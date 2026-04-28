Многодетные россиянки из СНГ смогут получать досрочную пенсию в России

Она родилась на территории Казахской ССР. Потом переехала и проживала на территории советского, затем независимого Узбекистана, где родила троих детей. В мае 1998 г. Ростова стала гражданкой РФ. В 2024 г. заявительница обратилась в социальный фонд по Кемеровской области за досрочным назначением пенсии по старости по основаниям, предусмотренным оспариваемой нормой: в связи с достижением возраста 57 лет, наличием страхового стажа не менее 15 лет, рождением и воспитанием до восьмилетнего возраста троих детей. Но получила отказ из-за того, что в 2022 г. соглашение 1992 г. о гарантиях гражданам государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения действовать перестало. А в отсутствие специального регулирования пенсия Ростовой должна назначаться на общих основаниях, рождение и воспитание до восьмилетнего возраста детей, если это имело место на территории другого государства, учитываться не может. Нижестоящие инстанции также в требованиях Ростовой отказывали.