РПЦ сформировала позицию по поводу пренатальной диагностики плода

Любой пренатальный тест на отцовство неизбежно затрагивает интересы ребенка, который не может выразить согласие и в отношении которого вмешательство никак не связано с лечением или профилактикой, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Легис виа» Кристина Высоцкая. По ее словам, с точки зрения биоэтики и здравого правового подхода это повышает требования к цели и соразмерности процедуры. Если результат используется не для защиты женщины, а как инструмент давления, шантажа или повод к прерыванию беременности, то речь идет уже не только об этической, но и о потенциально правовой недопустимости, считает адвокат.