитателей моря полностью доказана. Но советуют не тереть глаза руками, если перед этим брались за сырые морепродукты.
Переобулись на лету
Производитель кроссовок, оказавшись на грани краха, придумал гениальную идею по увеличению капитализации: на этой неделе он подорожал на NASDAQ в шесть раз. В 2015 г. пара энтузиастов запустила с помощью Kickstarter фирму Allbirds, которая выпускала кроссовки с шерстью мериноса. Обувь стала популярной и на пике капитализация компании достигла $4 млрд. Но потом основатели допустили ряд ошибок, например, вложились в выпуск одежды, на которую не нашлось спроса.
В марте этого года владельцы Allbirds продали оборудование и патенты для производства кроссовок за $39 млн – в 100 раз дешевле, чем бизнес стоил на пике. Но у них осталось само юрлицо с листингом на NASDAQ. Они решили резко изменить бизнес. Компанию переименовали из Allbirds в NewBird AI. Объявили, что будут сдавать графические процессоры в аренду ИИ-компаниям, то есть станут конкурентами Nebius Аркадия Воложа. Привлекли под идею не очень большую сумму для ИИ-отрасли – $50 млн. Но на волне ИИ-хайпа рынок воспринял новость с энтузиазмом. Акции скакнули с $2,15 за штуку до $24,31, затем опустились к $17. Теперь аналитики шутят, что поднять капитализацию просто: достаточно добавить в ее название аббревиатуру «ИИ».
Uber дал задний ход
Uber думает, а не развернуть ли бизнес на 180 градусов. Стартап построил бизнес на том, что, в отличие от таксопарков, у него нет ни одной собственной машины. Теперь он готов потратить более $7,5 млрд на закупку парка роботакси, узнала Financial Times, и еще $2,5 на скупку долей в разрабатывающих их стартапах.
Робот не будет регистрироваться в приложении Uber и таксовать, а «кожаных» водителей может и не остаться, опасаются в компании. Так, основанный Google стартап машин с автопилотом Waymo разработал собственное приложение и занял уже 16% рынка в Сан-Франциско (у Uber в этом городе 62% рынка). А ведь есть еще роботакси от Tesla и Zoox (принадлежит Amazon). По иронии судьбы Uber продал собственное подразделение по разработке беспилотных машин ATG в 2020 г. за $4 млрд.