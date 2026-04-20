Конституционный суд решит, как компенсировать работу в Курбам-байрам

Конституционный суд решит, как компенсировать работу в Курбам-байрамС жалобой в суд обратился житель Набережных Челнов
Житель Набережных Челнов (Татарстан) Дмитрий Казаков обжаловал в Конституционном суде (КС) жалобу на нормы Трудового кодекса (ТК) и регионального закона «О праздничных и памятных днях». Заявитель настаивает на том, что гарантии работникам в связи с региональными нерабочими праздничными днями не могут быть ниже, чем гарантии, предусмотренные ТК для общефедеральных нерабочих праздничных дней. «Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы, принятой к рассмотрению.
Работа в праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, напоминает Казаков. Или работнику предоставляется другой день отдыха при оплате работы в праздничный день в одинарном размере, а при увольнении неиспользованные дополнительные дни отдыха подлежат оплате исходя из причитающейся двойной оплаты. Федеральный законодатель, закрепив общие принципы регулирования, не обеспечил достаточной определенности в вопросах применения норм на уровне регионов, отметил в жалобе Казаков.
Изначально он обратился в суд с иском к федеральному бюджетному учреждению «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация Камводпуть») о взыскании заработной платы за работу в региональные праздничные нерабочие дни. В сентябре 2022 г. Казаков, проработавший в филиале ФБУ с 2014 г., был уволен за прогул.
ФБУ привлекало заявителя и иных работников к работе в региональные нерабочие праздничные дни (Ураза-байрам и Курбан-байрам, День республики и День конституции республики), оплачивая труд в одинарном размере и не компенсируя неиспользованные дополнительные дни отдыха при увольнении, следует из текста жалобы Казакова. Он пытался через нижестоящие судебные инстанции взыскать компенсацию за работу, но суды заявителя не поддержали. Суды указали, что региональным законом установлены дополнительные нерабочие праздничные дни, но вопрос финансирования работы за счет бюджета республики специально не урегулирован.
Заявитель утверждает, что действующее регулирование нарушает его конституционные права, в том числе в части разграничения полномочий между федеральными и региональными властями. Он считает, что субъекты Федерации не должны иметь возможность вводить дополнительные нерабочие праздничные дни без четкого федерального регулирования последствий для работодателей и работников.
Правовая проблема, о которой идет речь в жалобе, существует, но в судебной практике она встречается редко, замечает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Эксперт считает, что она решается обращением к нормам закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», согласно которому органы государственной власти субъектов РФ вправе объявлять религиозные праздники нерабочими днями на соответствующих территориях. «Жалоба Казакова в КС должна иметь перспективу, так как в этом случае нарушается принцип равенства работников по критерию места работы», – сказал он.
Важен и статус учреждения, в котором трудился работник. Жалоба подсвечивает пробел в правовом регулировании и наиболее острый аргумент – нарушение равенства (ст. 19 Конституции), говорит старший партнер ЮК «Альтависта» Валерия Аршинова. В одном регионе в один и тот же день работник частного работодателя получает двойную оплату, работник регионального работодателя – двойную оплату, а работник ФБУ – ничего, отметила она.
Ст. 153 ТК (оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни) не содержит изъятий по типу работодателя. По словам Аршиновой, КС может указать, что Татарстан обязан предусмотреть финансирование для всех работников на своей территории, что не то же самое, что признать нормы неконституционными.
Также КС может признать сложившееся толкование не соответствующим ст. 19 и 37 Конституции в той мере, в какой оно исключает работников ФБУ из сферы ст. 153 ТК РФ, и предписать законодателю урегулировать вопрос, а пока предусмотреть, что ст. 6 ТК РФ не может толковаться так, чтобы федеральный работодатель вообще не применял ст. 153 к региональному празднику. Коллизия заключается в том, что ст. 6 ТК (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов в сфере трудовых отношений) относит финансирование гарантий за работу в региональные праздники за счет бюджета субъекта Федерации, говорит юрист Евгения Безмаленко. При этом ТК не содержит исключений для федеральных учреждений по применению ст. 153 ТК.