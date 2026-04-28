Многодетные россиянки из СНГ смогут получать досрочную пенсию в России

Многодетные россиянки из СНГ смогут получать досрочную пенсию в РоссииТакое решение принял Конституционный суд по жалобе на нормы закона о страховых пенсиях
Конституционный суд (КС) решил, что многодетные россиянки, жившие и рожавшие детей в бывших республиках СССР, вернувшиеся в Россию и получившие всей семьей российское гражданство, должны иметь право на досрочную пенсию. В КС с жалобой на положения федерального закона о страховых пенсиях обратилась Елена Ростова.
Она родилась на территории Казахской ССР. Потом переехала и проживала на территории советского, затем независимого Узбекистана, где родила троих детей. В мае 1998 г. Ростова стала гражданкой РФ. В 2024 г. заявительница обратилась в социальный фонд по Кемеровской области за досрочным назначением пенсии по старости по основаниям, предусмотренным оспариваемой нормой: в связи с достижением возраста 57 лет, наличием страхового стажа не менее 15 лет, рождением и воспитанием до восьмилетнего возраста троих детей. Но получила отказ из-за того, что в 2022 г. соглашение 1992 г. о гарантиях гражданам государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения действовать перестало. А в отсутствие специального регулирования пенсия Ростовой должна назначаться на общих основаниях, рождение и воспитание до восьмилетнего возраста детей, если это имело место на территории другого государства, учитываться не может. Нижестоящие инстанции также в требованиях Ростовой отказывали.
В жалобе в КС Ростова указала, что действующие положения не соответствуют Конституции, поскольку исключают возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным матерям в связи с тем, что их дети были рождены в СССР и на территории иностранного государства, ранее входившего в СССР.
В своем постановлении КС объяснил, что такая практика отказов органов фонда и судов могла быть обусловлена опасением досрочного назначения пенсии тем женщинам, чьи дети в отличие от матери не устанавливали правовой связи с Россией или утратили ее. Суд подчеркнул, что, если дети российской гражданки на момент ее обращения за пенсией также стали россиянами, их рождение и воспитание на территории иностранного государства не может принципиально влиять на реализацию права матери на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
КС признал, что оспариваемая норма соответствует Конституции. При этом указал, что она не может служить основанием для отказа в досрочном назначении пенсии женщине, оказавшейся в ситуации, как у Ростовой. Более того, иное толкование данной нормы расходилось бы с конституционными предписаниями приоритета государственной политики, направленной на улучшение демографии в стране и на поддержку многодетных семей, а также на содействие интеграции в российское общество соотечественников – граждан бывшего Союза ССР, переезжающих на постоянное жительство в Россию, уточнил суд.
Дело заявительницы, как и других женщин, заявлявших такие же требования, в удовлетворении которых было отказано по тому же основанию, подлежит пересмотру в установленном порядке, если для этого нет других препятствий, решил КС.
Это постановление окончательно разрешило сложившуюся в судебной практике ситуацию неединообразного применения норм закона о страховых пенсиях, говорит председатель коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Такой подход суда отличается в первую очередь своей сбалансированностью в положительном смысле этого слова: с одной стороны, КС, вопреки позиции Минтруда и Соцфонда, указал, что в социальном государстве безусловной защите подлежат интересы многодетных матерей, а с другой, невзирая на буквальное содержание закона, привязал право на назначение досрочной пенсии к факту наличия российского гражданства у матери и ее детей, рассуждает эксперт. С учетом сложившихся бюджетных реалий и значительного дефицита бюджета подход КС безусловно защищает интересы тех семей, которые решили связать свою жизнь с Россией, считает Минушкина. С точки зрения миграционных процессов это решение суда будет и дальше стимулировать развитие программы переселения соотечественников в Россию и приобретение ими российского гражданства, замечает адвокат.
Решение КС положительно скажется на правах гражданок РФ, соглашается адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Елена Рыжкова. По ее словам, ранее КС выносил противоположные решения по схожему вопросу – иные жалобы переселившихся граждан о нарушении их прав на социальное обеспечение. Например, по делам ликвидаторов Чернобыльской АЭС. «Можно предположить, что суд считает возможным восстанавливать те права, которые отвечают государственной политике в момент рассмотрения дела», – предположила Рыжкова.
По мнению партнера юридической фирмы «АНП Зенит» Аркадия Ваймана, отказ в досрочной пенсии исключительно по формальному критерию места рождения детей, при условии что и мать, и дети являются гражданами РФ, не имеет разумного оправдания. Он обратил внимание на то, что снижение пенсионного возраста в связи с рождением и воспитанием троих и более детей представляет собой дополнительную гарантию социальной защиты матерей, выполнивших общественно значимые функции, сопряженные с повышенными физическими и материальными затратами.