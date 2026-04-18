151 компания в РФ выплатила миллион рублей сотрудникам при рождении ребенка

С 1 января 2026 г. вступили в силу изменения в налогообложении материальной помощи, которую при рождении ребенка, его усыновлении или установления опеки семья получает от работодателя. Предельная сумма единовременной материальной помощи, выплачиваемой работнику в течение года после рождения ребенка, увеличили с 50 000 руб. до 1 млн руб.. Новая мера не облагается НДФЛ и страховыми взносами и применяется к выплатам на каждого ребенка каждому родителю. Если оба родителя трудятся в одной организации, то необлагаемая выплата на ребенка в расчете на семью составит 2 млн руб. В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин заявлял, что уже принятых мер для повышения демографии недостаточно и призвал бизнес активно использовать новую возможность.