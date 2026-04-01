Профсоюзы выступили против расширения продолжительности рабочего дня

Профсоюзы выступили против расширения продолжительности рабочего дняТакие решения не обсуждаются в Госдуме и могут повысить социальную напряженность
Предложения ввести шестидневную рабочую неделю с трудовыми днями по 12 часов не просчитаны ни экономически, ни политически, сказал «Ведомостям» руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов. Он отмечает, что дефицит рабочей силы сокращается, есть работники под угрозой увольнения или в простое. Также замедляется сама экономика, сокращается потребность в рабочей силе, в этой ситуации увеличивать продолжительность рабочего времени «очень странно», подчеркнул Соколов.
В понедельник российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что России стоит перейти на шестидневную рабочую неделю, а трудовой день сделать с восьми утра до восьми вечера. Об этом он написал 30 марта в своем Telegram-канале. Бизнесмен объяснил это необходимостью как можно быстрее пройти «тяжелую трансформацию», связанную с деглобализацией российской экономики. Дерипаска добавил: «Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше».