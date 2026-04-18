151 компания в РФ выплатила миллион рублей сотрудникам при рождении ребенка

151 компания в РФ выплатила миллион рублей сотрудникам при рождении ребенкаТакая практика станет нормой для бизнеса в сфере промышленности, финансах и IT, считают эксперты
151 отечественная компания в 2026 г. выплатила по 1 млн руб. сотрудникам в связи с рождением ребенка. Об этом на круглом столе по поддержке молодых семей рассказала первый зампредседателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»), ссылаясь на данные ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса. Полный список с названиями компаний будет вскоре опубликован на сайте, уточнила она.
С 1 января 2026 г. вступили в силу изменения в налогообложении материальной помощи, которую при рождении ребенка, его усыновлении или установления опеки семья получает от работодателя. Предельная сумма единовременной материальной помощи, выплачиваемой работнику в течение года после рождения ребенка, увеличили с 50 000 руб. до 1 млн руб.. Новая мера не облагается НДФЛ и страховыми взносами и применяется к выплатам на каждого ребенка каждому родителю. Если оба родителя трудятся в одной организации, то необлагаемая выплата на ребенка в расчете на семью составит 2 млн руб. В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин заявлял, что уже принятых мер для повышения демографии недостаточно и призвал бизнес активно использовать новую возможность.
Меры поддержки со стороны работодателя – это уже нормы сегодняшнего дня, отметила Буцкая. «У нас есть такая формула: первый ребенок [рождается] в вузе, второй, третий – у работодателя», – сказала Буцкая.
Будет правильно, если вузы встроят меры поддержки семей в образовательную среду и обеспечат «бесшовный» переход к рынку труда, чтобы студенческие семьи при выборе работодателя могли ориентироваться на сопоставимые социальные пакеты, заявил заместитель исполнительного директора Института демографической политики им. Менделеева Иван Сухов. Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова добавила, что в российских вузах действует 3500 мер по поддержке молодых семей.
По состоянию на 6 апреля 2026 г. в РЭУ им. Плеханова обучаются 43 студенческие семьи с детьми, сообщил проректор вуза Михаил Начевский. Кроме того, по его словам, в университете трудоустроены 262 сотрудника, включая преподавателей в возрасте до 35 лет с детьми до 7 лет.
В российских компаниях усиливается тренд на крупные выплаты и расширенную поддержку сотрудников при рождении детей на фоне нацпроекта «Семья», который нацелен на улучшение демографической ситуации в стране, рассказала партнер кадровой компании Cornerstone Ольга Ворошилова. Помимо этого, дополнительным стимулом для бизнеса стала возможность попасть в реестр социально ответственных компаний, а также рейтинг корпоративной поддержки демографии (КПД-рейтинг), указала она. Компании-лидеры по этим критериям могут получить приоритет в госзакупках, доступ к субсидиям и сниженную страховую нагрузку, говорит Ворошилова.
Меры поддержки при рождении детей не связаны с производственной необходимостью, поэтому каждая компания самостоятельно определяет их комплекс, отметила гендиректор коммуникационного агентства КРОС Екатерина Мовсесян.
Такие выплаты – это инструмент удержания сотрудников в возрасте 25–40 лет, для которых рождение ребенка часто совпадает с решением о смене работы, считает руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой. В ближайшие два-три года практика крупных выплат при рождении детей станет нормой для крупного и среднего бизнеса, особенно в промышленности, финансах и IT, прогнозирует он.
«РЖД» при рождении ребенка выплачивает сотрудникам единовременное пособие в размере 6555 руб., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы компании. Для работников с корпоративной ипотекой предусмотрена дополнительная выплата — от 200 000 до 500 000 руб. В 2024 г. ее получили 103 семьи на общую сумму 20,8 млн руб. Компания также доплачивает сотрудницам к пособию по беременности и родам, чтобы довести его до уровня среднемесячного заработка. В среднем размер такой доплаты составляет около 90 000 руб., уточнил представитель. Кроме того, в период декретного отпуска сотрудники ежемесячно получают 6555 руб. корпоративного пособия.
Сотрудники «Газпрома» с детьми получают повышенные льготы по жилищному обеспечению, а многодетные семьи – приоритетное право на улучшение жилищных условий, следует из отчета о социальной деятельности компании за 2024 г. Кроме того, им предоставляются выплаты на частичное погашение ипотеки, в том числе повторно при рождении следующего ребенка. Компания также компенсирует родителям расходы на детские сады и дополнительное образование детей, говорится там же.
Директор по персоналу компании-поставщика медицинского оборудования «Медико-технологический парк» Татьяна Григоренко считает, что миллионные выплаты при рождении ребенка могут позволить себе компании с госучастием. Они рассматривают их как инвестицию в лояльность персонала, добавила она. Для малого и среднего бизнеса, напротив, рождение ребенка у сотрудницы означает дополнительные издержки: на период декрета (до трех лет) работник выбывает, что требует поиска замены, а затем — затрат на адаптацию после возвращения, заключила Григоренко.