Полпред президента предложил «золотой стандарт» поддержки демографии для бизнеса

Полпред президента предложил «золотой стандарт» поддержки демографии для бизнесаЕго внедрили уже 70 российских компаний, рассказал он
Для бизнеса предложили базовый набор мер поддержки семейных работников – «золотой стандарт корпоративной поддержки демографии». Его представил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на ежегодной конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».
В стандарт вошли следующие меры поддержки: выплата корпоративного семейного капитала 1 млн руб. при рождении у сотрудника третьих и последующих детей, добровольное медицинское страхование для детей многодетных сотрудников и дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. В него также включили семейно-ориентированный рабочий график, развитие и образование детей работников, укрепление семейных ценностей, просемейную рекламу.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам